Endeks 10.000’in üzerine bankaların gücüyle çıktı

Borsa, banka hisselerindeki hareketle psikolojik direnç haline gelen 10.000 seviyesinin üzerine çıktı. Endeks, bankalardaki hareketle 10.000’in üzerinde tutunabilir. Kalıcı olması için kurumsal yatırımcıların alımları önemli.

BIST 100 Endeksi, 10.000 seviyesinin üzerinde çıktı. BIST Banka Endeksi'nde yer alan bankalar arasında Vakıflar Bankası (VAKBN) ve Halk Bankası (HALKB), yıllık performanslarıyla öne çıkan iki önemli aktör oldu. Vakıflar Bankası, %6.3’lük gün içi yükselişi ve %46’lık yıllık getiri oranıyla endekste öne çıkan hisse oldu. Halk Bankası ise %21’lik yıllık getirisiyle daha mütevazı bir performans sergiledi. Hisse, gün içerisinde ise yüzde 4,7 yükseliş kaydetti.

Akbank, Yapı Kredi ve Garanti Bankası gözde

Akbank (AKBNK) ve Yapı Kredi Bankası (YKBNK), BIST Banka Endeksi'nde yıllık bazda en yüksek performans gösteren banka hisseleri arasında yer alıyor. Akbank, %116 yıllık getiri oranıyla dikkat çekiyor. Banka, 168 milyar 382 milyon TL ile piyasa değeri en yüksek bankalarından biri. Yapı Kredi ise %112 yıllık getiri ve 7,3 TL hisse başına kâr oranı ile banka endeksinde öne çıkan bir diğer hisse. Garanti Bankası (GARAN) ise yıllık yüzde 137’lik performans sergiledi.

İş Bankası C, TSKB ve ICBCT

İş Bankası (ISCTR) ve T.S.K.B. (TSKB), BIST Banka Endeksi'nde orta seviye performans gösteren bankalar arasında yer alıyor. İş Bankası, %65 yıllık getirisi ve 112.375 milyon TL tutarındaki piyasa değeri ile güçlü bir duruş sergiliyor. TSKB ise %64 yıllık getiri ve 3 TL hisse başına kâr oranı ile öne çıkıyor. ICBC Turkey Bank (ICBCT) da yıllık bazda %30 getiri gerçekleştirdi.

PİYASALARIN NABZI

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

YÜKSELİŞTEKİLER

■ RTA Laboratuvarları (#RTALB): 7 gündür yükseliyor. Bir ayda %154,08 yükseldi.

■ İzmir Fırça (#IZFAS): 6 gündür yükseliyor. Bir ayda %8,11 ve Bir yılda yüzde 573 yükseldi.

■ Ral Yatırım Holding (#RALYH): 5 gündür yükseliyor. Bir ayda %43,19 yükseldi.

■ Arsan Tekstil (#ARSAN): 5 gündür yükseliyor. Bir ayda %16,31 ve Bir yılda yüzde 61 yükseldi.

■ Europap Tezol Kağıt (#TEZOL): 4 gündür yükseliyor. Bir ayda %20,00 yükseldi.

DÜŞÜŞTEKİLER

■ Papilon Savunma (#PAPIL): 10 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %46,38 geriledi.

■ Prizma Press Matbaacılık (#PRZMA): 7 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %3,49 geriledi.

■ Rubenis Tekstil (#RUBNS): 5 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %8,73 geriledi.

■ Saray Matbaacılık (#SAMAT): 5 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %26,59 geriledi.

■ Koza Polyester (#KOPOL): 3 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %7,96 geriledi.

NE OLDU?

■ BIST Bankacılık Endeksi’nde gün içi yükseliş yüzde 4’ü buldu.

■ İhracat, ağustos ayında %2,4 artışla 22,1 milyar dolara ulaştı.

■ İthalat, ağustos ayında %10,8 düşüşle 27 milyar dolara geriledi.

■ Türkiye, ikinci çeyrekte %0,1 büyüdü.

■ GSYH’nin ikinci çeyrek değeri 308 milyar dolara ulaştı.

NE OLACAK?

■ Enflasyon verileri açıklanacak.

■ ABD İnşaat Harcamaları takip edilecek.

■ ISM imalat sektörü PMI verileri izlenecek.

■ Dış ticaret verileri takip edilecek.

