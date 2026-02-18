En zor yılda döviz bazında yüzde 10 büyüdü, ihracatta 316.1 milyon dolarla rekor kırdı

GEÇEN yıl Ocak ayı sonlarında dönemin Sabancı Holding Mobilite Çözümleri Grup Başkanı Cevdet Alemdar ile TEMSA CEO’su Evren Güzel davet etti:

·“Sabancı Gençlik Seferberliği” kapsamındaki 9 ve 10’uncu “Teknoloji ve Etki Merkezi”ni Adana’da Çukurova Üniversitesi ile Alparslan Türkeş Üniversitesi’nde açıyoruz.

Bu davet üzerine 4 meslektaşımla Adana’ya gittik. Çukurova Teknokent’te öğrencilerin Ar-Ge ve inovasyon heyecanına tanık olduk, yaratıcı çalışmalarını, teknoloji yarışmalarında dünyada kazandıkları başarıları gördük, dinledik.

TEMSA CEO’luğu görevini 1 Temmuz 2024’te Tolga Kaan Doğancıoğlu’ndan devralmış olan Evren Güzel’e şirketle ilgili sorular da yönelttik, 2025 bilançosunu ve ihracat verilerini 10 Şubat 2025’te açıklayacaklarını belirtip, şu verileri paylaşmakla yetindi:

· Yılda tek vardiyada 10 bin araç üretme kapasitesine sahibiz.

· TEMSA, kurulduğu günden bu yana 70 ülkeye 17 bini aşkın araç ihraç etti.

· Kuruluşundan bu yana üretilen araç sayısı 139 bini buldu.

· 9 elektrikli ve 2 hidrojenli modelden oluşan sıfır emisyonlu araç portföyüne sahibiz.

· Batarya paketleme teknolojilerinde yerli kabiliyet oluşturduk.

Otomotiv sektöründe ilk kadın CEO olan Evren Güzel’in 10 Şubat 2025’te açıkladığı bilanço ve ihracat verileri bizim gazetede şu başlıkla yer aldı:

· Konkordatodan tarihi ciroya…

Konkordato sürecindeyken Sabancı Grubu’nun Çek Cumhuriyeti merkezli PPF Group’la yüzde 50 ortaklığa imza attığı TEMSA, 4 yılda cirosunu 20 katına çıkarmıştı:

· TEMSA, 2024 yılında 15.2 milyar lirayla ciroda tarihi rekor kırdı. İhracatta da 296 milyon dolarlık rekora ulaştı. Kilogram başına ortalama ihracat geliri 19.26 doları buldu.

Üretim merkezi Adana’da bulunan TEMSA’nın CEO’su Evren Güzel, önceki gün İstanbul’da düzenlediği sohbet toplantısında 2025 yılı sonuçlarını paylaşırken söze şöyle girdi:

- Yorucu ve zor bir yıl olmasına rağmen 2025’te döviz bazında yüzde 10 büyüdük. Üretim, ihracat ve satışta rekor kırdık. Sektörde pozitif ayrıştık. 2024’ün ikinci yarısında göreve başlamıştım. İlk tam yılım 2025’te ekip olarak başarıyla tamamlamış olduk.

Konsolide cirolarını 554 milyon dolara çıkardıklarını belirtti:

- Tarihimizin en yüksek gelirine ulaşırken TL bazında enflasyon muhasebesi uygulanmış ciromuz ise 24 milyar lirayı buldu.

Hem dünyada hem ülkemizde faaliyet ortamını zorlaştıran gelişmelere tanıklık ettiklerini vurguladı:

- Bu durum Türkiye pazarında genel rakamlara da yansıyor. 2025’te ana iş kolumuz olan otobüs pazarında yıllık artış sadece yüzde 3 ile sınırlı kaldı. Midibüste ise yüzde 3’lük daralma yaşandı. Böyle dönemlerde organizasyon gücüyle fark yaratılabiliyor.

Avrupa ve Türkiye’de TEMSA tarihinin en yüksek satışlarına imza attıklarını kaydetti:

- Zorlu bir dönemde kârlılığımızı koruyarak, üst üste 5’inci yılımızda da pozitif serbest nakit akışına sahip olduk.

İhracat üzerinde durdu:

- Geçen yıl 2024’e göre ihracatımızı yüzde 7’lik artışla 316.1 milyon dolara taşıdık.

İhracatta gururlandıkları iki ayrıntıya işaret etti:

· TEMSA, bundan 10 yıl önce 90 milyon dolar düzeyinde net ithalatçı idi. Bugün yıllık net 149 milyon dolar ihracatçı noktasında bulunuyor.

· Türkiye’nin ortalama kilogram başına ihracat geliri 1.6 dolar düzeyindeyken, biz TEMSA’da bu rakamı 20.38 dolar düzeyine yükselttik.

Bu rakamları şöyle yorumladı:

- Tüm bunlar TEMSA’nın ileri sanayi vizyonunu ve küresel marka dönüşümünün en güçlü göstergelerini oluşturuyor.

