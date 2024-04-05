HABER ANALİZ/ ENERJİ SEKTÖRÜ

Elektrik malzemesi üretenler kazandırdı

Enerji sektöründe elektrik malzemesi üreten firmalar son bir yılda dolar bazında ortalama %71 prim yaptı. Elektrik üreten firmalarda ise yüzde 1,8 düşüş yaşandı.

Enerji sektöründe malzeme üreten firmalar kazandırırken, elektrik üretiminde bulunan şirketlerin getirileri negatifte kaldı. Son bir yılda enerji sektöründe faaliyet gösteren 9 elektrik malzemesi üreten şirketin getirileri dolar bazında yüzde 191’lere kadar çıktı. Sektörde sadece iki şirketin hisseleri dolar bazında kaybettirdi. 7 şirketin hissesi kazandırdı. Son bir yılda elektrik malzemeleri üreten şirketlerin hisselerine yatırım yapanların getirileri dolar bazında ortalama yüzde 71 oldu.

Borsaya yeni gelen elektrik malzemesi üreten firmalar yatırımcılar tarafından yoğun ilgi gören hisseler arasında yer alıyor. Ekos Teknoloji, Alves Kablo halka arz sonrası dolar bazında yüzde 100’ün üzerinde kazandırdı.

Enerji üretimi yapanlar

Enerji üretimi gerçekleştiren 29 şirketin ortalama değer kaybı dolar bazında 1,8 oldu. Yıllık bazda dolar bazında yüzde 20’nin üzerinde kazanç sağlayanlar Ak Enerji, Alfa Solar Enerji, Enerya Enerji, Cw Enerji, Mogan Enerji, Enerjisa Enerji ve Zorlu Enerji şirketleri oldu.

En zayıf performanslar

Sektörde son bir yıl içerisinde en zayıf performansı gösteren Pamel Elektrik oldu. Şirket hisseleri dolar bazında yüzde 68,12 kaybettirdi. Aksu Enerji hisseleri dolar bazında yüzde 68 geriledi. Hun Yenilenebilir Enerji ve Consus Enerji yüzde 45 düştü.

Temettü 25’te tek enerji şirketi



Temettü 25 Endeksi’nde yer alan şirketler içerisinde tek enerji şirketi bulunuyor. Bu şirket Enerjisa. Enerjisa’nın dolar bazında yıllık getirisi yüzde 26 oldu. Yatırımcılar büyüme ve temettü yatırımlarında öncü sanayi şirketlerini tercih ediyor.

PİYASALARIN NABZI

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

YÜKSELİŞTEKİLER

· Vestel (#VESTL): 3 haftalık yükseliş trendinde. Aşırı alım bölgesine girdi.

· Pasifik Teknoloji (#PATEK): Halka arzından bu yana %205 prim yaptı.

· Bigchefs (#BIGCH): Son 3 gündür fiyat ile hacimde artış yaşadı. 1 haftada %20 prim yaptı.

· Servet GMYO (#SRVGY): 1 Haftalık zirvesinde. 1 Haftalık dip fiyatına göre %11 getiri elde etti.

· Kuştur Kuşadası Turizm (#KSTUR): Son 1 haftalık zirvesinde. Yıllık seyirde %2273 prim yaptı.

DÜŞÜŞTEKİLER

· Meka Beton (#MEKAG): Son 1 aylık dibinde. 1 aylık periyotta %24 değer kaybetti.

· Konya Kâğıt (#KONKA): Son 1 aylık dibinde. 5 günlük hareketli ortalamasını aşağı yönde kesti.

· Bosch Fren Sistemleri (#BFREN): Son 1 aylık dibinde. 3 gündür fiyatı sürekli düşüş yaşadı.

· Bossa (#BOSSA): Son 5 gündür düşüş trendinde. 6 aylık periyotta %20 değer kaybetti.

· Doğan Holding (#DOHOL): 1 Haftalık dibinde. Son 1 haftalık zirvesine göre %7 değer kaybetti.

NE OLDU?

· Öncü dış ticaret açığı yüzde 10,3 düşüşle 7,52 milyar dolar olarak kaydedildi.

· Bankacılık Endeksi’nde gün içi yükseliş yüzde 3’ü aştı. TCMB döviz alımına döndü.

· Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Şubat'ta aylık bazda yüzde 1 düştü.

