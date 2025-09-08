Ekonomiyi alıp, siyaseti satmak…

Borsa İstanbul beklentilerden yüksek gelen enflasyon ve artçı siyasi şoklarla dünyadan negatif ayrışmaya devam ediyor.

Emek piyasasının soğuduğunu gösteren veriyi Fed’in faiz indirmekte geç kaldığının işareti olarak gören piyasalar, verim eğrisinde sert gerileme, zayıf dolar, güçlü altın, hisse senedinde satış ile tepki verdi.

Fed vadelileri sene sonuna kadar neredeyse 75 baz puan faiz indirimi fiyatlarken, tahvil getirileri verim eğrisi boyunca 8-10 baz puan aşağıda. İki yıllık tahvil getirisi %3,5 ile 2022 yılından beri gördüğü en düşük seviyelerde.

Muhteşem yedi hisseleri, Amazon, Microsoft, Nvidia öncülüğünde endeksleri aşağı çekerken, Google ve Tesla pozitif ayrıştı. Enerji ve banka sert değer kaybeden sektörler. Altın madenleri, demir-çelik, gayrimenkul değer kazanan az sayıda sektör arasında yer alıyor.

Borsa İstanbul beklentilerden yüksek gelen enflasyon ve artçı siyasi şoklarla dünyadan negatif ayrışmaya devam ediyor. İlk şoka göre daha sınırlı da olsa, rezerv kaybı, ülke CDS seviyesinde artış, 10 yıllık tahvil getirilerinde yükseliş, Borsa İstanbul’da pozitif havanın tersine dönmesine yol açıyor.

Zayıf ABD istihdam verisine sınırlı tepki veren piyasalarda satış baskısı CHP’nin İstanbul’a kayyum atanmasına itirazının reddedilmesi üzerine sertleşti. Sanayi hisseleri ağırlıklı satış dalgasında, bankalar günü artıda kapatmayı başararak ümit verdi.

Bizim temel görüşümüzde değişiklik yok. Enflasyonun gerilemesi, ekonomide dışa dönük dengelenme ve bütçe disiplininin sağlanması ile Türkiye varlıklarının fiyatlarında kademeli bir iyileşme öngörüyoruz. Faiz indirim döngüsünden yararlanan bankalar ve orta vadeli tahviller bu süreçten en çok yararlanacak varlıklar olacak.

Ama maalesef bu süreç artçı siyasi şoklar nedeniyle inişli çıkışlı olacak. Piyasalar bu süreçte ekonomiyi dirhemle alırken, siyaseti okka ile satabilir. Orta vadeli düşünen, finansal olarak güçlü ve risk iştahı yüksek yatırımcılar siyasi şokları alış fırsatı olarak kullanabilir.