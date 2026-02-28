Ekonominin Ufuk Turu’nda Şimşek iş dünyasının "ufkunu" açtı: Ne mesajlar verildi?

Ekonomim.com’un düzenlediği Ekonominin Ufuk Turu’26 zirvesinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uzun uzun ekonomi anlattı. Ancak ekonomide anlattıkları, kendisinin de söylediği gibi sürekli konuşulanlar olurken, özellikle iş dünyasına yönelik verdiği mesajlar öne çıktı.

Zirveyi açıp “Ekonominin aktörleri ekonomim.com'un zirvesinde buluştu... Bakan Şimşek: Faiz düşüşü gecikmeli de olsa krediye yansıyor” başlıklı haberimizden de okuyabilirsiniz. Ancak salonda esen rüzgarları hissetmek isterseniz, işte o yazının devamında…

Öncelikle iş dünyasının zirveye yoğun katılım gösterdiğini görmek gerçekten güzeldi. Programda yapılan ufak değişiklikle Bakan Şimşek, konuşma önceliğini iş dünyasına verdi, sorunlarını dinledi...

İş dünyasından otomotiv ve çelik sektörlerini temsilen Fuat Tosyalı, turizmi temsilen Oya Narin ve tarım/gıda sektörlerini temsilen de Ali Tiryakioğlu konuştu. Kısa ve net olan konuşmaları yöneten Vahap Munyar deneyimiyle çok önemli açıklamalara alan açtı.

Sahneye gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zirvenin ismine sürekli atıfla iş dünyasına önemli yönlendirmeler yaptı. “Ekonominin Ufuk Turu” denildiğinde günümüz gelişmelerinden, güncel değişimlerden ve gerilimlerden etkilenmemenin mümkün olmadığını sıklıkla belirtti. Şimşek, güne başlarken oluşan ABD-İsrail ve İran gerilimine gelişmelerin taze olması nedeniyle çok değinmezken, en çok teknolojik gelişimlere vurgu yaptı.

Yapay zekadaki gelişmelerin gerisinde kalınamayacağını belirten Şimşek, konuşmasının başında konjonktürü de İtalyan Gramsci’nin söylemiyle “Eski dünya ölüyor, yeni dünya doğum sancıları çekiyor. Bu dönemde canavarlar kol geziyor” şeklinde açıkladı.

Gelelim iş dünyasıyla olan diyaloglara…

Şimşek, sunumunu çok kapsamlı hazırlamıştı. Gerek makro gerek lokal çok detaylı grafiklerin yer aldığı sunumda, “dönem” seçimi dikkat çekiciydi. Bakan, ağırlıklı olarak “kendi dönemine” yönelik verileri paylaşmayı tercih ederken, değişim de dikkat çekiciydi.

İş dünyasının serzenişlerine yönelik Şimşek, sürekli bir atıf halinde oldu. “Rekabetçilik deyince kur anlamayın”, “sürekli öldük bittik diye dünyaya mesaj vermeyin”, “sorunlar var, konuşalım ancak dünyayı kaçırmayalım” şeklinde söylemleri öne çıkarken, “finansmana erişimde üretene, ihracata, tarıma, istihdama finansman var” dedi.

Kısaca Şimşek, bugüne kadar duyulan “tüm” eleştirilere cevap verdiği bir sunum yaptı. Para politikasıyla yürütülen ekonomik program söyleminden, Ramazan’da yükselen fiyatlara, rekabetin dünyada artık teknoloji ve doğru ortaklıklara yönelmeyle yapılmasından, finansmana erişim ve faizlerdeki gerilemeye kadar, iş dünyasına çok geniş bir perspektif sunan Bakan Şimşek, bir anlamda “geç kalınmış olsa da” teknolojide, markalaşmada, ayrışmada ya da rekabette “trenin henüz kaçmadığını” anlatmaya çalıştı.

İş dünyası da sessizce dinledi. Bakan salondan ayrılırken kendisine eşlik edenlerin ilgisi ise söylediklerinin karşılık bulduğunu gösterir gibiydi.