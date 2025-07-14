Emlak vergisini kimler artırıyor?

Yaşamın içindeki her şey bir muhasebedir. Cebimizden giren, çıkan parayı hesap ederiz. Tüm bu giderlere, çoğunlukla vergi de öderiz. Vergiden bahsederken çocuğun doğumunu heyecanla bekleyen, ana babalar gibi vatandaş da acaba bugün yeni bir günün sabahına, bizim payımıza hangi vergi çıkacak düşüncesiyle karşı karşıya kalıyor.

Son yıllarda uygulanan vergi politikaları ve artan vergi oranları, vatandaşa yük oluşturuyor. Alınan vergilerden biri de; alım gücünü düşüren enflasyon ve fiyat artışlarından sonra yaşamın zorlaştığı bu günümüzde, vatandaşın sitem ettiği bir diğer konu da; Emlak Vergilerindeki artış oranı …

Vatandaş artan vergiye sitem ediyor!

Kamuoyunu bugünlerde oldukça fazla meşgul eden Emlak vergisindeki artış oranı, belediyeler açısından değerlendiriliyor. Son günlerde birçok belediye ve vatandaş arasında gergin durumlar yaşanıyor.

Bu artış oranında kim haklı kim haksız? Ya da bu artışı belirleyen sadece belediye mi? Yoksa bu vergi oranına başka bir komisyon mu karar veriyor? Mesleğimiz gereği bu durumun gayrimenkul malikleri tarafındaki etkisini de gözlemliyoruz.

Yetkililerle görüşmelerde, vatandaşı da dinlediğimizde; Emlak vergisi artışının, günümüz koşullarında oluşan bu yükselişin, kabul edilemez bir durum olduğunu ve mevcut gelirlerinin artan bu vergiyi ödemeye yetmeyeceğini, şimdiden birçok vatandaşın dava açtığını ve açmaya devam edeceği haberlerini alıyoruz.

Takdir komisyonu yetkilisinden edindiğim bilgiler ise şöyle:

“ Dört yılda bir arazi ve rayiç bedelleri tespiti yapılıyor. Emlak Vergisi ve Rayiç Bedel için; Belediye Başkanlığı’ndan bir Arsa takdir komisyonu başkanı ve bir üye görevlendiriliyor. Vergi Dairesi’nden iki temsilci, İstanbul Ticaret Odası temsilcisi, Muhtar, İlçenin Tapu temsilcisi olmak üzere toplam yedi kişilik bir heyet oluşuyor.

Tapu müdürlüğünce, internet sitelerindeki emlak alım satım ilanları inceleniyor. Son dört yılın enflasyon değerleri de belirlendikten sonra yeniden değerleme oranı da dikkate alınıyor. Böylece günlük rayiç bedel belirleniyor.

Bunun için Tapu, Emlak siteleri, sahalardan örnekler alınıyor. Yedi komisyon üyesi toplandıktan yani çoğunluk sağlandıktan sonra muhalefet şerhi de olabilir. Mahkeme hakkı saklı kalmak koşuluyla, ilçeler komisyonundan çıkan komisyon kararı, Valilikte bulunan İl Arsa takdir komisyonuna onaya gönderiliyor.

Her belediyenin içinde arazi takdir komisyonu diye bir komisyon yapılanması var. 4 yılda bir uygulayacakları, Emlak vergisiyle arazi vergisi değerinin rayiç bedelini belirlemek üzere toplanıyor. Son bir iki yıllık verilerle, özellikle internet sitelerinden bölge bölge, mahalle mahalle, sokak sokak satılan dairelerin rayiçleri, istatistiksel olarak tespit ediliyor.

İlgili mahallede, sokakta daire rayiçleri nedir?

Büyüklüklerine göre, yaşına ve yapının cinsine göre analizleri yapılıyor. Veriler toplandıktan sonra da beyan edilen değerlerle, son 4 yılın enflasyon oranları da karşılaştırılıyor. Emlak Vergisinin artış oranı, yeniden değerlemenin yüzde ellisi oluyor.”

Emlak Vergisini kimler öder?

Vatandaşın, şöyle bir sitemi de var. Benim emekli maaşım 14 bin 500 lira, emlak vergimi ödemeye yetmiyor. Ben, bu vergiyi nasıl ödeyeceğim? diye sorular soruyorlar.

Emekliler; yasada belirtilen şartları taşımaları halinde, Emlak vergisi ödemiyor. Bu istisnadan yararlanmanın koşulları ise: Türkiye sınırları içinde tek bir konuta sahip olunmalı ve bu konutun brüt yüz ölçümü 200 metrekareyi geçmemeli. Gelirini sadece SGK’dan alan emekli, dul, yetim, ölüm ve maluliyet aylığı olan emekliler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri, engelliler de yasanın belirlediği koşulların sağlanmasıyla indirimden yararlanıyor ve Emlak vergisi ödemiyor.

İndirimli vergi uygulamasından faydalanmak isteyen vatandaşın, ilgili belediyeye başvurması gerekiyor. İndirimli vergi oranının uygulamasında ayrıca meskende oturma şartı da aranmıyor. Bu sebeple, sahibi olduğu tek evini kiraya veren ve kirada oturan vatandaş da yasanın belirlediği diğer şartları taşıması halinde, indirimli vergi oranından faydalanabiliyor. İndirimli vergi oranı, sadece konutlarda uygulanabiliyor. İş yerleri veya iş yeri olarak kiraya verilen yapılar, birden fazla evi olanlar indirimli vergi avantajından faydalanamıyor.

Yaşanan bu zor ekonomik koşullarda, öyle görülüyor ki vatandaşın, belki de borç harç birikimle aldığı evi için ödeyeceği, Emlak Vergisi her yıl yasal olarak yeniden değerlemenin yüzde ellisi oranında artırılarak dikkate alınıyor. Bu durumda, Emlak Vergisinin her geçen yıl daha da yükseleceği görülüyor.

Vatandaş, buna bir çözüm bekliyor. Her kesimi zorlayan bu süreçte, enflasyonu düşürecek ekonomik tedbirlerin alınmasıyla, bu mağduriyetin azaltılabileceği umudunun artması, rahat bir nefes aldırabilir…