Endeks %1,42 ile yatayda kaldı hisselerdeki getiri %29’a vardı

Endeksin %1,42 yükseldiği geçtiğimiz hafta %10 barajını aşıp %29’a kadar çıkan 25 hisse bulunuyor. Anel Elektrik %28,61 getiriyle haftanın en yüksek performansını sergilerken, Yıldız ve Ana Pazar’a yayılan hareketlilik yatırımcıların risk alma eğiliminin güçlendiğini gösteriyor.

Endeks durgunken yükselen hisseleri gören kimi yatırımcı, şirketlerin aniden kârlılıklarını artıracağı yönünde düşünceye kapılabilir. Kuşkusuz Anel Elektrik veya Gentaş Kimya gibi hisselerin gerçekleştirdiği çıkışlar iştah kabartır nitelikte. Ancak her coşkulu çıkışın üretim başarıyla alakalı olduğunu görebilmek gerekiyor. Gösterişli çıkışların, büyümeden ziyade sıcak paranın döngüsünden beslenme ihtimali, fiyatın hızla çıktığı gibi aynı süratle gerilme olasılığını artırıyor. Günlük harekete kapılmak yerine arka plandaki finansal gerçekleri sorgulayarak hareket etmek, paranın buharlaşmasını engeller.

Haftanın en fazla yükseleni

Anel Elektrik marttan itibaren hareketlenirken nisanda ivmesini artırarak çıkışını sürdürdü. Üç aylık fiyatı %669’un üzerine çıkan firma, bankalardan kullandığı kredileri yeniden yapılandırabilmek için görüşüyor. İlk çeyrekte geliri düştü ve zarar yazdı. Hissede, Tera Portföy’ün TLY ve TMV fonlarının %17,57 payı bulunuyor.

Geçtiğimiz mart ayında borsaya gelen Gentaş Kimya, ilk beş işlem gününde tavandan kapanışlar yaptı. Sonrasında gelen kâr satışlarıyla geriledi ve yataya döndü. Hisse, hazirandan itibaren gelen alımlarla birlikte tekrar hareketlenirken son bir aylık yükselişi %47’ye yaklaştı. Yılın ilk çeyreğinde geliri %2 artsa da dönem sonu net kârı %61 geriledi.

Son gün hareketlenen

Armada Gıda, haftanın son işlem gününü %10 tavandan kapatırken bir gün öncesinde de %6,66 çıkış yaptı ve haftalık getirisi %19’a yaklaştı. Kazakistan’a yönelik yatırımları hakkında bilgi paylaşan şirket yöneticisi, yatırımlarını yıl sonuna doğru tamamlayacaklarını belirtiyor. Mevcut durumda ülkede kiralık depolarla faaliyetlerine devam etmekteler.

ZEYNEP’E SOR

AL SAT MI, AL TUT MU?

Al sat; esneklik, nakit akışı, krizden korunma, fırsat avcılığı, psikolojik tatmin. Artan maliyet, yüksek stres, ralli kaybı, hatalı sinyal, zaman sorunu.

Al tut; bileşik getiri, zihin rahatlığı, maliyet avantajı, temettü getirisi. Sermaye kilitlenmesi, kriz riski, zaman kaybı, fırsat maliyeti, yorgunluk.

Macaristan’da şirket kurup Avrupa pazarındaki fırsatlardan yararlanmayı hedefliyor

Üçay Enerji’nin Macaristan’da kurduğu şirket ne zaman gelir üretmeye başlar? ● Kamil Yılmaz

Kamil; Üçay Enerji, Avrupa pazarındaki fırsatları değerlendirmek ve düşük faizli finansman imkanlarından yararlanmak amacıyla Macaristan’da 100 bin euro sermayeli yeni bir şirket kurdu. Mevcut açıklamada sadece iştirakin kuruluş kararından bahsediliyor. Bu nedenle firmanın ne zaman fiili olarak faaliyete geçeceği veya ilk geliri hangi çeyrekte üreteceğine dair somut bilgi bulunmuyor. Yönetim kısa geri dönüşlü yatırımlar hedeflese de, net beklenti oluşturabilmek için yeni şirketin yapacağı yatırımları ve imzalayacağı sözleşmeleri görmeli.

Toplam bedeli 234 milyon doları bulacak iki gemi yatırımının ödemesi 3 yıla yayılacak

Zor bir dönemde Aygaz’ın LPG gemisi yaptırmaya yönelmesi riskli değil mi? ● Kenan Yargı

Kenan; Aygaz, faaliyet kapsamındaki LPG tedarik zincirini güçlendirmek amacıyla toplam bedeli 234 milyon dolara (gemi başı maksimum 117 milyon dolar) ulaşabilecek çift yakıtlı iki büyük LPG gemisi siparişi verdi. Ekonomik koşulların zorlayıcı olduğu bir dönemde böylesi bir döviz borcunun şirketi sıkıştırması beklenmemeli. Nedeni bedelin tek seferde kasadan çıkmayacak olması. Ödemeler taksitlere yayılmış durumda ve asıl büyük nakit çıkışları, gemilerin teslim edileceği 2028’in son çeyreği ile 2029’un ikinci çeyreğine bırakılması rahatlatmakta.