■ Çarşamba günü TCMB Aylık fiyat gelişmeleri ile ilgili değerlendirmesini yayınlayacak.

ZEYNEP’E SOR

VADE SONU MU, VADE BAŞI MI?

Vade sonu; kesinlik, karar verme, getiri gerçekleştirme, sözleşme yenileme fırsatı, risk yönetimi. Zaman kısıtlaması, zorunlu kapatma, volatilite artışı.



Vade başı; Yeni fırsatlar, strateji geliştirme, zaman avantajı, piyasa analizi, riskin yayılması. Belirsizlik, uzun süreli risk, piyasaya bağımlılık, strateji yanılgısı riski.

İlk çeyrekte geliri düştü, dönem sonu zarar yazdı. İkinci çeyrekte cirosunu büyüteceği görülüyor

Çan2 adeta dibin dibine geriledi. Buradan daha nereye gidecek. Alım için sizce de fırsat vermiyor mu? / Cengiz Baygın

Cengiz, bir hissenin çok düşmesi tek başına alım için fırsat olarak değerlendirilmemeli. Kuşkusuz kısa zaman diliminde gözlenen hızlı düşüşe tepki alımları gelebilmekte. Söz konusu tepki alımları ile hisse yukarı çıkabilir. Ancak şirketin mali yapısında arzu edilen beklenti yoksa bir süre sonra tekrar satıcılar harekete geçer ve fiyat aşağıya yönelir. Çan2 Termik’i değerlendirirken fiyatın düşüşünden önce şirketin mali performansında ileriye dönük olumlu beklentiye sahip olman gerekir. Şirketin finansal tabloları incelendiğinde geçen yıldan bu yana olumsuz bir görüntünün devam ettiği gözleniyor.

Şirket, geçtiğimiz yıl hem gelirini hem de kârını ciddi ölçüde düşürdü. Son paylaştığı 2024 ilk çeyrek mali tablolarında da olumsuz seyir devam etti. Üç aylık tablolarda gelirindeki düşüş %40 seviyesinde gerçekleşirken dönem sonunda zarar yazdı. Olumsuz seyir hissenin fiyatına ister istemez yansıyor. Bu noktada fiyattaki düşüşün kalıcı şekilde yönünü yukarı çevirebilmesi için kâra döneceğine dair işaretin gözlenmesi gerekiyor. Veriler, yılın 2. çeyreğinde elektrik üretimini %22 azalttığı yönünde. Bununla birlikte artan elektrik fiyatları 2. çeyrek cirosunu %8 artıracak. Üretimini de artırması gerekiyor.

Şirketin organik büyümesi devam ediyor. Gelirindeki hafi f artış kârı toparlamaya yetmedi

Tab Gıda için öngörünüzü öğrenebilir miyim? / Mehmet Polat

Mehmet, Tab Gıda borsaya yeni gelen firmalardan biri. Ekim 2023’ten bu yana işlem gören hisse, dalgalı bir seyir izliyor. Geçtiğimiz temmuz ayında en yüksek 212,37 TL’ye kadar çıktıktan sonra piyasadaki genel düşüşün de etkisiyle geriledi. Öte yandan firma organik büyümesini sürdürüyor. Bu yılın ikinci çeyreğinde sistem genelinde 61, yıl başından itibaren de 106 yeni restoran açtı. Geçtiğimiz haziran sonu itibarıyla kendi işlettiği 958 ve franchise’lar tarafından işletilen 752 olmak üzere toplam 1.710 restoranı bulunuyor. Yeni restoran açılışları, şirketin büyümesini destekliyor.

Bununla birlikte sıkı para politikasının diğer sektörlerde olduğu gibi bireylerin ev dışında yeme-içme alışkanlığını sınırladığını söylemek yanlış olmaz. Tüketicilerin gelirlerindeki daralma, zorunlu olarak ilk terk edilen giderler arasında ev dışı aktivitelerin yer almasına yol açıyor. Bununla birlikte Tab Gıda, yılın ilk yarısında gelirini %5 büyütmeyi başardı. Ancak gerek esas faaliyet kârı gerekse dönem sonu net kârı düştü. Bu durum gelirdeki artışa rağmen kârlılıkta taviz vermesine yol açmış görünüyor. Kârlı yapının güçlenmesi, hisseye yönelik zayıflayan ilginin güçlenmesini desteleyecektir.

