Elektronik tebligatta yeni dönem başlıyor

Uğur GELİNCİK / Vergi Başmüfettişi

Bilindiği üzere tesis edilen idari işlemlerde ya da mükelleflerin bilgilendirilmesi gerekli olduğu diğer hallerde, ilgili durumdan mükellefin haberdar edilmesi yani idari işlemin bildirilmesi ve geçerli bir tebligat yapılabilmesi için 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK) 93’üncü ve devam maddelerine düzenlenen tebligat hükümlerine uyulması gerekli şekil şartı olarak karşımıza çıkmaktadır. Tebligatta asıl usul Kanun’un 93’üncü maddesinde belirtilen posta vasıtasıyla tebliğ olsa da teknolojik değişmelere paralel olarak 2010 yılında 6009 sayılı Kanun ile VUK 107/A maddesinde yerini alan elektronik ortamda tebliğ hükümlerinin kullanımı mümkün olmuştur. Bu hükümler, kanunda düzenlenen eski usullere bağlı kalınmaksızın yani posta usulü ya da diğer özel usuller kullanılmaksızın idare tarafından mükelleflere elektronik ortamda tebligat yapılmasını mümkün kılmaktadır. Ancak birazdan açıklayacağımız üzere yüksek mahkemenin bir iptal kararı ile sistemde yeni düzenlemeler yapıldı. Peki bundan sonra muhatapları neler bekliyor?

Anayasa Mahkemesi'nden Dikkat Çeken İptal Kararı

VUK 107/A maddesi konu hakkında bazı usul hükümlerine açıkça yer vermemiş ve ilgili usullere ilişkin esasların Bakanlık tarafından çıkarılacak alt mevzuat hükümleri ile düzenlenmesine ilişkin yetki tanımıştır. Madde metninde yer alan yetkiye istinaden çıkarılan 456 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği de konu hakkındaki detaylı diğer bazı hükümleri düzenlemiştir. İlgili tebliğ hükümleri ise 467, 511 ve 568 Sıra No’lu VUK Genel Tebliğleri ile güncellenerek bugünkü halini almıştı. Sistem bu şekilde işlemeye devam ederken Anayasa Mahkemesinin 15/1/2026 tarihli ve tarihli ve E.: 2025/94, K.: 2026/11 sayılı Kararı ile bu madde metninde yer alan “tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirmeye ve kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılacakları ve elektronik tebliğe ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye” ibaresi 03.01.2027 tarihinde yürürlüğe girmek üzere iptal edildi. Anaysa Mahkemesi, hükmün Anayasa’nın 13’üncü maddesinde yer alan temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması ile 36’ncı maddesinde yer alan hak arama hürriyeti düzenlemeler bakımından aykırılık teşkil ettiğine karar vererek kararın hukuki bir boşluk oluşturacağı nedeniyle de 9 ay sonra yürürlüğe girmek üzere iptal kararı verdi. İptal kararından sonra vergi camiasında oldukça çok tartışılan konu hakkındaki tereddütler ise 01.07.2026 tarih ve 33297 sayılı Resmi Gazete’de yer alan 7587 sayılı Kanun’un 9’uncu maddesi ile giderilmiş oldu.

Yapılan Kanuni Düzenleme Kapsamı Genişletti Mi?

VUK 107/A maddesine 24.06.2026 tarih ve 7587 sayılı Kanun’un 9’uncu maddesi ile eklenen hükümlere bakıldığında elektronik tebligat yapılabilecek olan kimseler aşağıdaki gibi sayılmıştır:

Kurumlar vergisi mükellefleri, Ticari, zirai ve mesleki kazançları dolayısıyla gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri, Kollektif şirketler ile adi komandit şirketler, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabında adına tescil yapılan gerçek kişiler ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküller. Maddenin birinci fıkrası kapsamına girmeyen ancak kendi isteği ile talep edenler

Kanun değişikliği öncesi usulleri düzenleyen güncel 456 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine bakıldığında kanunda yerini alan “Kollektif şirketler ile adi komandit şirketler” açıkça sayılmamıştır.

Ayrıca ilgili tebliğin 5.3 bölümünde 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabında adına kayıt ve tescil yapılan gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküller için bazı istisnai durumların düzenlendiği görülmektedir. Bu başlık altında yer alan ve açıkça elektronik tebligat adresi edinmek zorunda olmadığı belirtilen kişi ve/veya teşekküllerden yalnızca engellilik oranı %90 veya daha fazla olan malul ve engellilerin elektronik tebligat sistemine dâhil olma zorunluluğunun bulunmadığının kanuna taşındığını görüyoruz.

