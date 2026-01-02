ENAG’a göre milli gelirimiz 850 milyar dolar

Her ay başı TÜİK’in enflasyon rakamı açıklandığında ENAG’ı da dikkat alın. Yetmez; milli gelir ve büyümeye dair TÜİK verilerini de ENAG’ın yorumları, verileriyle karşılatırın ki gerçeğe ulaşabilin

Türkiye’nin yüksek gelir ülkeler grubuna girdiğini söyleyen bir yönetimimiz var. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın her konuşmasında dile getirdiği bu iddia, gerçeği yansıtıyor mu? Yoksa TÜİK’in “uslu enflasyonu” ve hükümetin hormonlu kuru ile hesaplanınca mı böyle sonuç çıkıyor?

ENAG; Prof. Dr. Veysel Ulusoy liderliğinde bir grup bilim insanının kurduğu, ekonomiyi izleme ekibi… Her ayın 3’ünde, tıpkı TÜİK gibi kendi fiyat endekslerini açıklıyor. Genelde devletin resmi ama gayriciddi enflasyonunun iki katı civarındaki rakamlarıyla kamuoyunda geniş yankı buluyor.

FERT BAŞINA GELİR 17 BİN DOLAR DEĞİL, 10 BİN DOLARIN ALTINDA

Geçen yılın son gününde Dr. Ulusoy, ENAG endeksine dair sanayicilere yaptığı sunumda, TÜİK’ten ayrıştıkları ve benzeştikleri noktaları uzun uzun izah etti. Kendisine; Cevdet Yılmaz’ın “yüksek gelir grubu ülkeler arasındayız” iddiasına dair soru sordum; “sahi, milli gelirimiz 1,3 trilyon dolar mı?”

Dr. Ulusoy, ENAG’ın enflasyon ve reel kur rakamlarıyla hesaplamaları neticesinde; Türkiye’nin milli gelirinin 850-875 milyar $ aralığında olduğunu, fert başına milli gelirin de iddia edildiği gibi; 17 bin $ değil, iyimser hesaplarla dahi 10 bin $’ın altında olduğunu söylüyor. Kısaca TÜİK yine aşırı iyimser(!)

İKİ SORU İKİ CEVAP / Milli Gelirimiz dair…

Orta gelir tuzağından çıktık mı?

Hayır. Aksine, yapısal reformları gerçekleştirmediğimiz için orta gelir tuzağında patinaj yapıyoruz. Yüksek gelir grubu ülkeler arasına girdiğimiz iddiası, kamuoyunun fakirliğini kamufle gayreti aslında.

Fert başına milli gelir?

Bunun en güzel ifadesini, Cevdet Yılmaz’ın “zenginiz” beyanatı ardından, Adana’da sokakta simit satan genç yapmıştı; “Abi benim fert başına gelirim, şu anda başımın üzerindeki simit tablası.”

NOT

TÜİK, HÜKÜMETİN RAF ÖMRÜNÜ KISALTIYOR

Hükümete sempatik görünmek için düşük enflasyon açıklamanın kısa vadede Mehmet Şimşek’e; “efendim antienflasyonist süreç başladı” gibi popülist açıklama yapma şansı sunabilirsin. Ancak milyonlarca emekliyi enflasyon ateşinde kavurmanın da bir maliyeti olacaktır, son seçimde oldu da...

YALAN DOLAN LÛGATI

Abartı: Algı oluşturmak için olguları çarpıtma gayreti. Zamları “güncelleme” ile kamufle gibi

TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumu. Ancak uygulaması şu; Türkiye’yi Üzmeyen İstatistik Kurumu

ENAG: Bir grup bilim insanı tarafından kurulan alternatif ekonomik veri üreten kurum

Dezenformasyon: Enformasyonu, kendi çıkarı doğrultusunda eğmek, bozmak, çarpıtmak