YATIRIM FONLARI

En yüksek portföy değerine sahip Karma Fonlar arasında, GMA kodlu Azimut Portföy Çoklu Varlık Değişken Fonu 2 milyar 854 milyon TL ile listenin ilk sırasında yer alıyor ve son 2 yılda %213,65 getiri sağladı.

İkinci sırada ise KCV kodlu Kuveyt Türk Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu 939 milyon TL portföy değeri ile yer alıyor.

Portföy değeri 845 milyon TL olan DVT kodlu Deniz Portföy Metaverse ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon, son iki yılda %285,39 gibi dikkat çekici bir getiri sağladı.

YATIRIM ARAÇLARI

EMEKLİLİK FONLARI

Son iki yılın performansına bakıldığında, Anadolu Hayat Emeklilik fonları getirileri ile öne çıkıyor. Portföy değeri yüksek Esnek Emeklilik fonları içerisinde öne çıkanlar şöyle: AHL kodlu Anadolu Hayat Emeklilik Agresif Değişken EYF %400,90 getiri sağlayarak listenin en üst sıralarında yer alıyor. Diğer bir yüksek getiri sağlayan fon ise AH0 kodlu Anadolu Hayat Emeklilik Atak Değişken EYF, %338,70 getiri ile yatırımcılarına kazanç sundu. Atak Değişken EYF, risk almayı tercih eden yatırımcılar için bir seçenek oluşturuyor.

AH9 kodlu Anadolu Hayat Emeklilik Dengeli Değişken EYF de %277,85 performans gösterdi. Dengeli fonlar, genellikle hem risk hem de getiri arasında denge arayan yatırımcılar için idealdir, bu yüzden bu fon dikkat çekiyor. Son olarak, AE3 kodlu AgeSA Hayat ve Emeklilik Dinamik Değişken EYF, %246,12 getiri oranıyla yatırımcılarına kazandırdı. Dinamik değişken fonlar, piyasa koşullarına hızlı tepki verebilme yetenekleriyle bilinir ve bu fon da bu avantajını kullanmış görünüyor.

DÖVİZ PİYASASI

Dolar Kuru ve Euronun Seyri

Dolar kuru 33,93 ve euro kuru 37,59 seviyesinde bulunuyor. Dolar kurunda destekler 33,91 ile 33,52’de bulunuyor. Kısa vadede dirençler 34,32 ve 34,38 seviyelerinde. Euro’da ise destekler 37,54 ve 37,11’de bulunurken direnç 37,91 ve 38,13’te bulunuyor.

TAHVİL

Zorlu Enerji, %65,45 yıllık bileşik faizden tahvil ihraç etti

Zorlu Enerji, nitelikli yatırımcılara 29 Ağustos 2024 vade başlangıç tarihli tahvil ihraç etti. Toplam tutarı 200.000.000 TL olan tahvilin yıllık basit faizi %54, bileşik faizi ise %65,45’e denk geliyor. 400 gün vadeli tahvil, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 4 olan tahvilin her kupona isabet eden faiz oranı ise %54 olacak. Tahvilin vadesi ise 03.10.2025.

54,00 YILLIK FAİZ

29 Ağustos tarihli TLREF %52,53 seviyesinde bulunuyor. Zorlu Enerji’nin çıkardığı tahvilin %54 faiz oranı TLREF’in yaklaşık 1,47 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Tahvil piyasada TRSZORNE2528 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

CVK MADEN

Talebi kabul edildi. Altın madeninin faaliyete başlaması için acele kamulaştırma yapılacak

CVK Maden, geçtiğimiz yıl, Balıkesir Sarıalan mevkiinde bulunan altın maden sahasında planlanan üretim faaliyetleri çerçevesinde, bazı taşınmazların kamulaştırılması için resmi kurumlara başvuruda bulunulduğunu duyurmuştu. Yaptığı yeni açıklamayla, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının acele kamulaştırma talebini uygun bulduğunu belirtti. Bakanlığın aldığı karar, CVK Maden’in altın maden sahasında planladığı üretim faaliyetlerinin önündeki önemli bir engeli kaldırmış oldu. Böylece projenin ilerlemesine olanak sağladı. Şirket, yatırımcısıyla en son paylaştığı 2024 üç aylık mali tablolarında satışlarını %66 artırırken dönem sonu net kârını da %62 büyüttü.