· Yabancı payı 5 gündür sürekli artanlar: POLTK, TAVHL, ARCLK, TBORG, AEFES, EDIP, FROTO

· Yabancı payı 9 gündür sürekli azalanlar: AKSA, DOBUR, MGROS, SNPAM, DGATE, SARKY.

NE OLACAK?

· Çin piyasaları kapalı.

· 5 Nisan Cuma günü hazine nakit dengesi verileri İzlenecek.

· 5 Nisan Cuma günü ABD tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verileri yayımlanacak.

· FED Başkanlarının konuşmaları izlenecek.

· FONET, KLGYO, EUKYO, KARTN, TURGG, MAGEN, SAMAT, SONME, DENGE, TETMT 5 Nisan gün sonu itibari ile tedbir kalkacak.

ZEYNEP’E SOR

ŞANS MI, TERCİH Mİ

Şans; Araştırma yapılmaz, şansa güvenilir, tesadüfe bırakılır. Risklidir, kısa vadeli ve spekülatif yatırımlarda görülür.

Tercih; Bilinçli ve planlı strateji vardır. Araştırma ve incelemeyi gerektirir. Uzun vadeli yatırımlarda riski düşürür.

Portföyün yılbaşından bu yana enflasyonun üzerinde getiri sağlamış. Kendine haksızlık yapma

BES’te AZH, AEU ve AMZ fonlarını 3 aydır taşıyorum. Ancak hep zarar gözüküyor. Fon dağılımımı değiştirmeli miyim? Sabit getirili fon önerir misiniz?/Murat Karadağ

Murat, BES kapsamında tercihte bulunduğun fonlardan, Hisse Senedi EYF (AZH), Altın EYF (AMZ) ve Temettü Endeksi EYF (AEU)’nin her üçü de Allianz Emeklilik’e ait bulunuyor. Gördüğüm kadarıyla bilinçli şekilde tercihte bulunarak riskini hisse senedi ve altın arasında bölüştürmüşsün. Bununla birlikte hisse senedi ayağında biraz daha güçlü hisselere yer verebilmek adına Temettü Endeksi Fonunu dahil etmişsin. Uzun vadede alan seçiminde bir sorun görmedim. Bununla birlikte faizlerin yükseldiği bir ortamda sabit getirili fonlara da yer açmayı düşünmen yerinde bir yaklaşım.

Üç aydır bu fonlar elinde olduğuna göre yılın ilk günlerinde alım yapmış olmalısın. AZH, yılbaşından bu yana %24,72 prim yapmış görünüyor. Yılbaşından bu yana fonun gerçekleştirdiği bu performans altın, dolar ve BIST 100 Endeksinin üzerinde bulunuyor. Saydığım alternatifler aynı sürede sırayla %19,66, %8,75 ve %21,03 yükseldi. AEU bu sürede %25,57 yükselirken AMZ %19,60 prim yaptı. Eşit dağıtımda bulunduğunu kabul ederekten ortalama getirinin %23,3 olduğu söylenebilir. Bu da son üç ayda %15 olan enflasyonun üzerinde bir getiri anlamına gelir. Portföyün iyi bir getiri sağlamış.

Kapasitesine yakın çalışması kâr marjını güçlendiriyor. Geliri ise sınırlandırıyor

Brisa için 12 aylık tahminiz alabilir miyim?/Hasan Hüseyin Gül

Hasan, Brisa'nın performansını izlerken lastik sektöründeki genel trendleri ve ekonomik koşulları da yakından takip etmende yarar var. Lastik endüstrisi, otomotiv sektörüyle yakından bağlantılıdır. Otomotiv sektördeki gelişmelerin dolaylı olarak Brisa'nın performansına etkisi olacağını bilmelisin. Aynı şekilde sektör içindeki rekabet koşulları da takip edilmesi gereken bir diğer husus. Lastikle ilgili fren mesafesi, ses, dayanıklılık gibi kriterlerde fark yaratabilen ürünlere talep de daha güçlü olacaktır. Bu itibarla şirketlerin ar-ge harcamaları ileriye dönük ipucu verebilir.

Brisa İzmit ve Aksaray’da bulunan iki fabrikasında geçtiğimiz yıl sırayla %93 ve 98 kapasite ile çalıştı. Bir önceki yıla göre düşüş olsa da yüksek bir kapasiteyle çalıştığı görülüyor. Pazarın genelinde geçtiğimiz yıl adet bazında yenileme ve orijinal ekipman satışları arttı. Brisa’nın ise yenileme satışları artmadı ve hasılatta bir önceki yıla göre %1,36 düşüş yaşandı. Buna rağmen kârı %59 büyüdü. Veriler şirketin kapasitesinin sınırında çalışması nedeniyle fiyatta taviz verme ihtiyacı hissetmediğini gösteriyor. Bu durum kârı artırmaya olanak verse de gelirini sınırlandırıyor.

