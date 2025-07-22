En fazla Türk somunu Van Mardin ve Iğdır’da satıldı, hedef kişi başı 10 kilo balık

MİGROS Grubu Pazarlama İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur’la Nasıl Bir Ekonomi TV Youtube kanalımız için söyleşi öncesi sohbet ederken, grupla ilgili bazı özet bilgilerle söze girdi:

- 81 ildeyiz. 3 bin 600’ü aşkın mağazamızla ülkemizdeki bütün hanelere erişiyoruz. 65 bin çeşit ürünle gıda perakende sektöründe en geniş portföye sahibiz. Sattığımız ürünleri yüzde 78’i tarıma dayalı.

Şu verinin altını çizdi:

- Yılda yaklaşık 600 bin tonla Türkiye’nin en çok meyve-sebze alımı yapan perakendecisiyiz. Haliyle sürdürülebilir tarım en öncelikli konumuz. 2010 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı ile el ele vererek Türkiye’de ilk “İyi Tarım Uygulaması”yla üretilen ürünleri satan biz olduk.

Ekmel Baydur, balık konusunda attıkları adımlara işaret etti:

- Türkiye’nin 15 noktasından taze balık alımı gerçekleştiriyoruz. 2025 yılı sonunda 15 bin ton balık alımı yapmış olmayı planlıyoruz.

Türk somonu kampanyalarına değindi:

- Türk somonu ile ilgili zaman zaman kampanyalı satışlarımız oluyor. Şubat ayında dikkatimizi çeken bir sonuç elde ettik. En çok Türk somonunu Iğdır, Van ve Mardin’de sattığımızı gördük.

Söz konusu illerde balık satışlarının düzenli olmadığını belirtti:

- Bazı illerimizde sadece kampanya dönemlerinde balık tezgahı açıyoruz. Bu veri bize Anadolu’daki illerimize balığı sevdirmede katkımız olduğunu gösteriyor.

Şu noktaya vurgu yaptı:

- Mağazalarımızda işletici reyonları yok. Balık reyonlarının tamamı bizim ve bizim çalışanlarımız tarafından yönetiliyor.

Norveç’te anlaşma imzaladıklarını bildirdi:

- Bu yıl Norveç somonu alımlarımızı da üçe katlama hedefindeyiz. Geçen Mayıs ayında 5 TIR, 165 paletle Norveç’ten ülkemize en çok somonu biz getirmiş olduk.

Norveç’te yaptıkları anlaşmayla ilgili şu ayrıntıya dikkat çekti:

- Etiketler üzerindeki “GLT Sistemi” sayesinde somonları üreme aşamasından tabağa ulaşana kadar istediğimiz zaman izleyebiliyoruz.

2024 yılında “Global G.A.P”, “İTU” ve “ASC” gibi sürdürülebilir su ürünleri sertifikasına sahip 7 bin 700 ton satış gerçekleştirdiklerini kaydetti:

- Avcılık mevzuatında belirtilen boy yasaklarına uyularak ve avcılık sonrasında kalite süreçlerine uygun aşamalardan geçen ürünleri tüm Türkiye’ye dağıtıyoruz. Bu şekilde sürdürülebilir balıkçılığı destekliyoruz.

Baydur, “İyi Tarım Uygulaması”nı (İTU) balık üretimine de yansıttıklarının altını çizdi:

- Tarım ve Orman Bakanlığı ile “İyi Balık Projesi” kapsamında üretilmiş balıkları reyonlarında satışa sunan ilk perakendeci olduk. Şu anda reyonlarımızdaki balık ürünlerinin yüzde 60’ı 193 kritere uygun üretilen “İTU sertifikası” almış ürünlerden oluşuyor.

“İTU sertifikalı” balık üretimi konusunda şu ayrıntı üzerinde durdu:

- Çiftlik balıklarını “İTU sertifika” sürecine dahil ederek balık stoklarının korunması, deniz kirliliğinin önlemesi ve balıkçıların refahının artırılması için çalışmalar yapıyoruz. 2026’da çiftlik balıklarının (Çipura-Levrek) yüzde 100’ünün “İTU sertifikalı” olmasını hedefliyoruz.

2023 yılında sektörde ilk olarak Karadeniz’de Türk somonu hasadı gerçekleştirdiklerini aktardı:

- Türk somonu hasadında yumurta seçiminden 2 kilograma kadarki süreçlerin tamamında yer aldık. Mayıs ve Haziran ayında da hasat yaparak müşterilerimizle buluşturduk. 2025 yılı itibariyle 1512 ton Türk somonu satışı gerçekleştirdik.

Rize Valiliği işbirliği ile Ayder Kooperatif Birliği ile o bölgeye özel “Kırmızı Benekli Alabalık”, “Dağ Alası” ve Türk somunu protokolü imzaladıklarını paylaştı:

- Ayder Yaylasından 8 derece su sıcaklığında 1218 rakımda temin edilen Kırmızı Benekli Alabalığı reyonlarımıza koyacağız.