Özellikle tebliğde yer alan; 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile aynı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde tanımlanan mahalli idareleri, ilgili bölümde sayılan diplomatik bazı istisnalar ile 18 yaşını doldurmamış olanların kapsam dışında tutulmak amacıyla mı kanuna taşınmadığı ya da yeni bir tebliğ düzenlemesi ile konu hakkındaki diğer esaslara yer verileceği hususu bir süre daha tartışılacak gibi görünüyor.

Elektronik Tebligat Sisteminden Çıkış İçin Ölümü Beklemeye Son!

Evet, yanlış duymadınız. İlk bakışta bir yanlışlık mı var diye insan düşünmeden edemiyor. Ama 7587 sayılı Kanun öncesi durum biraz trajikomikti. 456 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 7’nci bölümünde açıkça belirtildiği üzere, ister zorunlu olarak isterse herhangi bir mükellefiyeti bulunmaksızın isteğe bağlı olarak sisteme giren gerçek kişilerin, ölümü veya gaipliğine karar verildiğinin idare tarafından tespit edildiği durumlarda ölüm/karar tarihi itibarıyla ilgilinin elektronik tebligat adresinin re’sen kapatılacağı aksi durumda sistemden çıkmalarının mümkün olmayacağı düzenlenmişti.

Artık yeni düzenleme ile isteğe bağlı olarak elektronik tebligat sistemine dâhil olanlar, talep etmeleri halinde, elektronik tebligat sistemine dâhil olma zorunluluğu gerektiren diğer haller bulunmamak şartıyla elektronik tebligat sisteminden çıkarılabilecek. Bu durumu, konu hakkında yeterince bilgisi olmayan, mükellefiyeti bulunmayan ancak bir şekilde sisteme dahil olmuş vatandaşlar açısından oldukça müspet bir gelişme olarak yorumluyorum.

Yine önemli ve oldukça faydalı bir diğer değişiklik ise zorunlu olarak elektronik tebligat sistemine dâhil olan gerçek kişiler açısından da çıkış için mükellefiyetin sona erdiği tarihi izleyen beşinci takvim yılı sonundan itibaren hak tanınmış olmasıdır. Bu çerçevede sisteme zorunlu girenler de mükellefiyetleri kalkmış ve başkaca zorunluluk unsuru bulunmamak kaydıyla elektronik tebligat sisteminden çıkarılabilecektir.

Son olarak 65 yaşını doldurmuş kişiler açısından da talep edilmesi halinde elektronik tebligat sisteminden çıkarma işleminin gerçekleştirilmesini iptal kararının amacına uygun düşen kanuni değişikliklerden biri olarak yorumlayabiliriz.

Zorunlu Olarak Sisteme Dahil Olanlar Dikkat!

Aslında bu bölümde dikkat çekeceğimiz husus 456 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği düzenlemeleri döneminde de aynı şekilde işlemekteydi. Ancak mükellefler konu hakkında zaman zaman dikkatsiz davranarak önemli hukuki sorunlarla karşı karşıya kalabiliyorlar.

24.06.2026 tarih ve 7587 sayılı Kanun’un 9’uncu maddesi ile VUK 107/A maddesi kapsamında elektronik ortamda tebliğ zorunluluğu getirilen mükelleflerden; ticaret siciline kayıtlı tüzel kişiler ticaret sicil kayıtlarının, diğer tüzel kişiler ise tabi oldukları sicil kayıtlarının silindiği tarih dikkate alınarak elektronik tebligat sisteminden çıkarılabilecektir. Özellikle bu konuda hemen 17.05.2024 tarih ve 32549 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun Esas No:2023/9 Karar No:2024/3 hatırlatmakta fayda görüyorum.

Söz konusu kararda özetle mükellefiyeti sona eren ya da re’sen mükellefiyeti terkin ettirilenler açısından 107/A maddesi kapsamında elektronik tebligat yapılmasının hukuka aykırılık teşkil etmediği belirtilmiştir. Yani yeni kanuni düzenlemenin önceki dönemdeki tebliğ hükümleri ile paralel dizayn edilmiş olması zorunlu olarak sisteme giren mükellefler açısından sistemden çıkış için mutlaka kanuni zorunluluk olan ticaret sicil kaydının da terkin ettirilmesini şart koşmaktadır. Aksi halde işi bırakmış bile olsanız yapılacak elektronik tebliğler hüküm doğurmaya devam edebilecektir.

Özetle yeni kanuni düzenlemeler ışığında oldukça net bir tablo var önümüzde. İsteğe bağlı olarak sisteme girenler, yine isteğe bağlı olarak sistemden çıkabilecekler. Zorunlu olarak sisteme girenlerden tüzel kişiler ilgili sicillerden sicil kayıtlarını terkin ettirdiklerinde, gerçek kişiler ise mükellefiyetlerinin sona erdiği tarihten sonra beşinci yılın sonundan itibaren dilerlerse sistemden çıkışlarını sağlayabilecekler.