YATIRIM FONLARI

Dolar bazında yabancı fonlarda kazançlar

Son 1 yılın güçlü yabancı fon getirileri

Global yatırım fırsatları yatırımcıların radarında. Özellikle teknoloji odaklı fonlar uzun vadeli seyirleri ile dikkat çekiyor.

Yabancı hisse senedi yatırım fonlarının getirisi son bir yılda dolar bazında yüzde 5,76 ile 34,14 arasında gerçekleşti. 3 yıllık bazda getiriler yüzde 28’e kadar çıktı. Bu fonların toplam portföy değeri 26,650 milyar TL oldu. En yüksek yıllık getiri dolar bazında Yapı Kredi Portföyün Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu'nda (YAY) gerçekleşti. Fon, 9,964,70 milyon TL portföy büyüklüğü ile listede öne çıktı.

YATIRIM ARAÇLARI

EMEKLİLİK FONLARI



Dinamik portföyler yatırımcıya cazip getiri sağlıyor

Emeklilik fonlarında dolar bazında güçlü performanslar

Aktif emeklilik fonları dinamizmi yatırımcılara sunuyor. Atak ve dinamik türündeki emeklilik fonları kazançta uygun alternatifler sağlıyor.

Atak emeklilik fonlarında ilk 10 emeklilik fonunun yıllık getirileri yüzde 6,98 ile 36,36 arasında gerçekleşti. Bu fonların toplam portföy değeri 11,818 milyon TL oldu. En yüksek yıllık getiri ise Anadolu Hayat Emeklilik'in Atak Değer EYF fonunda (AH0) gerçekleşti.

AHO’nun statejisine baktığımızda; bu emeklilik fonunun, yönetimi esnek ve değişen piyasa koşullarına uyum sağlayabiliyor. Yatırım yapılacak varlıklar, risk ve getiri dengesi gözetilerek seçiliyor, öncelikle nakde çevrilebilir ve daha düşük risk taşıyanlar tercih ediliyor. Fonun portföyü, genellikle devlet ya da şirket tahvilleri, hisse senetleri, mevduat hesapları, kira sertifikaları, yabancı para birimleri ve diğer sermaye piyasası araçlarından oluşuyor. Atak ve dinamik fonlar benzer yatırım stratejileri ile hareket ediyor.

DÖVİZ PİYASASI

Dolar/TL zayıfladıkça TCMB rezerv biriktiriyor

TCMB 3 Nisan itibariyle döviz piyasalarında aktif bir görünüm sergilemeye başladı. Dolar/TL kurunun 31,90’ın altına inmesi ile TCMB dövizde alıma döndü.

TL’ye yönelik ilginin artması kurlarda gevşemeyi getiriyor. Dolar/TL kuru 31,88’e geriledi. Faizlerin yüksek seyri kuru baskılamaya devam eder.

TAHVİL

Ral Yatırım Holding, %78,97 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Ral Yatırım Holding, 2 Nisan 2024 günü nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 200.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %63, bileşik faizi ise yüzde %78,97’ye denk geliyor. 98 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faiz oranı ise yüzde 16,92 olacak.

2 Nisan tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %52,20 seviyesinde bulunuyor. Ral Yatırım Holding'in çıkardığı bononun yıllık yüzde 63 basit faiz oranı Gecelik Referans Faiz Oranının yaklaşık 10,80 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bononun vade tarihi 10 Temmuz 2024.

ŞİRKET PANOSU/Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

TÜRK HAVA YOLLARI



Bakarsan kâr rekor seviyede. Ama 11 yıl oldu hâlâ temettü yok. Sebebi mi…

Türk Hava Yolları, 2023 yılı finansal sonuçlarını açıkladı ve 163 milyar TL ana ortaklık kârı elde ettiğini duyurdu. Ancak vergi mevzuatına göre bu kâr 11,9 milyar TL olduğu ve geçmiş yıl zarar toplamının da 41,6 milyar TL seviyesinde bulunduğu ifade edildi. Şirketin vergi mevzuatına göre oluşan kârı geçmiş yıl zararlarından fazla olduğu için bu yıl da nakit temettü ödemesi yapmayacak.