KONFRUT GIDA

İştiraki soğuk hava deposunun kapasitesini artıracak. Nar suyu hattı yatırımına gidecek

Konfrut Gıda'nın bağlı ortaklığı Konfrut AG Tarım, tarım ve gıda endüstrisindeki faaliyetlerini genişletmek amacıyla yatırım kararı aldı. Şirket, %50 ortaklıkla faaliyet gösterdiği Raz Gıda›nın Şanlıurfa OSB’de bulunan soğuk hava depolama tesislerinde 2,5 milyon euro tutarında kapasite artışı ve yeni nar suyu üretim hattı yatırımı yapacağını duyurdu. Yatırımın, 2024 nar sezonunda faaliyete geçirilmesi planlanıyor. Tesisin yıllık 50.000 ton nar işleme ve 20.000 ton aseptik dolum kapasitesine ulaşması hedefleniyor. Ayrıca, şişelenmiş nar ekşisi dolum kapasitesi beş kat artacak. Soğuk hava depolama kapasitesi de %70 artacak. Genişleme ile Konfrut Gıda, verimliliğini ve ürün çeşitliliğini genişletecek.

GERSAN ELEKTRİK

Güneş enerjisi santraliyle ilgili ekipmanların tedarikini sağlayacak. Üretim süreci başladı

Gersan Elektrik, Deka Tarım ve grup şirketlerinin kuracağı Güneş Enerjisi Santrali ile ilgili toplu sipariş aldı. Deka Tarım ve grup şirketleri olan Pale, Viyan, Süsin, Kawa, ve Fıraz firmaları ile toplam 475.000 dolar değerinde bir sözleşme imzaladı. Söz konusu firmaların Güneş Enerji Kurulum projeleri için gerekli olan kurulum ekipman ve ihtiyaçları Gersan Elektrik tarafından yerine getirilecek. Açıklamada sözleşme kapsamında tedarik edilecek ürünlerin üretim ve tedarik sürecinin başladığı belirtildi. Şirket, yatırımcısı ile paylaştığı 2024 üç aylık mali tablolarında satışlarını %46 artırdı. Dönem sonu net kârı ise %61 artarak 290 milyon TL’ye yükseldi. Firma, geçen yıl kârını düşürürken zarar etmişti.

ÇİMSA

Bağlı iştiraki üzerinden İrlanda’da şirket satın alacak. İş kollarını genişleterek büyümek istiyor

Çimsa, yapı malzemeleri sektöründe gücünü artırma hedefiyle hareket ediyor. Bu amaçla dolaylı iştiraki Cimsa Ireland aracılığıyla İrlanda’daki Mannok Holdings ‘in %94,7 payını satın alacak. Alımla ilgili sözleşme imzalandı. Mannok, çimento ve çimento bazlı ürünlerin yanı sıra yalıtım malzemeleri ve geri dönüştürülmüş plastik ambalaj üretimi alanında faaliyet yürütüyor. Mannok, haziran itibarıyla, geçtiğimiz 12 ayda 293,7 milyon euro net satış elde etti. İrlanda ve Kuzey İrlanda›da üretim tesisleri bulunuyor. Çimsa, bu satın alma ile iş kollarını genişleterek döviz bazlı gelirlerini artırırken global yapı malzemeleri pazarında büyüme hedefini desteklemek istiyor.

SMART GÜNEŞ ENERJİSİ

Anlaşmaya vardığını duyurdu. Güneş paneli satışında bulunacak. Gelirini artırdı, kâra döndü

Smart Güneş Enerjisi, yenilenebilir enerji sektöründeki faaliyetlerini genişletmeye devam ediyor. Şirketin %100 iştiraklerinden Smart Güneş Enerji Ekipmanları, yurt içinde faaliyet gösteren bir müşterisiyle anlaşmaya vardı. Anlaşma kapsamında, KDV hariç toplam 1.605.005 dolar değerinde güneş paneli satışı gerçekleştirecek. Söz konusu anlaşma, Smart Güneş Enerjisi’nin ürünlerinin piyasada kabul gördüğünü ve müşteri tabanının olduğunu gösteriyor. Şirket, yurt içi pazardaki etkinliğini ve yenilenebilir enerji sektöründeki varlığını güçlendiriyor. Geçtiğimiz yıl hem gelirini hem de kârını artıran firma, 2024’ün ilk çeyreğinde gelirini %66 artırarak 2,3 milyar TL’ye çıkardı. Kârı ise 292,2 milyon TL oldu.