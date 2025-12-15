En hızlılar %30’u aştı biri %61’e kadar çıktı

BIST Tüm Endeksi geçtiğimiz hafta %2,93 yükselişle bir önceki haftanın ivmesini güçlendirirken talep gören hisselerin sayısı arttı. Toplam 328 hissenin artıda kapattığı haftada, 6 hisse %30’un üzerinde prim yaptı. Listenin en tepesindekinin %61’e ulaşan performansı dikkat çekti. Bu sürede 214 hissenin gerilemesi ve en fazla düşenin kaybının %41’e yaklaşması haftanın temel ayrışması oldu. Manas Enerji geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği %61’lik artışla öne çıktı. Son işlem gününde bir ara tavanı bozulsa da beş gün boyunca tavandan işlem gördü. 2 Aralık günü başlayan yukarı yönelim, geçtiğimiz hafta ivme yükseltti. Yüzde 200 bedelli sermaye artırımı için SPK’dan onay bekleyen firmayla alakalı yakın tarihli önemli bir açıklama bulunmuyor. Birikim Varlık %38 ile en fazla yükselen ikinci hisse konumunda. Mart 2024’te en yüksek 239,37 TL’ye kadar çıkarken, sonrasında hızla geriledi. Ekim 2024’ten itibaren ise tekrar kademeli bir yükseliş trendine girdi. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği yüksek performansa rağmen zirvesinin hayli gerisinde duruyor. Dokuz aylık dönemde faiz gelirini artırsa da net kârını %13 düşürdü.

Haftanın kaybettiren

Sümer Varlık, geçtiğimiz hafta %41 ile en fazla gerileyen hisse oldu. 2 Aralık günü en yüksek 516 TL’yi test ettikten sonra kâr satışları yaşandı ve düşüş geçtiğimiz hafta hız kazandı. Beş gün boyunca tabandan kapanış yaptı. Gözlenen düşüşte Pardus Portföy ile Tera Portföy’ün yönettiği fonlardan gerçekleşen satışlar etkili oldu.

ZEYNEP'E SOR

GÜNLÜK MÜ, BİRİKİM Mİ?

Günlük; hızlı tepki, kısa fırsatlar, likidite, yüksek getiri, esneklik, heyecan. Yüksek stres, yüksek risk, artan maliyet, sürdürülemezlik sorunu.

Birikim; zaman etkisi, sakinlik, dengeli büyüme, stressiz kazanç, erişilebilirlik. Yavaş sonuç, fırsat kaçırma, disiplin ve sabır sorunu, belirsizlik.

Küresel tedarik zinciri yetkinlik projeleri kapsamında başvurusu kabul edildi. Destek alacak

Ege Endüstri satışlarını büyütecek teşviklerden ne ölçüde yararlanıyor? / Selami Efe

Selami, Ege Endüstri ihracat kapasitesini güçlendirmeye yönelik imkanları göz ardı etmiyor. Son olarak Ticaret Bakanlığı’nın küresel tedarik zincirlerine entegrasyonu artırmak için yürüttüğü program kapsamında yaptığı başvuru uygun bulundu. Böylece şirkete 57,2 milyon TL’ye kadar destek potansiyeli tanımlandı. Bu durum, üretim ve ihracat odaklı yatırımların belirli ölçüde kamu tarafından destekleneceği anlamına geliyor. Teşvikler özellikle işlem verimliliğini artıran teknoloji yatırımları, kalite geliştirme süreçleri, sertifikasyon ve küresel alıcılarla uyum gerektiren teknik dönüşümler için önemli rol oynayabiliyor.

Bağlı ortaklığı üzerinden SSB ile anlaştı. Stoklardan mini silahlı insansız helikopter satacak

Pasifik Teknoloji’nin savunmaya yönelik bir açılımı olup olmadığını öğrenebilir miyim? / Yazgı Bulut

Yazgı, Pasifik Teknoloji’nin açıklamaları, savunma sanayisine yönelik faaliyetlerinin artık yan bir alandan çıkıp, iş modelinin önemli bir parçası haline geldiğini gösteriyor. Bağlı ortaklık Titra Teknoloji üzerinden SSB ile imzaladığı Dumrul Silahlı Mini İnsansız Helikopter tedarik sözleşmesi, bu alandaki somut adımlarından biri. Teslimatın mevcut stoktan yapılacak olması da ürünün olgun bir aşamada olduğunu ve sahada halihazırda kullanıldığını işaret ediyor. Şirket yönetiminin 2026 itibarıyla ihracatı ciroda %50 paya çıkarma hedefi, savunma ürünlerinin uluslararası pazarlarda da konumlandırılmak istediğini gösteriyor.

