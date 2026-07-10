Elite World, otel sayısını dört yılda ikiye katlayacak üç kıtaya yayılacak

Türkiye’nin en hızlı büyüyen otel zincirlerinden Elite World Hotels & Resorts, şu anda 35 olan otel sayısını 2030 yılında 70’e çıkaracak. Bu yıl kuruluşunun 50’nci yılını kutlayan marka yakın gelecekte Hollanda, Almanya ve Kazakistan’da da otel işletmeye başlayacak.

Türkiye’nin en hızlı büyüyen otel zincirlerinden Elite World Hotels & Resorts, şu anda 35 olan otel sayısını 2030 yılında 70’e çıkaracak. Bu yıl kuruluşunun 50’inci yılını kutlayan marka yakın gelecekte Hollanda, Almanya ve Kazakistan’da da otel işletmeye başlayacak. Elite World Hotels & Resorts Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu, “Büyümemiz yurt içinde ve dünyada sürecek” dedi.

Ülkemizin en büyük otelcilik gruplarından Elite World Hotels & Resorts, kuruluşunun 50’nci yılını kutliyor. Van’da, 1976’da açılan ‘Tahran Otel’ ile otelciliğe ilk adımını atan ‘Elik Ailesi’nin ikinci kuşak temsilcileri, yakın gelecekte dünya markası olma yolunda hızlı adımlar atacak. Van’da düzenlenen toplantıda markanın yeni hedeflerini anlatan Elite World Hotels & Resorts Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu, “Hikâyemiz Van'da başladı. Ailemizin birinci kuşağı 1970’te Van’da Hazar Turizmi kurmuş. 1976’da yine Van’da Tahran Otel’i açmışlar. O otel, 13 kişilik çalışanıyla 70 yataklı bir oteldi, şu anda ‘yenileme projesi’ devam ediyor ve yakında yine hizmet verecek inşallah. Van’da bir anlaşma daha yaptık ve doğduğumuz ilde otel sayımızı 3’e çıkarıyoruz. Şu anda yurt genelinde 19 şehirde 35 otelimiz ve 5 bini aşkın yatak kapasitemiz, marka çatısı altında 3 binden fazla çalışanımız var. Önümüzdeki dönem için yeni mottomuz, ‘Bir Dünya Var’ oldu çünkü her şehir kendi kültürü, yaşam tarzı ve hikâyesiyle farklı bir dünya sunuyor. Biz de misafirlerimize yalnızca konaklama değil, bulundukları yerin ruhunu hissettiren, deneyimlerle zenginleşen bir yaşam alanı sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Van özelinde de “Van, bizim için yalnızca bir şehir değil. Hikâyemizin başladığı, değerlerimizin şekillendiği ve markamızın temellerinin atıldığı yer. Van’ı da dünyaya tanıtmak, Van’ın kalkınmasına katkı sağlamak da özel ve önemli misyonumuz. Biz daima geçmişimizle geleceğimiz arasında güçlü bir bağ kurmaya özen gösteriyoruz” diye konuştu.

‘Van Kahvaltısını Dünyaya Tanıtacağız’

Emel Elik Bezaroğlu, Elite World’un, doğduğu şehir Van'ın tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra şehrin önemli kültürel mirasını da geleceğe taşıyacak projeler yürüttüğünü belirterek, “‘UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Van Kahvaltısını, Elite World Otelleri’nde müşterilerimizle buluşturuyoruz. Yurt dışı otellerimizde de bu kampanya yer alacak. Van Kahvaltısı: Dünden Bugüne İz Bırakan Lezzetler projesini geliştirdik. Projedeki ürünleri Van ve çevre illerden düzenli olarak temin ediyoruz. Böylece hem Van’ı tanıtıyoruz hem de yerel ekonomiyi destekleyen bir iş modeli uyguluyoruz” dedi.

Amsterdam ve Çimkent yakında açılıyor

Elite World Hotels & Resorts Operasyondan Sorumlu Başkan Yardımcısı Bünyamin Öztürk de "Bu yıl Van’daki 3’üncü otelimizin yanı sıra Anadolu’nun farklı şehirlerinde hayata geçireceğimiz yeni otellerimiz ve yurt dışında Amsterdam (Hollanda) ve Çimkent (Kazakistan) otellerimizin açılışıyla büyümemizi sürdüreceğiz. 2030 yılında 70 otele ulaşma hedefimize yatırımcılarımızın da desteğiyle emin adımlarla ilerliyoruz. Avrupa, Asya ve Afrika’nın önemli kentlerinde farklı sözleşmelerle yeni oteller açabiliriz, görüşmelerimiz sürüyor. Birçoğu ile anlaşmalarımızı imzaladık, açılış tarihlerini de belirledik” dedi.

Van’da oteller yüzde 70 dolu

Elite World Van Otel Genel Müdürü Oktay Aksoy, il genelinde otellerin doluluk oranının yüzde 70’in üzerinde olduğunu söyledi. Aksoy, “İlimize özellikle İranlı turistlerin yoğun ilgisi devam ediyor. ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş sırasında da otellerimde doluluk oranları çok düşmedi çünkü manyak ülkenin yabancı misyon temsilcileri Van’a geldi ve burada konakladı. Şu anda İranlı turist sayısı yine yükselişte ve bizim otelimizdeki doluluk oranı da yüzde 90’ın üzerinde” dedi.

Aynı zamanda Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Yönetim Kurulu’nda Doğu Anadolu Bölgesi Temsilcisi olarak görev yapan Oktay Aksoy, son yıllarda Van’ın ve bölgedeki diğer illerin tanıtımı için yürütülen çok yönlü çalışmalar sayesinde, bölgeye yerli ve yabancı turist ilgisinin arttığını, bu ivmenin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini vurguladı. Elite World Hotels'ten faliyetlerinden satır başları şöyle oluştu.

Yılda ortalama 750 bin misafir ağırlıyor

▶Yılda ortalama 750 bin misafir ağırlıyor, bunların yarısı yabancı. 50 yılda ise 255 milletten yaklaşık 11 milyon misafir ev sahipliği yaptı.

▶ Çalışan sayısı 3 binin üzerinde. Bunların yarısı grubun kendi otellerinde çalışıyor. 2030’da marka şemsiyesi altında çalışan sayısı 8 bin kişi olacak.

▶ 2022’de franchise modelinin temellerini atarak hızlı büyümeye başladı. 2023’te Samsun Atakum, 2024’te Elite World Kuşadası işletmeye alındı. Franchise modeliyle yurt dışında ilk otel anlaşması Fildişi Sahili başkenti Yamoussoukro’da imzalandı. Elite World Grand Yamoussoukro Haziran 2027’de açılacak.

▶ 2024’te 3 otel açıldı, 7 franchise anlaşması imzalandı, 2025’te 4 otel açıldı, 14 franchise anlaşması yapıldı.

▶ 2025’te Elite World GO İnegöl, Elite World Nest Sivas, Elite World Resort Silifke, Elite World Comfy Diyarbakır ve Elite World Homes Bosphorus açıldı.

▶ 2025 başında Amsterdam’da açılacak otel için anlaşma imzalandı.

▶ 2026’da Elite World Comfy Midyat, Elite World Comfy İstanbul Avcılar ve Elite World Inn Mahmutbey açıldı.