En büyük yardımlaşma kurumu; aile…

Ekonomi zor zamanlardan geçiyor ve herkesin, her kesenin sorunları var. Tam da bu süreçte aile bağlarını hatırlamanın, güçlendirmenin hayatı derecede önemli olduğunu asla unutmayalım

1- SORUN: Nimeti olduğu kadar külfeti de bölüşmek, akla ve vicdana uygun olandır. Kimlerle paylaşacağımız da aileden ne anladığımıza bağlıdır. Nimeti ve külfeti üleşmek esastır. Ancak aile büyüdükçe çok daha zorlanırız bölüşmekte… Gerçi çekirdek ailenin de parçalandığı zamanlardayız.

2- ETKİSİ: İşyeri, daha büyük bir ailedir. Patronu, yöneticisi, çalışanı ile koca bir aile… Bildik anlaşma şudur: Çalışan, zamanının bir bölümünü işyerine kiralar. İşyeri de ona genişletilmiş alım gücü sağlar… Bu, artık eskimiş bir ahittir. Korona salgını bize gösterdi ki yeni bir anlaşma yapma zamanı gelmiştir.

MÜŞTERİYE BAKIŞI DEĞİŞTİR

3- ÇÖZÜM: Markanın müşteriyle ilişkisindeki zımni anlaşma da eskimiştir. Müşteri; velinimet olmuştur. Markanın parasını cebinde taşıyan insan değildir. “Cebinden parasını al ve ondan kurtul” mantığı; köhneleşmiştir. Müşteriye sadakat için önce sen sadık ol, sonra müşterinden sadakat bekle.

4- YÖNTEM: Kriz, salgın, afet süreçlerinde gördük ki patron ile çalışan, marka ile müşteri, alan ile satan, aynı ekosistemin parçalarıdır. Ekosistemin ürettiği değeri paylaşmanın ötesine geçebilecek anlaşmalara ihtiyacımız var. O da bu ekosistemin bekasını sağlamaktır. Aile, çekirdek ekosistemdir.

İKİ SORU İKİ CEVAP / Aileye dair…

Nimet, neyi anlatır?

Nimet, çıktıdır, kârdır, üretimdir. Külfet, krizlerin, salgınların, durgunluğun bizlerin sırtına yükledikleridir. “Ben çalışsam da çalışmasam da maaşımı isterim” tutumu eskimiştir.

Külfet neyi anlatır?

Külfet, nimetin maliyetidir. Nimetin paydaşları, külfeti de pay edebilmeli ki hayat, kendine yol bulabilsin. Nimeti alıp külfeti öteleyen, kurnazlardır ve kurnazı bol toplumlar çürümeye mahkûmdur.

not/ İnsaflı ekonomi insanlı ekonomi

Önce salgın sonra da yüksek enflasyon, ekonominin insan boyutunu ön plana çıkardı. Artık insanı dışarıda bırakan hiçbir sistemin hayatta karşılığı olamıyor. İnsanlı ekonomi aynı zamanda insaflı ekonomidir. İnsaf; ortadan ikiye bölmek demektir. Nimeti de külfeti de, kârı da zararı da..

AİLE LÛGATI

Geniş aile: Ana-baba, çocuklar ile oluşturulan, genelde 3 nesil aynı mekânda yaşıyor olmak

Çekirdek aile: Ana-baba ve çocuklarla sınırlı, günümüzdeki en yaygın aile oluşumunun adı

İşyeri ailesi: Patron-paydaş birlikteliği ile oluşan ve güçlü insani bağlar barındıran yapılar

Ekosistem: Aynı sektör, amaç için aynı bölgede, katılımcıların birbirlerine aile üyesi gibi davranması