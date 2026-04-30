El freniyle hızlanılmaz, gaza basalım

Depodaki yakıt, (dinamik nüfus, jeopolitik önem, kaynaklar) boşa giderse avara kasnak olur, ülke zamanını harcarsın. Böylece hızlanmak yerine orta gelir asfaltında patinaja devam eder dururuz

*****

1- SORUN: Türkiye, yüksek gelir grubu ülkeler arasında yer alabilir mi? Bugün hormonlu kurla fiktif parametrelerle değil, gerçekçi kurla... Tabii ki evet... Yeter ki bu tercihin gereğini yapsın... Bizlere düşen, sosyal hayattan ekonomiye dek, her alanda zihin yapısını bu yeni irtifaya ayarlamak aslında...

2- ETKİSİ: Hele ki şu ekonomik sıkıntıda, hiperenflasyon sürecinde ve kur çılgınlığında bunu düşünmek, daha da anlamlı olacaktır. Zira işler kötü giderken her şeyin daha da kötü olacağı bir gelecek hayal etmek, daha beter bir gelecek inşa eder. Nitekim insanlarımız yarınsızlık açmazında...

KURU BASKILAMAK YERİNE ZİHNİNİ GÜNCELLE

3- ÇÖZÜM: Bilinen gerçek şudur ki krizler daima fırsat barındırmıştır. Eğer o kriz içindeki fırsatı görebiliyor ve gereğini yapabiliyorsan… Aksi halde günü kurtarma gayretiyle ancak ömrünü milim milim uzatır, hayatta kalma çabasına mahkûm olursun. Zihin yapını değiştir, dünyan değişiversin.

4- YÖNTEM: İnsan, kanatları kadar hafif, prangaları kadar ağırdır der şair. Yüksek irtifaya çıkacak isen, jet motorların gücü gereklidir ama safralarını atmadan bunu başaramazsın. Safralar, artık değer üretmeyen her şeydir. Bünyede ağırlık, işletmede hantallık, yüksek irtifa uçaklarında sorun oluşturur.

İKİ SORU İKİ CEVAP / Hızlı yol almaya dair…

Türkiye ekonomide ilk 10’a girebilir mi?

Elbette… Goldman Sachs’ın 2035 dünyasına yönelik gelecek araştırmasını hatırlıyorum: “Nüfus dinamikleri, yatırım debisi ve siyasi istikrarı kalıcı, güçlü liderliği kurumsallaştırırsa” ilk 9’da olur.

Yarına inanmak nasıl mümkün olur?

Gördüğüm şudur; daha iyi bir yarına “hayır” diyenler, el freni çekilmiş bir otomobilden hızlı gitmesini bekleme ikilemine gömülmüş… Hantallık atılmadan nasıl büyük ülke olunabilir ki? Önce yarına inan.

NOT/ YENİ DÜNYADA TEK SORUN BÜYÜKLÜK DEĞİL, HIZDIR

Büyük balığın küçük balığı yuttuğu dünya giderek geride kalıyor ve yerini; hızlı balığın yavaşı yuttuğu dünya alıyor. Türkiye’nin bir yandan gelecek yolundaki hız tümseklerini aşmak diğer yandan arabanın içinde vesayetin, bürokrasinin, çifte direksiyonun “çekili tuttuğu el frenini boşaltmak” zorundadır.

YÜKSEK HIZ LÛGATI

Hızlı kalkınma: Mevcut stratejilerin dışına çıkabilmek için farklı zenginlik kaynak ve yöntemleri bütünü

Zıplayarak büyüme: Satın almak, birleşmek ve organik işbirlikleri yöntemiyle kalkınmada atılım

Dinamik nüfus: Eğer eğitir ve yönlendirirsen hızla kalkınırsın, değilse toplumsal bomba haline gelir

Aynı ufka bakmak: Uçmak isteyene gökyüzü limit… Uçamayana da yeryüzü zindan… Aynı ufka bak