Balık üretimi yapan kadın girişimcilere alım önceliği verdiklerini ifade etti:

- Her yıl KAGİDER ile “Tarımda Kadın Girişimci Geliştirme ve Hızlandırma Programı” düzenliyoruz. Yalovalı 8 kadın üretici ile bu vesileyle tanıştık.

Balık konusunda şu iddiayı ortaya koydu:

- Balık tüketiminin kişi başına 5.5 kilodan 8 kiloya çıkmasında Migros olarak önemli katkı verdiğimizi düşünüyoruz. Hedefimiz ülkemizde balık tüketiminin kişi başına 10 kiloya çıkması.

Çocukluk yıllarımda Malatya’da deniz balıklarını nadiren görürdük… Zincir marketler, balık ve deniz ürünleri satışlarının Anadolu’ya uzanmasını sağladı, tüketim alışkanlığına katkıda bulundu…

Iğdır, Van ve Mardin’de Türk somonu satışlarında rekor kırılması, tüketimdeki bu değişimi ortaya koyuyor…

10 bin dekar alanda yeşil mercimek ektirdi, Bingöl balına marka yolunu açtı

MİGROS Grubu Pazarlama İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur, tarımsal üretime destek modellerini sıraladı:

Sözleşmeli tarım

Üretici finansmanı

Havza bazlı üretim önerileri

Kooperatif çatısı altında küçük üreticilere verilen destek

Migros’un “yerelleşme yaklaşımı” üzerinde durdu:

- “Yerelleşme” yaklaşımımız kapsamında ilk adım olarak belli bölgelere has ürünlerin aynı bölgede satışını önceliklendiriyoruz. Bu yaklaşım sayesinde lojistik maliyeti azalıyor, ürünün fiyatı da ona göre uygun hale geliyor.

Yerel üretimi teşvik ederek ithalata olan ihtiyacın azalmasını da desteklediklerini belirtti:

- Örneğin, Kayseri Valiliği işbirliğinde yeşil mercimek üretimini canlandırmak için örnek bir proje hayata geçirdik. Bu kapsamda 2024 yılında 10 bin dekar alanda mercimek ekimi gerçekleştirildi. Her tencereye yerli yeşil mercimek girer hale geldi.

Ardından diğer örnekleri ekledi:

- Benzer şekilde yerli barbunya için de üretim desteği sağlıyoruz. Nohut, dermason fasulye, aspir yağı ve kabak çekirdeğini de alım listemize dahil ettik. Ayrıca, coğrafi işaretli ürünlere de destek sağlıyoruz.

Bingöl’e uzandı:

- Örneğin, ülkemizin AB coğrafi işaretli tek balı olan ve ulusal coğrafi işaret de taşıyan Bingöl Balının“iyi üretim” uygulamaları kapsamında sürdürülebilir üretimi ve markalaşması için Bingöl Üniversitesi ile el ele verdik.

Yerel tarıma destek kapsamında şu ana kadar 30 ilde yerelleşme faaliyeti yürüttüklerini kaydetti:

- 20 ilde ise projemizin temel adımlarını atmaya devam ediyoruz. 2025 yılı sonunda hedefimiz 50 ile ulaşmak. Bu kapsamda yaklaşık 261 farklı üreticiden 1450’yi aşkın yerel ürün tedarik ediyoruz. Bu sayılar her geçen gün artıyor.

Migros Grubu çatısı altında neler var?

MİGROS Grubu Pazarlama İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur, alışveriş kanallarını çeşitlendirdiklerini belirterek, grup çatısı altında oluşturdukları platformları sıraladı:

Migros Sanal Market

Migros Hemen (hızlı teslimat için)

(hızlı teslimat için) Macroonline (ayrıcalıklı portföyü var)

(ayrıcalıklı portföyü var) Taze Direk (doğal ürün portföyü ile)

Migros Yemek (7/24 yemek siparişi olabiliyor)

(7/24 yemek siparişi olabiliyor) Migros Extra (elektronik ürün satışı için)

(elektronik ürün satışı için) MoneyPay (finansal işlemler için)

(finansal işlemler için) Migen Enerji (uçtan uca enerji hizmeti sunuyor)

(uçtan uca enerji hizmeti sunuyor) Gurmepack (hazır yemek)

(hazır yemek) Pakettaxi (paket servis taşımacılığı)

Bu yapıyı şöyle özetledi:

- Bu yapımızla Migros’u müşterilerin sadece gıda alışverişlerini yapabilecekleri noktadan öteye taşıdık. İhtiyaç duydukları her ürünle ihtiyaç duydukları her alanda varız.