Ekonomi algı ile yönetilir mi?

Algısı düşük, salgısı yüksek topluluklar, çok kolay kanar. Birini ömür boyu algılarla kandırabilirsin ama bir toplumu sürgit algıyla kandıramazsın. Gerçekler, er veya geç olgularla ortaya çıkacaktır.

Elbette yönetilemez ama denenebilir. Şimdi olduğu gibi… Zira en baskın oluşturulmuş algı dahi, olgu karşısında dökülüverir. Algı oluşturmak, PR işidir. Propaganda ürünüdür. Fakat olgu, hayat testinden geçendir. Dilediğin kadar üfür, alkış tut, şişir… Gerçekleşme sağlanmazsa o algı, olguya yenilecektir.

Depremin zedelediği Kahramanmaraş’tayız. Depremden hemen sonra gelip incelediğimiz şehrin, 32 ay sonraki halini değerlendiriyoruz. Kahramanmaraş Sanayici ve İşadamları Derneği KASİAD eşliğinde fabrikaları dolaşıyor, kenti geziyor ve deprem sırası ile deprem sonrası farkı, yerinde inceliyoruz.

ÜFÜRÜKTEN TEYYARE SELAM SÖYLE O YARE

Gördüğüm şudur; üzerinden 32 ay geçmesine rağmen depremin yaraları sarıldığı algısı, müşahede ettiğimizle örtüşmüyor. 29 ay önce sözü verilen TUSAŞ yatırımının imarı dahi halledilmemiş. Ara sokaklarda molozlar kaldırılmadığı gibi yıkımı dahi yapılmamış binalar var. Kuyumkent ise ölü halde.

Oluşturulmak istenen algı; “TUSAŞ sayesinde buradan kendi ürettiğimiz uçağı kaldıracağız” cümlesiyle özetlenebilir. Oysa daha THY’nin bu kente seferleri dahi düzenlenememiş. Depremin yaralarını sarmak bir yana, kendi göbeğini kesmek isteyenlere bile “kamu yapacak” diyerek engeller çıkarılmış.

İKİ SORU İKİ CEVAP / Algı&Olgu babında…

Yönetim neden algı peşinde?

Tutulmayan vaat verme konusunda dilin sınırı yok. Vatandaş inansın, inanmasın; yapılmamışları yapılmış gibi gösterebiliyorlar. Bu cennet vatanı cinnet vatana çevirenler algı üretme fabrikası gibi.

Peki, olgular bize ne diyor?

Dediği şu; hesap sorulmadıkça söyleyen, söylediğiyle kalıyor. Kent kendi yaralarını saradursun, sanayi tesisleri bireysel çabalarla üretimi sağlayabiliyor. Bu yüzden ekonomi yönetimi güven oluşturamıyor.

NOT

BÜROKRASİNİN YENİ BAHANESİ: CUMHUROKRASİ

Ekonomi yönetiminin “yaptık” dediklerini sahada göremiyoruz. En büyük enflasyon üreticisi zaten kamu… Bürokrasi vesayetinden şikâyet edince bürokratlar sanki ağız birliği etmişçesine; “efendim başkanlık sistemi yüzünden” diyor ve topu cumhurbaşkanı makamına atıyorlar. Yeni söylemleri bu…

ALGI&OLGU LÛGATI

Algı: Duyusal bilginin alınıp belli bir amaç yönünde yorumlanması… Kısaca kurmaca gerçek

Olgu: Hayatın gerçeği, varlığı deneysel olarak kanıtlanmış şeyler. Olgu gelir algı çöker

Dezenformasyon: Gerçeği saptırma. Enformasyonu bulandırmak ve tasarlanmış yalanlar

Kuyruklu yalan: En güçlü yalan, gerçeğin üzerine inşa edilendir. Ama olgu onu da yıkar