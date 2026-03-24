En yüksek yurt dışı ciro İngiltere’den

Mehmet Doğan Erdoğan - İngiltere

Türkiye’de yerleşik girişimlerin 2024 yılında yurt dışında kontrol ettiği 2 bin 706 teşebbüsten elde ettiği toplam ciro 89 milyar 840 milyon dolara ulaştı. Yurt dışı gelirlerinde en yüksek pay ise Birleşik Krallık’tan geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2024 yılına ilişkin yurt dışında kontrol edilen girişim istatistiklerine göre, Türkiye’de yerleşik şirketlerin yurt dışında kontrol ettiği girişim sayısı 2 bin 706 olarak kaydedildi. Bu girişimlerin toplam cirosu 89 milyar 840 milyon dolar oldu. Söz konusu tutar, 2023 yılında 84 milyar 630 milyon dolar olarak hesaplanmıştı.

Ülke bazında bakıldığında, 2024’te yurt dışındaki girişimlerden sağlanan en yüksek ciro 9 milyar 240 milyon dolarla Birleşik Krallık’ta gerçekleşti. Bu ülkede kontrol edilen girişim sayısı 143 oldu.

Girişimci sayısında Almanya 254 girişimle ilk sırada

Girişim sayısının en yüksek olduğu ülke ise 254 girişimle Almanya oldu. Almanya’da kontrol edilen girişimlerin 2024 yılı cirosu 4 milyar 6 milyon dolar olarak kaydedildi.

Romanya, 96 girişim ve 6 milyar 856 milyon dolarlık ciroyla ikinci sırada yer aldı. 6 milyar 513 milyon dolarlık ciroya ulaşılan Rusya Federasyonu’nda kontrol edilen girişim sayısı ise 135 oldu.

Girişimlerin en etkin olduğu coğrafya Avrupa

Faaliyet alanlarına göre değerlendirildiğinde, 2024’te yurt dışında kontrol edilen girişimlerin ciro dağılımında ilk sırayı sanayi aldı. Sanayi sektöründeki girişimler 35 milyar 9 milyon dolar ciro elde ederken, ticaret faaliyetleri 33 milyar 242 milyon dolar, hizmet faaliyetleri 12 milyar 217 milyon dolar ve inşaat faaliyetleri 9 milyar 372 milyon dolar ciro sağladı.

Yurt dışında kontrol edilen girişimlerin 967’si hizmet, 943’ü ticaret, 506’sı sanayi ve 290’ı inşaat sektöründe faaliyet gösterdi. Bölgesel dağılımda Avrupa (AB27+EFTA) ülkeleri girişim sayısında yüzde 39,2, ciroda yüzde 37,1 payla ilk sırada yer aldı. Diğer Avrupa ülkeleri girişim sayısında yüzde 19,3, ciroda yüzde 23,9 payla ikinci sırada bulunurken, Asya ülkeleri yüzde 13,3 girişim ve yüzde 13,2 ciro payıyla üçüncü sıraya yerleşti.

British Steel’den Ankara–İzmir hızlı tren hattına ray tedariki

İngiltere merkezli British Steel, Ankara–İzmir arasında inşa edilecek 599 kilometrelik yüksek hızlı tren hattı için ray tedarik anlaşması imzaladı.

UK Export Finance destekli anlaşma kapsamında şirket, projeyi yürüten ERG International Group’a 36 bin metrik ton ray sağlayacak. Teslimatlar 2026 boyunca 36 metre uzunluğunda 60E2 kalite ray olarak yapılacak. Hattın tamamlanmasının ardından işletme Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından yürütülecek. Anlaşma sayesinde British Steel’in Scunthorpe tesisinde 10 yılı aşkın süredir ilk kez 7/24 kesintisiz ray üretimine geçileceği belirtildi. Projenin Ankara–İzmir arasındaki seyahat süresini en az 10 saat azaltması bekleniyor.

İngiltere 16 yaş altına sosyal medyayı engelleyecek

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İngiltere'de mevcut düzenlemelerin çocukları internetin zararlı etkilerinden korumadığını belirterek, kısa süre içinde 16 yaş altının sosyal medya kullanımını engelleme ya da kısıtlama konusunda gerekli adımı atacaklarını belirtti. Çocukların sosyal medyayı faydalı amaçlar için kullandığını da belirten Starmer, "Yıllar değil, aylar içinde harekete geçmek için yetki aldık. Sadece yaş sorununa değil, aynı zamanda otomatik kaydırma özelliğine sahip, sürekli olarak ekrana yapışmanıza ve kaydırmayı asla durduramamanıza neden olan cihazlar ve uygulamalar konusunda da çok hızlı hareket etmemiz gerekiyor." değerlendirmesini yaptı. Hükümet daha önce de kadın ve çocukların görüntülerini rıza dışı şekilde uygunsuz içeriklere dönüştüren ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformuna entegre yapay zeka aracı Grok'a karşı inceleme başlatmıştı.