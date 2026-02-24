En yaygın kaygı; yarın ne olacak?

Yarın, onu hak edene akar. Eğer yarın dinozor barındırmıyorsa onlardan kurtulmak gerekir. Nitekim taş devri, dinozorlar öldüğü ve taşlar tükendiği için değil, anlayışlar geliştiği için sona erebildi

Bir sonraki adım, insanın merak repertuarında daima başyapıtı oluşturmuştur. Faust’a ruhunu şeytana sattıran “yarın ne olacak?” sorusuna verilecek cevap için yarınını feda eden insanlar, toplumlar ve hatta şirketler... Bugünkü sorunumuz, yarına dair öykü üretemeyişimiz değil midir?

İSO kongrelerinden birinde görüştüğüm gelecek bilimci Prof. Dr. Süheyl İnayatullah; “gelecek öngörüsü yaratmaya mecburuz. Hem firmalar hem de bireyler olarak” diyordu. Dr. İnayatullah’ın bize aktardığı örnekler; “dünü, olduğu gibi yarına taşıyan anlayışların” çok dışında, yeni şeylere dair.

YARINSIZLIK KAYGISIYLA YARINI DÜŞÜNEBİLMEK

“Türkiye bence gelecekte önemli rol oynamayı başarabilmek için başkalarının düşünmediği şeyleri düşünmeyi başarmalıdır. Benim coğrafyamda, devlet başkanları, en az 15 gelecek bilimci ile çalışıyor.” Bizdeki durum; “en azından sanayici, gelecek bilimcileri dinlemeye başladı” olabiliyor.

Yarın, bilinmezdir. Ama kestirilebilir. Yarını kestirmenin en güvenilir yöntemi ise onu inşa etmektir. Prof. İnayatullah’a “yönteme dair” soruyorum; “firmalar ve bireyler, gelecek öngörüsü yaratmaya nereden başlamalı?” Gelecek bilimcinin cevabı; “işe, yarını düşünmekten başlamalı” oluyordu.

İKİ SORU İKİ CEVAP / Yarına dair…

Yarın için neler yapılmalı?

Yarını düşünme noktası, sanıldığı kadar da kolay bir şey değil. Öncelikle dünü yarına uzatırken kullandığımız paradigma, genelde bize “kullanılmış bir gelecek” sunuyor. Oysa yarın, başka bir şey.

Yarın kime vaat edilmiştir?

Yarın, kuşkusuz hiç kimseye vaat edilmemiştir. Ancak hak edene ikbal verdiği de bir gerçek. Bana göre en kötüsü, “yarınsızlık” dediğim “güne kilitlenme” hastalığıdır. Gelecek karamsarlığını terk et.

NOT

DÖNÜŞÜM: DAHA İYİ BİR YARIN UĞRUNA DÜNÜ GERİDE BIRAKMAK

Değişim, zamanın çocuğudur. Her an olagelendir. Ancak dönüşüm, değişimin bir amaca doğru yönlendirilmesidir. Türkiye, değişim bu denli hız kazandığı dünyada dönüşümlere fazlasıyla muhtaçtır. Hiç kimse, onu barındırmayacak bir yarına bakmak istemez. Bu yüzden kendi yarınını inşa etmelisin.

YARIN LÛGATI

Kader: Yarını bizim değil, ilahi gücün belirlediği anlayıştır. Kadere iman eder ama feleğe küseriz

Tercih: Kaderin bizim elimizde olduğu düşüncesidir ve bugünkü tercihimiz, yarın kaderimiz olacaktır

Gelecek: Henüz yaşamadıklarımız ama gidişatımızla belirleme gücümüz olan kullanılmamış zamanımız

Yarınsızlık: Siyasetin, basiretsiz liderin veya kötü ebeveynin geleceğe dair umutları tuzla buz etmesi