En güvenli yatırımı açıklıyorum

Başınızı sokacağınız, depreme dayanıklı bir konut… Fay hattı üzerindeki gerçeğimiz bize gösteriyor ki; ne yaparsak yapalım güvenli binalarda yaşamalıyız. Beton yığınları arasında ezilmek istemiyoruz. Yakınlarımızı parça parça yıkıntıların arasından çıkarmak istemiyoruz. İşte bu nedenle en güvenli yatırım depreme dayanıklı bir konut yatırımı.

İster kiracısı olun, isterseniz ev sahibi; ancak güvenliği sağlanacak alanlarda olmalıyız. Dün Eskişehir’den dinlediğim öykü; ibret dolu… Adamın biri geliyor ve “ben neredeyim?” diyor. Cebinde parası, kimliği dahi yok. Şokun etkisinden kurtulunca diyor ki “ben çok zengindim ve mülklerimi deprem aldı, şimdi yemek kuyruğundayım”

Eksiklerimizi birlikte not alalım

Eksiklerimizi sadece bir kesim not almasın. Hepimiz alalım. Tek tek yazalım. Nerede hatalarımız var, neden yıkımların kurbanıyız? Nasıl çıkarız beton ve demirlerin arasından. Bir bir sıralayalım. Hepimize iyi gelecektir. Söylüyorum anlatamıyorum: Ölen de biziz ölümden dönecek olan da biziz.

Özeleştiri neden yapamıyoruz? Belli ki çok vahim hatalar yapmışız. Aynı yerde aynı hataları yinelemenin anlamı yok. Deprem; milyonlarca yıldır var ve yine bizi sallayacak. En sağlam yatırım, depreme direnecek konut, bu açıdan son derece hayati ve hayat kazandıran bir yatırım olacaktır.

İKİ SORU İKİ CEVAP

Sen hâlâ paranı kasanda mı tutuyorsun?

Sana söylüyorum evet, sen; bütün birikimini sisteme güvenmediği için evinde saklayan... Deprem felaketi göstermedi mi bize “sistemin dışına çıkan yağmacının kurbanı” diye… Paralarınızı sistem içerisinde tutun.

Peki, ya borsaya güvenelim mi?

İki günde para kazanacaksan; bu borsa sana yar olmayacaktır. Beklersen bir iki yıl; bunca şirket enkaz olmadı ya. Çıkar aydınlığa... Sen de hissedarı olduğunu düşün hissesini aldığın şirketin… Depremden alacağın öğüt, hisse; bu gerçek olmalı…

NOT

Zor ama imkânsız değil

Zor biliyorum. Hiç kolay değil. Var olan alışkanlıklarımızı bir kenara bırakmak… Güvenliği her alanda inşa etmek... Kendimize; öncelikle kendimize bunu anlatabilmek... Neden hareket etmeliyiz? Neden çaba sarf etmeliyiz? Neden durmamalıyız? Arkamızda koşan bir fay hattı varken neden soluksuz çalışmalıyız?

Bugün bir anne; “evden çıkarken çocuğumu görebilecek miyim?” kaygısı taşıyorsa; zor ama imkânsız değil diyebiliyorum. En güvenli yatırım; seni hayatta tutacak olan konuttur. Zira altındaki mekanı deprem alacaksa, sen dâhil sevdiklerini hayatta tutamazsın.