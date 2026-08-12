Ekonomi küf tutarsa kalıcı kopuş gelir

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Ekonomini küften uzak tutmak, toplumun kalitesini arttırır. Küflü bir ekonomi anlayışıyla refah üretemezsin. Kıpırda ki küf seni istila etmesin. Hem bedenini hem de zihnini hatta hayal gücünü…

1- SORUN: Ülke ekonomisi bir kez küf tutmaya görsün, orta gelir tuzağına düşersin. Küflü zihinler, ekonomik düşünceyi etkiler. Düşünce durunca üretim de durur, üretim durunca ne mi olur? Ne zenginleşirsin ne de yoksulluktan çıkarsın; küflenmiş bir refahın ortasında kokmaya devam edersin.

2- ETKİSİ: Küf sessizce gelir. Önce hareketsizliğe yapışır, sonra düşünceye… Durduğun yerde küf seni istila eder; bedenini, zihnini, hatta hayallerini çürütür. Küflü zihin soru sormaz, risk almaz, yeniyi denemez. Sadece “eskiden böyleydi” diye mırıldanır. Oysa zihin de beden gibi hareket ister.

ORTA VADELİ PROGRAM TAM BİR KÜF ÜRETİCİSİ

3- ÇÖZÜM: Okumak, tartışmak, yanılmak, yeniden denemek… İşte bunlar küfü kazıyan fırçadır. Ekonomini küflenmekten koru. Bunun için üretim süreçlerini gözden geçir, ürün kaliteni arttır. Her şeyi üretme, değerli olana yönel. Küflenmiş betonla aya çıkamazsın ama çip üretirsen uzaya gidersin.

4- YÖNTEM: Bunca OSB’miz var ama ürettiğimizin hayrını göremiyoruz. Neden? Çünkü ekonomi yönetimi küf üretiyor. OVP tam bir küf üreticisi, ondan kurtulmalı. Durağanlaşan girişimci gücümüzü yeniden harekete geçirecek bir ruha ihtiyaç var. Beton kafalar, rantiyeler ve zombiler; küflenmişliktir.

İKİ SORU İKİ CEVAP / Küflü ekonomiye dair…

Küf, hayata nasıl sızar?

Fırsatları kaçırmışın son durağı; küflenmektir. Eller aya biz yaya anlayışı, zihin küflenmesidir. Bürokrasi artar, yolsuzluk, nepotizm çoğalır, adalet yerlerde sürünür ve ekonomi küf bağlayıverir.

Küflü zihniyetin zararı?

Küflenmiş ilişki, küf bağlamış dostluklar, küflü zihniyet… Uzak durulasıdır. Eğer biri sizin hayatınızdan gitmişse, ilişkinizde küflenmiş alanlar, küflenmiş iletişim, küflenmiş değerler manzumesi oluşmuştur.

not/ Ekonomi yönetim anlayışımızı güneşe çıkarmak gerekiyor

Kürenin saygın ekonomisi olmak istiyorsan hayal gücünü güneşe çıkar. Farklı düşünenleri koru, küflenmiş siyasetçiden bürokrattan, patrondan, çalışandan kurtul. Küf, hareket edeni sevmez, sen hareket et ki seni sevmesin. Küflü ekonomi ile sağlıklı bir toplum ve mutlu bireyler üretemezsin.

KÜFLÜ EKONOMİ LÛGATI

Üretimde küf: Ürettiğinden fazlasını tüketmektir ki neticesinde ithalat bağımlısı olursun.

Harcamada küf: Kazandığından fazlasını harcarsan, borç batağına girersin, zorlanırsın.

Yönetimde küf: Nimeti alıp külfeti öteleyen anlayış ile toplum ve bireyler de küf tutar.

Ahlakta küf: Enflasyonu besler, yandaşı kayırırsan ahlak küf tutmakla kalmaz, toplumu çürütürsün.