YATIRIM FONLARI

NPH fonu son bir yıldaki %27 zayıf performansıyla endeksin gerisinde kaldı

Nurol Portföy’ün idaresindeki Birinci Hisse Senedi Fonu (NPH), geçtiğimiz yıl yükselen bir ivmeyle hareket etti. Bu yılın mayıs ayında 1,91 TL’ye kadar devam eden hareket sonrasında aşağıya yöneldi. Şimdilerde भी düşüş eğilimi öne çıkarken haziranın ilk yarısında 5,04 milyon TL nakit çıkışı gözlendi. Büyüklüğü 283,6 milyon TL seviyelerinde olan fondaki yatırımcı sayısı 968 kişiye inmiş durumda. Temel stratejisi, varlıklarını borsadaki hisse senetlerinde değerlendirmek olan NPH’nin portföyünün %94,97’si hisse ve %4,55’i vadeli işlem teminatlarından oluşuyor. Son bir yılda %27,06 getiri elde ederken aynı sürede %43,90 yükselen BIST 100 Endeksinin gerisinde kaldı. Portföydeki enstrümanların zayıf seyri getiri gücünü sınırladı.

TAHVİL

Derlüks Yatırım Holding, %52,18 bileşik faizle 30 milyon TL borçlandı

Derlüks Yatırım Holding, 12.06.2026 tarihinde finansman bonosu ihracını tamamladı. Toplam tutarı 30.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %45, bileşik faizi %52,18 olarak belirlendi. 119 gün vadeli ve tek kupon ödemeli bono, 09.10.2026 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden faiz oranı %14,67 düzeyinde. 12 Haziran itibarıyla TLREF %39,99 seviyesinde bulunuyor. Buna göre Derlüks’ün verdiği %45 basit faiz, TLREF’in yaklaşık 5,01 puan üzerinde yer alıyor. Şirketin belirlediği oran, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcı açısından uygun bir getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. Bunun yanı sıra ihraç, şirketin kısa vadeli finansman ihtiyacını destekleyecek. Bono, piyasada TRFDDSTE2616 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

RUBENİS TEKSTİL

Haziran ayının ilk yarısında toplamda 3,9 milyon dolara varan yeni siparişler aldı

Rubenis Tekstil, haziranın ilk yarısında yurt içindeki 8 farklı şirketle toplam 2,7 milyon dolar tutarında peşin satış sözleşmesi imzaladığını ve sevkiyatların devam ettiğini duyurdu. Ayrıca, yurt dışında yerleşik iki müşteriyle toplam 500 bin dolar ve bir şirketle de toplam 650 bin dolar tutarında ihracat siparişi aldığını belirtirken ürünlerin sevkiyatına başladı. Rubenis, hem iç pazarda hem de ihracat rotasında üretim bantlarını çalıştıran döviz cinsi siparişlerle gelirini büyütmeye çalışıyor. Yılın ilk çeyreğinde cirosunu %22 büyüterek 417,9 milyon TL’ye çıkardı.

İHLAS GAYRİMENKUL

Manisa’daki maden ruhsatını 3 milyon dolara devrederken satışlardan da pay alacak

İhlas Gayrimenkul, Manisa Salihli’de bulunan IV. Grup maden ruhsatının devrine ilişkin anlaşmaya vardı. Devir bedeli 3 milyon dolar olarak belirlenirken, tutarın üretime başlanmasına bağlı olarak taksitlerle tahsil edileceği belirtildi. Ayrıca, sahadaki üretim faaliyetlerinden elde edilecek satışlar üzerinden şirketin belli oranlarda gelir payı almaya devam edeceği açıklandı. İhlas Gayrimenkul, anlaşmayla aktifinde bulunan maden sahasını uzun vadeli nakit yaratacak bir modele dönüştürmek istiyor. Bu yolla nakit potansiyelini artıran bir girişimin önünü açmakta.

ZORLU ENERJİ

Jeotermal projesi ile saha kiralama sözleşmesini sona erdirse de ihtilaf sürüyor

Zorlu Enerji, dolaylı bağlı ortaklığı Zorlu Doğal Elektrik Üretimi ile Denizli Büyükşehir Belediyesi arasında yürütülen Tekkehamam II JES projesi ve saha kiralama sözleşmesinin sona erdirildiğini duyurdu. EPDK’ya ön lisans sonlandırma başvurusu yapılırken kuyu teslim sürecinin başlatıldığı belirtildi. İştirakin belediye ile hukuki ihtilafı halihazırda devam etmekteyse de konu hakkında ek bilgi paylaşımı yapılmadı. Bakanlık ise belediyenin düzenleyeceği ihalelere iştirakin 1 yıl boyunca katılmasını yasakladı. Şirket, ilgili kararın iptali için yargı yoluna gidiyor.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Doğan Holding son bir aydır gelen satışlarla birlikte kademeli olarak geriliyor

Doğan Holding’de fonlar satış ağırlıklı işlemlerde bulunuyor. Portföylerindeki miktar %8,34 ile toplamda 2,53 milyon lot azalarak 27,77 milyona indi. Hisseyi bulunduran fon sayısı 70’den 60’a geriledi. PGS fonu 830 bin lot ile en fazla satışı yaparken, IUC fonu 880 bin lot ile en çok alımı gerçekleştirdi. Doğan Holding için bugüne kadar 8 aracı kurum öneride bulunurken 2 kurum model portföyüne aldı. En yüksek hedef öneriyi İş Yatırım 33,27 TL ile verdi. Yıl içinde en düşük öneri 28,00 TL ile Deniz Yatırım’dan geldi.