Ekilmeyen arazi bırakmamalıyız

Bu cennet vatanda gıda enflasyonunu çözecek akıl da var çare de var. Yeter ki akıl ve vicdan sahibi yöntem ve yöneticiler, ülkede ekilmemiş, değerlendirilmemiş tek metrekare bırakmasın

Bir darı ambarının üzerinde oturuyoruz ancak açlık sınırında yaşıyoruz. Adeta bereketin ortasında varlığımızı unutmuşçasına, zengin toprakların sunduğu fırsatları göz ardı ediyoruz. Oysaki ekonomik atılımlarımızdan biri elimizin altında duruyor. Sanırsın bilerek isteyerek bu duruma mahkûm olduk.

Türkiye, 7 iklim 4 mevsim, suyu, faunası, florası, endemik varlığı ve biyoçeşitliliğiyle göz kamaştırıcı bir coğrafya… Buğdayın ana vatanı, tarım toplumunun neşet ettiği yer. Gel gör ki biz bu cennet coğrafyayı “cinnet coğrafya” haline getirmiş, bereketinden istifade edememiş açlık çeker olmuşuz.

DARI AMBARI ÜZERİNDE AÇLIK ÇEKEN TAVUK OLMAYALIM

Tarım bizim fırsat penceremiz. Bu fırsat alanını kullanmamızın yolu; ekilmeyen arazi bırakmamızda yatıyor. Yıllardır yatan araziler var. Devlet ekilmeyen arazi bırakmamalı. Arazi sahiplerine üretimden kira ödeyebilir ama işletme becerisi ve ekonomiye katkısı olmalı. Atıl duran toprak nesillere zarar...

Kimi miras yoluyla kimi köyden kente göçenler yüzünden yığınca tarla boş duruyor. Hatta bazıları ekilmeyince tarla vasfını dahi kaybetmiş. Kimi ormanlaşmaya başlamış… Bu arada tarım yapabilmek için tarla peşinde koşan Beyza Aydın hanımefendiyi hatırlıyorum; “tarla olsa ekip biçeceğim” diyor.

İKİ SORU İKİ CEVAP / Tarıma dair…

Tarımda önceliğimiz ne olmalı?

Fonlar devreye girmeli. Ekonomik olarak atılıma geçmek istiyorsak tarımı hem geleneksel hem de modern yöntemlerle geliştirmeliyiz. Miras yüzünden bölünen arazileri birleştirip kullandırmalıyız

Finansman nasıl sağlanacak?

Bu bağlamda, ekilmeyen arazileri işleyerek ekonomiye katkı sunacak fonlar devreye girmeli. Bu fonlar, tarımı teşvik ederek, üretimi artıracak ve daha fazla insanın bu alanda çalışmasını sağlayacak.

NOT

TOKİ BENZERİ TAKİ KURULSUN, EKİLMEMİŞ TARLALAR DEĞERLENDİRİLSİN

TAKİ’yi kurmalıyız: Tarım İşletme Kooperatifi… TAKİ, tarım için arazi isteyenlere hizmet vermeli. Mülkiyete dokunmadan, tarla ve arazinin tarıma kazandırılması temin edilmeli. Tıpkı “ortacı” ya da “yarıcı” gibi, tarlayı tarım için kullanan kirasını ödeyip, tarımsal üretime katkı sağlamalı…

TAKİ LÛGATI

Arazi birleştirme: Ekilmeyen alanları, mülkiyet hakkına dokunmadan ölçeklendirme

Ürün ortaklığı: Hasat sonrası üretim üzerinden tarla sahibi ile ekip biçen arasında anlaşma

Ürün planlaması: TAKİ bünyesindeki arazilerde nerede ne ekileceğinin tasarlanması

TAKİ: Tıpkı TOKİ gibi tarım yapmak isteyenlere boş tarla ve arazi sağlayan yeni bir kurum