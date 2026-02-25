Emekli sosyal atık değildir

Bayramda emeklilere ödenecek ikramiye, TÜFE ve gıda enflasyonu karşısında 7 yılda 1000’den 349’a geriledi. Asgari ücretin %62’si iken bugün %18’e çöktü. Bayram gelmiş neyime diyor emekli

Emekliyi dışarıda bırakan siyaset, iflah olmamıştır. Bunun en son kanıtı, yerel seçimlerde “zaten kazanıyoruz, onlara para verip bütçeyi zorlamayalım” tavsiyesiyle emekliyi hiçe saymaktı. Neticesi, yerel iktidarın kaybı oldu. Şimdi bayram ikramiyesi geliyor, yine aynı aymazlık yinelenmesin derim.

DİSK-AR’ın araştırması, ikramiye konusunu ele alıyor, veriye dayalı bilgiler sunuyor: Yıllardır değer kaybeden bayram ikramiyesi bir “harçlık” olmaktan çıkarılmalı, emeklilerin ihtiyaçlarını karşılayacak bir düzeye yükseltilmelidir. Emekli bayram ikramiyesi 2026 yılı için en az 17 bin 514 lira olmalıdır.

BAYRAM İKRAMİYESİ EN AZ 17 BİN 514 LİRA OLMALI

2018’de emekli bayram ikramiyesi 1000 lira, asgari ücret ise 1603 TL idi. Yani emekli bayram ikramiyesi asgari ücretin %62,4’ü idi. 2025'te ise ikramiye pula dönmüş ve asgari ücretin % 18’ine kadar gerilemiş oldu. Bu yüzden ikramiye; asgari ücret kadar artırılması, akla ve vicdana uygundur.

İster asgari ücret, ister resmi enflasyon, ister gıda enflasyonu dikkate alınsın emekli ikramiyesi eridi, tükendi, bitti. İkramiyeler pula döndü. DİSK-AR’ın bu verilerini hükümet ne kadar dikkate alır bilinmez ama bildiğim şudur; emekli, enerjisi alındıktan sonra yılkı atı gibi doğaya terk edilecek insan değildir.

İKİ SORU İKİ CEVAP / Emekliye dair…

Emekliye neden böyle davranılıyor?

İktidar, emekli maaşını, ödediği primlerinin karşılığı olarak değil “sosyal yardım” olarak görüyor. Ayrıca “sandık yoksa emekliye neden para vereyim?” mantığıyla davranıyorlar ama fena yanıldılar.

Emekli ne zaman soluklandırılacak?

2027 Kasım’ında yapılacağı tahmin edilen seçim öncesi, bu yılın sonuna doğru “seçim ekonomisi” devreye girecek ve tahminim odur ki hem özür dilemek hem de seçim için %100 zam alabilecekler.

NOT

ŞİMDİ BANA KAYBOLAN YILLARIMI GERİ VERSELER?

Acaba emekliye reva görülen bu emekli aylıkları için boğazımdan kesip prim öder miydim? Benim cevabım; HAYIR. Zira aldığım maaş primlerimin karşılığı olmadığı gibi bana sanki “iane” veriyorlarmış gibi konuşuyor, siyaset yapıyorlar. En ağırıma giden de “emekliyi enflasyona ezdirmedik” sözleri…

EMEKLİ LÛGATI

Aktüeryal sigorta: sigorta poliçesi belirlenmesine baz teşkil eden prim bedellerinin hesabı

Prim: Çalışanların, çalışamayacakları dönemde para alabilmek için ödedikleri sigorta aidatları

Maaş: Primlerin ve yılların karşılığında emeklinin oluşan haklarının aylık olarak ödenmesi

Yılkı atı: Üretimden düştükten sonra vahşi doğaya terk edilen at, tıpkı emekliler gibi