Ekonominin fotoğrafı çekilmiş

Hazine ve Maliye Bakanlığı hazırladığı vergi taslak metniyle Türkiye ekonomisinin fotoğrafını çekmiş. Ülke ekonomisinin büyüklüğünün yüzde 30’u olan kayıt dışılık, gereksiz vergi istisnaları, gayrimenkul piyasasındaki tuhaflıklar gösterilmiş. Yapılması gerekenler açıkça belirtilmiş.

Medyada son birkaç gündür tartışılıyor. Ancak Gelir İdaresi Başkanlığı bu metni çok önceden kamu kurumlarına gönderdi. Görüş istedi. O kadar kişiye gittikten sonra dokümanın yayılması normaldir. Bunun elden ele dolaşacağı açıktır. Nabzı ölçmek için bir strateji de olabilir. Basında çıkan, ‘‘Bu maddeler çıkarıldı. Şunlar kaldı.’’ gibi haberlere itimat edilmemelidir. Adı üstünde, bu bir taslak metindir. Maddeler tartışılır. Mevcut hâliyle yasalaşmayacağını hazırlayanlar da bilir.

Medyada çıkan haberlerin de etkisiyle, ‘‘Acı reçete yine vatandaşa çıkacak’’ algısı oluştu. Taslak metinle birlikte, kamuda yeni tasarruf tedbirleri açıklanabilirdi. Bu metni hazırlayanlar bunu düşünmelilerdi. Sonra ‘‘Devlet garsonun bahşişine bile göz koydu’’ gibi haberleri, Bakan Şimşek yalanlamak zorunda kalıyor. Belge daha çok tartışma götürür.