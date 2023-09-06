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Emekliler ve KKMEmekliler ve KKM

Atılım MURAT
Atılım MURAT AYKIRI FİNANS

İşçilerin, memurların maaşlarında ciddi iyileştirmeler yapıldı. Emekliler göz ardı edildi. Yıl sonunu beklemeden, burada acil bir düzenleme gerekiyor.

İster Mehmet Şimşek’in Cumhurbaşkanı’nı ikna etmesi, ister Merkez Bankası’ndaki yeni başkan yardımcılarının etkisi deyin, şu aşamada doğru bir para politikası uygulanıyor. Gerçekçi enflasyon rakamları açıklanıyor. Aklı başında finansçılar ve iktisatçılar, uygulanan politikalara fazla ses çıkarmıyorlar.

Eleştirdiğim iki konu var. İlki, emeklilerin yarısından fazlasının aylık 7.500 TL almasıdır. Böyle bir maaşla yaşanamaz. İşçilerin, memurların maaşlarında ciddi iyileştirmeler yapıldı. Emekliler göz ardı edildi. Yıl sonunu beklemeden, burada acil bir düzenleme gerekiyor.

İkinci mevzu, Kur Korumalı Mevduat’tan (KKM) hızlı bir şekilde çıkılmak istenmesidir. Geçen hafta da yazdım. Mevcut ekonomik ortamda, bu üründen hemen vazgeçilmemelidir. KKM’de vadesi gelen yatırımcı, dolara koşuyor. Yavaş bir çıkış stratejisi izlenebilir

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