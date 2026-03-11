Ekonomi zorlu sınav verirken milyarlık kârı yazan kimler?

Borsadaki dönemsel başarılar bir kenara bırakılırsa, ortalama kârlar gerçekleri daha net ortaya çıkarıyor. Son 5 yılda 20 şirket ortalama 10 milyar TL kâr barajının üzerine çıkarken, listenin zirvesindeki 90 milyar TL’yi aştı. Enfl asyon ve daralma bu nakit üreticilerini etkilemedi

Bir yıllık kâr tesadüf, muhasebe makyajı veya tek seferlik bir varlık satışından kaynaklı olabilir. Ancak beş yıl boyunca kesintisiz milyarlarca lira kâr üretmek kusursuz bir operasyonel güç gerektirir. Altın karneye bakıldığında, rüzgarın her yönden estiği son beş yılda 20 şirket, gemisini sağ salim limana yanaştırmanın da ötesinde rüzgardan da beslenmesini bildi. Listenin tartışmasız lideri THY 90 milyar TL’yi aşan ortalamasıyla gücünü ortaya koyarken, Garanti Bankası ve Koç Holding gibi endeksin taşıyıcıları da piyasanın öne çıkan kâr makineleri oldular.

Listenin zirvesindeki

Son beş yıl kâr ortalaması 90,05 milyar TL olan THY, listenin ilk sırasında yer aldı. Şirket, 2025’te gelirini %28 büyütürken dönem sonu net kârını %4 artırarak 118,2 milyar TL’ye çıkardı. En önemli gider kalemi yakıt olan şirketin hissesi, körfezde yaşanan çatışmalardan olumsuz etkileniyor. Şubatın ikinci yarısından bu yana gerileyen fiyat, yaklaşık %60 iskontoyla işlem görüyor.

Listeye yedinci sıradan giren Tüpraş, sanayi firmaları arasında son beş yılda en yüksek kâr ortalamasını gerçekleştiren firma konumunda. Yıllık ortalama 39,1 milyar TL kâra sahip olan şirket, 2025 faaliyet döneminde gelirini %22 geriletirken, dönem sonu kârı %23 artarak 29,5 milyar TL’ye çıktı. Hissenin fiyatı özellikle 2025’in ikinci yarısından itibaren yükselen ivmesiyle dikkat çekiyor.

Listeye dipten girdi

Ereğli Demir Çelik 10,3 milyar TL ortalama kâr ile listeye sondan girdi. Dalgalı bir piyasaya sahip olan firmanın kârı inişli çıkışlı bir seyir izliyor. Bununla birlikte düzenli olarak kâr elde etmeyi başarıyor. Son olarak geçtiğimiz yıl geliri %2 artarken, yıl sonu kârı %96 gerileyerek 511,8 milyon TL’ye indi. Fiyatı ise son bir yıldır yatayda.

ZEYNEP’E SOR

GETİRİ FAİZİ Mİ, FİYAT ARTIŞI MI?

Getiri faizi; nakit akışı, risk koruma, planlama, bileşik güç, öngörülebilirlik. Enflasyon riski, sınırlı kazanç, oran riski, fırsat kaybı.

Fiyat artışı; yüksek kazanç, koruma, sınırsız potansiyel, yüksek beklenti. Çöküş riski, zamanlama hatası, nakit kısıtı, psikolojik yük, belirsiz vade.

Yılın ilk iki ayında piyasadaki genel olumlu seyirle çıktı. Kâr satışlarıyla geri geldi

Panelsan’ın fiyatı neden geri alımlarda değil de sonrasında yükseldi? ● Özkan Tüzel

Özkan, Panelsan 2025’in ikinci yarısında ortalama 38,16 TL maliyetle 1,12 milyon adet hisse geri aldı. Miktar fiili dolaşımdaki payın %5,3’üne denk geliyor. Alımlar piyasadaki hisse arzını kurutmasa da yönetimin şirkete güvendiği mesajını vermesi açısından önemli. Yılın ilk iki ayında hissenin yükselmesinde piyasanın genelindeki olumlu havanın etkisi bulunuyor. Şubat sonu gelen kâr satışları ise hissenin tekrar aşağıya gelmesine sebep oldu. Satış tarafında Garanti Portföy’ün GOH ve GKV fonları bulunurken, Azimut Portföy’ün GMA fonu alım tarafında.

Şirketin zararı geride kaldı. Şimdilerde gelecek vadeden büyüyen işleri fi yatlanıyor

E-Data zarar ettiği halde fiyatı nasıl oluyor da yükseliyor? ● Selçuk Baytaş

Selçuk, E-Data Teknoloji’nin 2025 yıl sonunu zararla kapatması ilk bakışta karamsar bir tablo çizebilir. Ancak piyasanın satın aldığı hikaye şirketin esas faaliyetlerindeki güçlü toparlanması. Satışlarını %55 artması talebin canlı olduğunu gösteriyor. Bunun yanısıra, esas faaliyet kârının %87 ve FAVÖK’ün %93 büyümesi operasyonel faaliyetin güçlü çalıştığını işaret ediyor. Piyasa, dönem sonunda zarara sebebiyet veren finansman giderinden ziyade faaliyete odaklanmış durumda. Hızlı büyüyen esas faaliyet kârıyla nakit üreten yapı fiyatlanıyor.