Uzun süredir nakit temettü ödemesinde bulunmayan Türk Hava Yolları, son nakit temettü ödemesini 2013 yılında gerçekleştirmişti. Şirket arada geçen 11 yıldan bu yana ne kâr payı ne de bedelsiz hisse verdi. Nakit temettü için vergi mevzuatına göre geçmiş yıl zararlarını kapatabilmesi şart.

MONDİ TURKEY

Bedelliden geleni borç ödemede kullandı. Mali sağlamlık için gelir ve kâr artışı şart

Mondi Turkey, geçtiğimiz şubat ayında gerçekleştirdiği bedelli sermaye artırımı sonrasında, toplamda 704.964.172 TL nakit girişi sağladı. Bu işlemle şirketin çıkarılmış sermayesi 1.049.040.806 TL'ye yükseldi. Yapılan sermaye artırımından elde edilen fonun tamamı finansal borçların ana para, faiz ve diğer maliyetlerin ödemelerinde kullanıldı.

Bedelli sermaye artırımı ile gerçekleştirilen borç ödemesi neticesinde, şirketin mali sağlamlığı artmış oldu. Ancak devamının gelebilmesi için gelir ve kârını artırabilmesi gerekiyor. Firma son açıkladığı 2023 dokuz aylık dönemde ise hasılatını %5,79 geriletirken dönem kârı da %39,11 geriledi.

SDP UZAY VE SAVUNMA

İş ortaklığıyla Savunma Bakanlığından iş aldı. Sektördeki pozisyonunu güçlendirir

SDP Uzay ve Savunma, elektronik harp alanında Savunma Sanayii Başkanlığı ile toplamda 12.840.000 dolara bir sözleşme imzaladı. Anlaşma %50 iş ortalığı ile gerçekleştirilecek. SDP Uzay ve Savunma'nın bu iş ortaklığındaki payı 6.420.000 dolar olacak. Sözleşmenin 2025 yılı içinde tamamlanması planlanıyor.

Şirket açıkladığı 2023 dokuz aylık dönemde brüt satışlarını %95 artırarak 496,3 milyon TL’ye çıkardı. Satış dağılımına bakıldığında yurt içi ve yurt dışının dengeli bir paya sahip olduğu gözlenmekte. Söz konusu anlaşma şirketin gelecekteki büyüme potansiyelini destekler nitelikte olduğu kadar savunma sanayii sektöründeki pozisyonunu da güçlendirecektir.

TAT GIDA

Dünya Gıda Programına doldu. 2 milyon dolarlık ilk sevkiyatını geçekleştirdi

Tat Gıda’nın sermayesinin %49,04’ünün Memişoğlu Tarım tarafından satın alınmasının ardından, Birleşmiş Milletler’e bağlı Dünya Gıda Programı'na (WFP) tedarikçi olarak katıldı. WFP, açlıkla mücadele eden topluluklara insani yardım amacıyla gıda sağlayan Birleşmiş Milletler’in bir organizasyonu.

Tat Gıda, organizasyona katılmasının ardından 2 milyon dolarlık ilk ürün sevkiyatını tamamladı. Bu yeni açılım, şirketin uluslararası alandaki prestijini artıracağı gibi gelir ve kârlılığını da desteklemesine olanak tanıyacak. Firma, son açıkladığı 2023 faaliyet döneminde enflasyon muhasebesine göre azaltmakla birlikte zarar yazdı.

ALVES KABLO

Proje bayiliği kapsamında sipariş aldı. Dokuz aylık verilere göre geliri de kârı da arttı.

Alves Kablo, yurtiçinde yerleşik iki firma ile proje bayiliği kapsamında toplam değeri 88.618.875 TL tutarında sipariş aldı. Tutar yaklaşık 2.744.851 dolara denk geliyor. Proje bayiliği kapsamında yapılan bu satış, şirketin ürün ve hizmetlerine olan talebin arttığı izlenimini veriyor.

Sözleşmenin detayları hakkında daha fazla bilgi verilmemiş olsa da, gelirlerini artırmaya yardımcı olması beklenmeli. Şirket son açıkladığı 2023 dokuz aylık dönemde hasılatını %220 oranında artırmayı başardı. Gelirdeki artış şirketin dönem sonu kârını %781 artırarak 160,78 milyon TL’ye çıkarmasına olanak tanıdı.