Elektrikli araçlar için yeni ÖTV düzenlemesi

Abdullah KİRAZ

Yeminli Mali Müşavir

Kıymetli okurlarım bugünkü yazımla sizlere, hafta sonu Cumhurbaşkanı Kararı ile elektrikli araçlarda uygulanan ÖTV diliminde yapılan değişikliği ve bunun elektrikli araç satış fiyatlarına olası etkisini aktarmayı ve elektrikli araç dönüşümüne katkı sağlayacağını değerlendirdiğim bir önerimi sizlerle paylaşmayı arzuladım.

Şimdiden faydalı olması dileğiyle…

18.11.2023 Cumartesi günü yürürlüğe giren, 17.11.2023 tarihli ve 7803 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve eki Karar uyarınca;

Binek otomobillerden sadece elektrikli olanlara (hibrit olanlar bu kategoride yer almamaktadır) ilişkin olarak, Özel Tüketim Vergisi matrah diliminde değişiklik yapıldı.

Yapılan değişiklik ile ÖTV Kanununun II sayılı listesinde yer alan 87.03. GTİP ile belirtilen Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar’dan SADECE ELEKTRİKLİ OLANLAR’dan motor gücü 160 KW’ı geçmeyenlerde % 10 oranında ÖTV uygulanacak ÖTV matrahı 1.250.000 TL den 1.450.000 TL ye çıkarılmıştır.

ÖTV tarifesinin değişiklik öncesi ve değişiklik sonrası durumu aşağıdaki şekildedir:

Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere, değişiklik sadece, sadece elektrikli olan ve motor gücü 160 KW’ı geçmeyen araçlar için yapılmıştır. Motor gücü 160 KW’ı geçenlerde ise herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Ülkemiz elektrikli araç sektöründe, 160 KW altındaki motor gücü olan araçların satışını teşvik eden önemli bir düzenleme olarak görülebilir.

Böylece, değişiklik öncesinde örneğin; ÖTV matrahı 1.250.000 TL ile 1.450.000 TL arasında olan ve motor gücü 160 KW’ı geçmeyen sadece elektrikli olan araçlarda % 40 oranında ÖTV ödenmek zorundayken değişiklik sonrasında bu araçlar için % 10 oranında ÖTV uygulanacak ve KDV etkisini de dikkate aldığımızda toplam satış fiyatında önemli bir indirim sağlanmış olacaktır.

ÖTV matrahı 1.250.000 TL nin altında olanlarda ise herhangi bir oran değişimi olmadığı için satış fiyatında da değişiklik olmamıştır.

ÖTV matrahı 1.250.000 TL den fazla 1.450.000 TL den az olacak olanlarda ise araç üretim maliyetlerindeki artışa rağmen, güncel satış fiyatlarında ÖTV indirimi nedeniyle önemli artışlar yaşanmayacak hatta indirimlerin yaşanması beklenecektir.

Örneğin; değişiklik öncesinde 160 KW yı geçmeyen ancak ÖTV matrahı 1.250.000 TL üzerinde olan bir aracın ÖTV ve KDV dahil satış fiyatı 2.101.680 TL olurken, değişiklik sonrasındaki fiyatı 1.651.320 TL olarak 450.360 TL indirim sağlanmış olacaktır.

Aracın ÖTV matrahı arttıkça bu indirim etkisi de o nebze fazla olacaktır.

Örneğin; değişiklik öncesinde 160 KW’ı geçmeyen ancak ÖTV matrahı 1.450.000 TL olan bir aracın ÖTV ve KDV dahil satış fiyatı 2.352.000 TL olurken, değişiklik sonrasındaki fiyatı 1,848,000 TL olarak, 504.000 TL indirim sağlanmış olacaktır.

Motor gücü 160 KW’ı geçmeyen aracın ÖTV matrahı değişiklik öncesinde de 1.450.000 TL den fazla olduğu durumda ise, aracın önceki ve değişiklik sonrasındaki satış fiyatında herhangi bir değişiklik olmayacaktır.

Yeni araç alacaklar ve araçlarını yenileyecekler için önümüzdeki günlerde sıfır araç piyasasının hareketleneceğini ve yeni seçeneklerin tüketicilerin önüne açılacağını şimdiden söyleyebiliriz.

Önerim:

Kanaatimce, sadece 160 KW yı geçmeyen ve sadece elektrikli olan araçlara münhasır olmak üzere; bireysel araç kredilerinde bankalarca sağlanacak bir esneklik ve vergi mükelleflerinden de mevcut araçlarını yenileyecek olanlara (serbest meslek erbapları dahil) “bayi ile yapılan araç takas” işleminin bir satış işlemi olarak değerlendirilmemesini (zira mevcut aracın kayıtlı defter değeri ile takas fiyatı arasındaki fark kazanç olarak değerlendirilmekte ve bu nedenle önemli vergi yükü oluşabilmektedir) sağlayacak bir düzenleme (bu düzenlemede eski aracın sahibi ile yeni aracın sahibinin aynı olması ve yeni aracın belli bir süre satılamama koşulu getirilmesi gerekebilir) ile piyasada kullanılan araçların önemli bir kısmının elektrik araç olmasını sağlamak ve bu yolla ülkemizin önemli bir markası olan TOGG’un satışına da önemli bir katkı sağlanabileceğini değerlendiriyorum.