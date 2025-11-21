EKONOMİ Gazetesi 3 yaşında imiş!...

Bugün EKONOMİ gazetesi 3 yaşını dolduruyormuş.

Açıkçası bana hiç inandırıcı gelmedi.

Sanki on kez 3 yaşını doldurmuş, ya da “3” rakamının sağındaki “0” rakamı unutulmuş.

Neden diye soracak olursanız?...

Çok fazla sıralanacak neden var; işte bunlardan birkaçı…

Her şeyden önce ekonominin reeliyle finansıyla kamusuyla uluslararası yönüyle tüm boyutları bu gazetede yer alıyor; hem de dolu dolu.

İkincisi, tipik bir ekonomi gazetesi çerçevesinde kalmayı başarıyor; siyasetin, magazinin, dedikodunun sapaklarına sapmıyor ya da labirentlerinde kaybolmuyor.

Üçüncüsü de deve dişi gibi bir yazar ve düşünür kadrosunu bünyesinde barındırıyor. Gerçekten de alanında uzman iktisatçılar, akademisyenler, piyasa profesyonelleri, bankacılar, finansçılar mesleki deneyimlerini kendi haberlerine ya da sayfalarına yansıtıyor.

Böyle bir yapıda işin başında ve hatta yıllar öncesine dayalı evvelinden beri yer almanın keyfini yaşamak da bize düşüyor.