Ekim sessizliği, kasım umudu

Altın ve gümüş fiyatlarındaki yükselişlere bakarak, aybaşından beri her tarafta coşkunluk olduğu düşünülmesin. Çin hisseleri için yılbaşında ‘‘Portföydeki ağırlığı yüksek olmalı’’ demiştim. Şangay endeksi ekim başından beri yüzde 2 düşüş yaşadı. Avrupa kanadının temsilcisi Stoxx Europe 600 endeksi, cuma kapanışı itibarıyla yataydır. Uçuyor denilen ABD’deki KOBİ endeksi Russell 2000’in getirisi de negatiftir.

Eylülde dünya borsalarında iyi yükselişler yaşandı. Ardından ABD ile Çin arasında yeni bir gerginlik başladı. Amerika’da hükümet kapandı. Jeopolitik riskler sürüyor. Ayın bitimine iki hafta kaldı. Dönemsel açıdan; hisse senetleri için ekimin iyi, kasım-aralık döneminin daha iyi olduğunu belirteyim. ABD Başkanı Trump ile Çin lideri Şi Cinping’in, gümrük vergileriyle ilgili 1 Kasım’da görüşmeleri bekleniyor. ABD’de ‘‘kapalı hükümet’’ sorunu, öyle veya böyle bitecek. Ukrayna ile Rusya arasında bir ateşkes olasılığı, dünyanın en büyük yasal bahis sitesinde yüzde 35 civarındadır. Fena bir oran değildir.

Dışarıdaki olası pozitif hava, içeriye pek yansımayabilir. Bir moral bozukluğu gözleniyor. Bu hafta içeride hem siyasi davalar, hem de Merkez’in toplantısı var. TCMB Başkanı Karahan birkaç gün önce ABD’de ‘‘Para politikasında sıkı duruş sürecek’’ ifadesini kullandı. Yani bir faiz indirimi gelse bile, kredi muslukları kapalı kalacak. Uzun süredir belirttiğim gibi, 2026’nın ikinci yarısına kadar parasal koşullarda bir rahatlama olmaz.