YATIRIM FONLARI

Ak Portföy’ün FUA fonu, yıllık %23 getiriyle endekse benzer hareket ediyor

Ak Portföy’ün yönetimindeki İhracatçı Şirketler Hisse Senedi Fonu (FUA) Şubat 2022’den bu yana işlem görüyor. Geride kalan iki yılda fiyat yatayda dalgalı bir seyir izliyor. Geçtiğimiz kasımda yukarı bir yönelim sergilese de şubatın ikinci yarısında tekrar aşağı geldi. Hacimde de yatay ve düşen yön öne çıkıyor. Şubata göre büyüklüğü azalarak 315,7 milyon TL’ye indi. Portföyü %92,6 hisse, %5,2 ters repo, %2,2 yatırım fonlarından oluşuyor. Ekimden bu yana düzenli şekilde nakit çıkışı ile kan kaybetmeye devam ediyor. Martın ilk haftasında çıkan tutar 10,1 milyon TL. Yatırımcı sayısı düşük miktarlarda da olsa azalıyor. Şimdilerde 5.211 yatırımcısı bulunuyor. İhracatçı şirketlere yatırım stratejisi izleyen FUA, bir yılda %23,2 getiri sağlayabildi. Aynı sürede BIST 100 Endeksi’nin yükselişi de %20,89 oldu.

TAHVİL

Erciyas Çelik Boru, piyasadan %51,54 bileşik faizle 54 milyon TL borçlandı

Erciyas Çelik Boru, 06.03.2026 vade başlangıç tarihli finansman bonosu ihracını tamamladı. Toplam tutarı 54.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %46, bileşik faizi %51,54 olarak belirlendi. 175 gün vadeli ve tek kupon ödemeli bono, 28.08.2026 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden faiz oranı %22,05 düzeyinde. 6 Mart itibarıyla TLREF %39,99 seviyesinde bulunuyor. Buna göre Erciyas Çelik Boru’nun sunduğu %46 basit faiz, TLREF’in yaklaşık 6,01 puan üzerinde yer alıyor. Şirketin belirlediği oran, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcı açısından makul bir getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli finansman ihtiyacını destekleyecek. Bono, piyasada TRFERCY82618 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Hitit Bilgisayar’da fonlar git gel yaşıyor. Şimdilerde alımlar daha fazla önde

Hitit Bilgisayar’da fonlar alış ağırlıklıya döndü. Portföylerindeki hisse %12,10 ile toplamda 1,45 milyon lot artarak 13,41 milyon lota çıktı. Hisseyi portföyünde bulunduran fon sayısı ise 52’den 56’ya çıktı. Hissede GMA fonu 589,2 bin lot ile en fazla alışı yaparken ICZ fonu 350 bin lot ile en fazla satışı gerçekleştirdi. Hisse hakkında bugüne kadar 5 aracı kurum öneride bulunurken 2’si model portföyüne aldı. En yüksek öneriyi Deniz Yatırım 77,00 TL ile verdi. En düşük öneri 60,27 TL ile Ünlü Yatırım’dan geldi.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ARD GRUP BİLİŞİM

Devraldığı şirketle ilgili olarak kamu kurumlarına 10,2 milyon dolarlık fatura kesti

ARD Grup Bilişim, devraldığı İntron firmasının önceden imzaladığı sözleşmeler kapsamında iki ayrı kamu kurumuna verilen malzemelere istinaden toplamda 10,2 milyon dolar tutarında iki fatura düzenlediğini bildirdi. Bilişim sektöründe inorganik büyüme stratejileri, şirketlerin kamu pazarındaki payını genişletmesinin en hızlı yollarından biri olarak öne çıkıyor. ARD Bilişim’in birleşme sonrası devraldığı sözleşmeler, şirketin nakit akışına ve gelir tablosuna doğrudan katkı sağlarken, büyümesine de olanak tanımakta. Şimdi de operasyonel girişimin meyvesini topluyor.

ODINE SOLUTIONS TEKNOLOJİ

Everpure ile stratejik mutabakat zaptı imzaladı. Uzun vadeli iş birliği hedefl eniyor

Odine, veri merkezleri için depolama ve yönetim çözümleri sunan küresel teknoloji şirketi Everpure ile stratejik iş birliği tesis etmek amacıyla mutabakat zaptı imzaladı. Anlaşma kapsamında veri depolama, bulut tabanlı dönüşüm, yapay zeka altyapısı ve veri güvenliği alanlarında ortak projeler geliştirecek. Bir yıl içinde kesin sözleşmeye dönüşmesi öngörülen iş birliğinin, öncelikle Türkiye pazarındaki kamu ve özel sektör projelerine odaklanması, uzun vadede ise Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesine genişlemesi amaçlanıyor. Şirket, operasyonlarını büyütmek istiyor.

PEKER GYO

Beykoz’daki gayrimenkul projesini yapan firmayı aldı. Konut portföyünü büyütüyor

Peker GYO, büyüme stratejisi doğrultusunda Tera Girişim bünyesindeki Sözınv Danışmanlık firmasının tüm paylarını devraldı. Varılan anlaşmayla birlikte şirket, Beykoz’da yapımı süren Tera Orman, Tera Garden ve Tera Aden projelerinin ana geliştiricisi konumuna geldi. Arsa payı karşılığı inşaat modeliyle yürütülen ve toplam değerinin 150 milyon dolar olması beklenen 99 villanın yarısı doğrudan Peker GYO’nun devraldığı firmanın mülkiyetine geçecek. Firma bu şekilde gayrimenkul sektöründeki varlığını üst segment konut yatırımlarıyla daha güçlü şekilde desteklemiş oldu.