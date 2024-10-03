EKONOMİ basınının en yüksekteki martısı

HİLAL SÖNMEZ

Richard Bach, Martı ’da şöyle der: “En yüksekteki martı uzağı en iyi görendir. Ama en yüksekte olduğu için uzağı en iyi görmez; uzağı en iyi gördüğü için en yüksektedir.”

Bu yazıda sizlere EKONOMİ Gazetesi’nin, neden ekonomi basınının en yüksekteki martısı olduğunu, kendi hikâyemden yola çıkarak anlatmak istiyorum.

Erciyes Üniversitesi Süleyman Çetinsaya İletişim Fakültesi’nde Gazetecilik okumaya başladığım yıl, fakültenin gazetesinde ve yerel yaygın pek çok basın organında çalışmaya da başladım. Cumhuriyet Gazetesi’nde staj yaptığım dönemde Bekir Coşkun ile tanıştım. Bekir Coşkun, henüz sağlık problemlerinden haberi yokken bana küçük bir keman hediye etti: “Bu kemanı sakla. Baktıkça beni hatırla. Şunu da unutma; eğer bir kişinin, bir yerin, bir işin sana uygun olduğunu anlarsan sakın vazgeçme, kene gibi yapış! Ben 70 yaşında keman çalmayı öğrendim.” Kemanı ve bu sözleri hala saklarım, zorlandığımı düşündüğüm zamanlarda da kendime hatırlatırım.

2017 yılında muhabir olarak çalışmaya başladığım Dünya Gazetesi, 2019 yılında zorlu bir sürece girdiğinde de bu sözlere sadık kaldım. Maaşın aylarca aksamasına rağmen, hafta sonları ve akşamları ek işler yaptım ve gazeteden ayrılmadım. Peki, bu şekilde ne kadar devam edebilirdi? Dayanmanın çok güçleştiği bir evrede iş arkadaşlarımız arasında bir dedikodu yayılmaya başladı: “Hakan (Güldağ) beyin planları varmış…” Böylece Hakan beyin getireceği umuda tutunup, o günün gelmesini bekledim. O gün geldi, NBE A.Ş kuruldu, Hakan Güldağ’ın liderliğinde Dünya markası adı altında yola devam ettik. Geçirdiğimiz sürecin tüm evrelerine şahit olan okuyucularımızın da destekleriyle 21 Kasım 2022’den bu yana da EKONOMİ Gazetesi olarak yola devam ediyoruz.

Yakın zamanda benim için yeni bir sayfa açıldı ve muhabir olarak çalıştığım Kayseri’de temsilcilik görevi verildi. Ne değişti derseniz, benim açımdan hiçbir şey değişmedi. Muhabir olarak göreve başladığım gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, nasıl ki bugün Yönetim Kurulu Başkanı olarak hem gazetecilik hem de işletmecilik tarafıyla çok daha fazla emek veriyorsa bu gazeteye, bende bundan sonra bulunduğum bölgede işime daha fazla emek vereceğim.

EKONOMİ Gazetesi, yukarda anlattığım hikâyelerden de tahmin ettiğiniz üzere; vazgeçmeyen, işine kene gibi yapışan, bilgi-emek-ortak akıl-istişare ve iktisatla hareket eden bir ekip tarafından hazırlandığı, odağına insanı koyduğu ve gençlerin yolunu açan liderler tarafından yönetildiği için ekonomi basınının en yüksekteki martısıdır.

Kendi kurumum dışında; temel ekonomiyi öğrenmemde okul olan Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) YKB Mehmet Büyüksimitci ve meclis üyelerine, hiçbir sorumu cevapsız bırakmadan rehberlik eden KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya’ya, koşulsuz desteğini hissettiğim Kayseri Ticaret Odası (KTO) YKB Ömer Gülsoy’a, başım sıkıştığında yaşam koçu gibi yol gösteren KAYSO Meclis Kâtip Üyesi Sedat Böyük’e ve kan bağım olmamasına rağmen öz abim gibi her zaman yanımda duran MÜSİAD Kayseri Başkanı Ferhat Akmermer’e teşekkür ederim. EKONOMİ Gazetesi’nin Kayseri iş dünyasıyla işbirliği, onlardan aldığım destekle artarak devam edecektir.