YATIRIM FONLARI

ZJL fonu endeks temalı fonlarla benzer bir seyir izledi

Ziraat Portföy’ün BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu (ZJL), 386,2 milyon TL büyüklüğe sahip. Portföyün %96,35’i hisselerden oluşuyor. Kasımdan bu yana para çıkışı gözlenen fonda aralığın ilk yarısında 5,9 milyon TL çıkış yaşandı. Bu durum talebin zayıfladığına işaret ediyor. Yatırımcısı 3.355’e inerken düşüş sürdü. Temmuzdan bu yana fiyatı ise yatayda dalgalı bir seyir izliyor. ZJL, BIST TUM-100 kapsamındaki BIST 100 dışı şirketlere odaklanan bir yapıya sahip. Daha hızlı büyüme arayan ve risk düzeyi 6’yı tolere edebilen yatırımcılara hitap ediyor. Son altı ayda %17,5 getiri sağlayan ZJL, endeks temalı fonların ortalamasına benzer performans üretti. Genel olarak BIST 100 dışı şirketlere odaklanan fonlarda getiri potansiyeli yüksek olabilirken oynaklığın da yüksek olabildiği göz ardı edilmemeli.

TAHVİL

Deva Holding, TLREF+%1,25 faizle 500 milyon TL borçlandı

Deva Holding, nitelikli yatırımcılara yönelik olarak 11.12.2025 vade başlangıç tarihli tahvil ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 500.000.000 TL olan tahvilin yıllık faizi TLREF + 1,25 olarak belirlendi. 728 gün vadeli tahvil, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak ve toplamda 8 kupon ödemesi yapılacak. Tahvilin vade tarihi 09.12.2027 olarak açıklandı.

TLREF+%1,25 YILLIK FAİZ

11 Aralık 2025 itibarıyla TLREF %39,37 seviyesinde bulunuyor. Deva Holding’in verdiği %1,25 ek getiri, yatırımcıya değişken faizli kazanç sağlıyor. Tahvil, piyasa koşullarıyla karşılaştırıldığında yatırımcı için makul bir alternatif olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin uzun vadeli finansmanını karşılamasını sağlarken, piyasada TRSDEVAA2719 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

KOLEKSİYON MOBİLYA

Aytemiz Yatırım Bankası ile 250 milyon TL tutarlı çatı kredi çerçeve sözleşmesi imzaladı

Koleksiyon Mobilya, finansal yapısını güçlendirmek ve işletme sermayesi ihtiyaçlarını daha esnek biçimde yönetmek amacıyla Aytemiz Yatırım Bankası ile toplam 250 milyon TL tutarında çatı kredi limiti oluşturdu. Anlaşma, şirketin nakdi ve gayri nakdi kredi ürünlerine limit kapsamında erişebilmesini sağlayacak bir çerçeve niteliği taşıyor. Şirket, dokuz aylık dönemde ise net kârını %82 düşürdü. Mobilya üretiminde finansman erişimi, hammadde maliyetleri, stok yönetimi ve kapasite artırımı gibi durumlarda önemli olabilmekte. Bankalarla yapılan çatı limit anlaşmaları, ihtiyaç oldukça farklı kredi türlerine hızlı erişim imkânı sağlayarak nakit döngüsünü daha istikrarlı hâle getiriyor. Esnek finansman modelleri, yatırım dönemlerinde likidite planlamasını kolaylaştırıyor.

ARD GRUP BİLİŞİM

Ayesaş’ın sunucu donanımı ihtiyacını gidermek için özel sektör firmasıyla anlaşmaya vardı

ARD Grup Bilişim, savunma ve güvenlik sektöründe faaliyet gösteren Ayesaş’ın ihtiyaçlarına yönelik sunucu donanımı tedariği için bir özel sektör kuruluşuyla 2,49 milyon dolar tutarında sözleşme imzaladı. Tutar güncel kurdan yaklaşık 105,7 milyon TL’ye denk geliyor. Savunma teknolojilerinde veri işleme kapasitesi, güvenilir sunucu altyapıları ve yüksek donanım dayanımı operasyonel etkinlik açısından hayli önemli. Böylesi tedarik projeleri genellikle ileri seviye güvenlik standartları, uzun kullanım ömrü ve yüksek performans gerektirdiği için özel üretim veya uyarlanmış donanım çözümlerini içeriyor. Gerçekleştirilen sözleşme, ARD Grup Bilişim’in savunma sanayi tedarik zincirindeki konumunu güçlendirmesi açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmeli.

Pegasus

Toplam 47 uçaklı Smartwings firmasını satın alıyor. İşlemler için Hollanda’da firma kurdu

Pegasus, merkezi Çekya’da bulunan Smartwings Grubu’nu 154 milyon euroya satın alıyor. Pay alım sürecini yürütmek üzere Hollanda’da Pegasus Europe ünvanıyla yeni bir şirket kurdu. Böylece, Smartwings yatırımına yönelik hukuki ve operasyonel altyapıyı oluşturmuş oldu. Satın alınacak firmanın Çekya, Macaristan, Polonya ve Slovakya’da 4 uçuş lisansı ve yaklaşık 47 uçağı bulunuyor. Havayolu satın almaları ve uluslararası iştirak yönetimi, çoğu zaman farklı ülkelerde yapılandırılmış şirketler üzerinden yürütülüyor. Avrupa Birliği içindeki şirket alımlarında Hollanda gibi yatırım dostu hukuk yapısına sahip ülkeler tercih edilebiliyor. Bu tür yapılanmalar, hem vergi hem de düzenleyici süreçlerde esneklik sağlıyor. Alım işlemi firmanın Avrupa’da büyümesine olanak verecek.