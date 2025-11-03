Ekonomide uyandırma servisi

“Yerden göğe küp dizseler / Birbirine herk etseler / Alttakini bir çekseler / Seyreyle sen gümbürtüyü…” İşte uyandıran, alttaki küpün çekildiğini haber verendir ve ceza görür

Bir gün kurt sürüye yaklaşır. Horoz kurdu görünce ötmeye başlar. Horozun sesine uyanan köpek, kurdu görür ve havlamaya başlar. Köpeğin sesine çoban uyanır, kurdu görünce yaygarayı basar.

Çobanın yaygarasına, köylüler uyanırlar ve kurdu kovalayıp koyunları elbirliğiyle kurtarırlar.

Sürü kurtulunca keyfe gelen köylüler horozu kesip çobana ikram ederler. Zavallı horoz kurdu gördüğünde susmaya devam etseydi yaşıyor olacaktı. Mükâfatlandırılması gerekirken bıçağı yedi. Öyledir bu işler… Kurban edilenler hep uyandırmaya çalışanlar olmuştur. Kıssadan hisse…

RAHATIMI BOZMA BANA KÖTÜ HABER VERME

Bu, bildik bir öyküdür. Uyandıranlar, çoğu kez cezalandırılanlardır. Zira mevcut sistemin artık sorun çıkardığını ilk gören onlardır ve insanlar konfor alanından, huzur atmosferinden çıkmayı sevmezler. Oysa bir tehlike vardır ve mevcut yapının yeni şartlara karşı düzenlenmesi, savunulması gerekir.

Ekonomide yönetimi uyaranlara bakıyorum. Kriz var diyenlere kıyılıyor, eleştirilenler harcanıyor, “tedbir alınsın” uyarısı yapanlar düşman ilan ediliyor. Sürüye kurt getirenler ile kurdu haber verenler ise çoğu kez karıştırılıyor. Bu arada son 4 krizin 8’ini bilen sözde ekonomistler de sürüye kurt getirir.

İKİ SORU İKİ CEVAP / Uyandırmaya dair…

Alarma neden kızılır?

Çünkü alarm, uyandırandır. Üstelik bu sabah uykudan uyandıran alarmlı saatten daha can sıkıcıdır. İşlerin yolunda gittiği duygusu, bir süre sonra zihni uyuşturur ve yaklaşan tehlikenin gafili olunur.

Uyandıran ne yapmalı?

Tehlikeyi görüp uyandıran, cezalandırılacağını bilse de uyandırmalı. Yalancı çoban durumuna düşse de tehlikeyi fark edip insanları uyarmayan hayat düşmanıdır. Gaflete düşmek, burada hıyanet sayılır.

NOT

KÖTÜ HABER TEZ YAYILMALI, HAZ VE ALKIŞ BEKLEYEBİLİR

İnsan vücudunda 400 bin haz sensoru vardır. Dilde damakta, genitalde… Ancak bunlara karşılık bedenimizde 800 bin acı sensoru vardır. En ufak diken batsa dahi bizi yerimizden zıplatan… Amaç çok nettir; Kötü haber tez yayılmalı ki tedbir alabilelim. Hazza gelince; bekleyebilir, alkış ertelenebilir.

UYANDIRMA LÛGATI

Alarm: Her sistemin kendini korumak için ihtiyaç duyduğu uyarı mekanizması.

Sigorta: İşler yolunda gitmezse devreyi, akışı keserek sistemi güvene alan devre

Uyaran: Sorunu oluşum aşamasında fark edip tedbirler manzumesini tetikleyen

Gaflet: Uyarıları hiçe sayan yönetimin ekonomideki çürümeye yol açması…