2025 yılında hemen hemen tüm sektörlerde birçok şirket, grup sıkıntıdan kıvranırken, TEMSA’nın üretim, satış, ihracat rekoru kırması, iki büyük ortağın gücünü doğru yansıttığını, başta yönetim kadrosu olmak üzere tüm kadronun kolektif başarısını ortaya koyuyor…

İngiltere pazarında %15’e çıktık, Avrupa’da 6 yeni ülkeye girdik

TEMSA CEO’su Evren Güzel, Avrupa ülkelerinin ihracat pazarları arasında başı çektiğini belirtti:

· 2025 yılında Avrupa’daki ayak izimizi daha da güçlendirdik. Fransa, Almanya, İngiltere, İrlanda, Yunanistan, Belçika gibi ülkelerde satış rekorları kırdık. Sağdan direksiyonlu pazarları da odağımıza alıp adet bazında yüzde 60 daha fazla ihracat yaptık.

İngiltere ve İrlanda’da araç parklarını 673 adede ulaştırdıklarını vurguladı:

· İngiltere ve İrlanda’da pazar payımızı yüzde 15 seviyesine yükselttik. Avrupa’nın ilk şehirlerarası elektrikli aracı unvanına sahip LD SB E modelimizden Portekiz’e 10 adet sevk ederek, bu modelde tek seferde en büyük teslimatı gerçekleştirdik.

Litvanya’ya da 15 adet MD9 Electricity aracı sevk ettiklerini aktardı:

· Mevcut pazarlardaki başarılarımızın yanı sıra geçen yıl 6 yeni ülkeye giriş yaptık: Arnavutluk, Finlandiya, Hırvatistan, Malta, Norveç, Polonya. Busworld’de tanıttığımız Avenue Neo ile yeni Prestij’i de Türkiye ve Avrupa’da satışa sunduk.

Türkiye’de elektrikli otobüs satışı potansiyelin çok gerisinde bulunuyor

TEMSA CEO’su Evren Güzel, son 5 yılda Türkiye’de 180 dolayında elektrikli otobüs satışının gerçekleştiğini vurguladı:

- Bu da elektrikli otobüslerin pazardaki payının yüzde 1’in altında olduğunu gösteriyor. Yani, elektrikli otobüs satışları potansiyelin çok gerisinde bulunuyor.

Avrupa’da elektrikli otobüslerin pazardaki payının yüzde 30 düzeyinde olduğuna işaret etti:

· Avrupa’dan ABD’ye şehir içinden şehirlerarasına her segmentte elektrikli otobüslerimizle yollardayız. Aselsan işbirliği ile Türkiye’nin ilk yerli elektrikli otobüsünü biz üretmiştik. 2022 yılında ise Avrupa’nın ilk elektrikli şehirlerarası otobüsünü yollara çıkarmıştık.

TS45E modeliyle ABD’de şehirlerarası ulaşımda elektrikli otobüs dönemini başlattıklarının altını çizdi:

- Fabrikamızda geliştirdiğimiz 11 farklı modelden oluşan sıfır emisyonlu araçlarımızla yeşil dönüşüme katkı sağlıyoruz. Küresel ölçekte en geniş sıfır emisyonlu ürün portföylerinden birine sahibiz.

TEMSA CEO’su Evren Güzel, ABD’de uzun yıllardır varlıklarını başarıyla sürdürdüklerini bildirdi:

· ABD’de ilave gümrük vergileri nedeniyle maliyetlerimiz arttı. Önceki yıllarda yüzde 2.5 olan gümrük vergisi bugün yüzde 12.5 düzeyine çıkmış bulunuyor. İlave vergi, pazardaki kâr marjları üzerinde ciddi bir baskı yaratıyor.

ABD’nin güçlü oyuncu oldukları ve öncelikli gördükleri pazarların başında geldiğini kaydetti:

· İlave vergilerle birlikte pazarda yeni bir denge oluşuyor. Biz de rekabeti hizmetlerimizle, finansal çözümlerimizle, ürün gamımızla fiyatın ötesine taşıyoruz.

ABD’de 2 bin 500’ü aşkın araçlarının bulunduğunu belirtti:

· ABD için geliştirdiğimiz TS serisi ile pazarda kendi segmentimizi yarattık. Bu pazarda büyümeye devam edeceğiz.

1 milyar dolar ciro hedefliyor

TEMSA CEO’su Evren Güzel, “Güçlü global oyuncu olma” yolculuklarının dört temel noktasını şöyle sıraladı:

· Odak pazarlarda coach ve intercity segmentlerinde tercih edilen marka olmak.

· Pazar ihtiyaçlarına uygun özgün ve yenilikçi ürünlerle niş segmentlerde fark yaratmak.

· City segmentinde işbirlikleri kurmak ve ekosistem oyuncusu olmak.

· Elektrifikasyon ve geleceğin mobilite çözümleri sağlayan üretim merkezi olmak.

Bu vizyonla ulaşmak istedikleri hedefi paylaştı:

- Bu vizyon doğrultusunda hedefimiz küresel ayak izimizi genişleterek 1 milyar dolarlık ciroya sahip tercih edilen mobilite markası olmak.

Batarya paketleme tesisimiz 5 yıldır faal

TEMSA CEO’su Evren Güzel, sektörün ilk Ar-Ge merkezine sahip olduklarını belirtti:

· 20 yıla yakın süredir elektrifikasyon üzerine yoğunlaşan bir laboratuvarımız ve 5 yıldır faal olan batarya paketleme tesisimiz bulunuyor. Araçlarımızdaki batarya teknolojilerinin tamamı kendi mühendislerimiz tarafından tasarlanıp geliştiriliyor.

Mobilitenin elektrifikasyonunu sadece otobüs dünyasıyla sınırlı görmediklerini vurguladı: