Endeks %3 kayıpla zayıflarken 20 hissede yaşanan çıkış kalıcı mı?

Borsa geçen haft a %3,13 oranında gerilerken, 20 hisse %10’un üzerinde çıkışıyla endeksin aksine yükselişini korudu. İnfo Yatırım %58,73’lük performansıyla listenin ilk sırasında yer aldı. Gıda, gayrimenkul ve metal sanayi gibi farklı sektörlerdeki hareketlilik dikkat çekti.

Piyasada her zaman yükselen hisseler alkışlanır. Dahası endeks düşerken yükselen hisselerin birer güvenli liman olduğu düşüncesine kapılan da az değildir. Oysaki tek fiyata bakarak hareket etmek ciddi riskleri beraberinde getirir. İnfo Yatırım, Balsu Gıda veya İş GYO gibi hisselerde gözlenen ataklar kağıt üzerinde etkileyici dursa da asıl hikayeyi bilanço satırlarında aramak gerekiyor. Fiyatlardaki yükselişi tetikleyenin güçlü nakit akışı mı yoksa sığ tahtalardaki sektörel rotasyon mu olduğunun gözlenebilmesi önemli. Yükselişlerin büyüsüne kapılıp fiyat hareketlerini kalıcı büyüme sanmak yatırımcıya ağır bedeller ödetebilir.

Haftanın en fazla kazandıranları

Yüzde 100 bedelsiz sermaye artırım kararı alan İnfo Yatırım, son bir yıldır yatayda dalgalı bir seyir izlerken özellikle 11 Haziran’dan itibaren yönünü yukarı çevirdi. Açıkladığı ilk çeyrek mali tablolarında gelirini %65 düşürürken esas faaliyet kârında %21 artış yaşandı. Bunda kur farkı gelirine ilave pazarlama giderindeki azalma etkili oldu. Geçtiğimiz yıl şubatta borsaya gelen Balsu Gıda, ağustosta en yüksek 27,83 TL’yi test etse de sonrasında halka arz fiyatının gerisine düştü. Hissenin fiyatı son bir haftada hızla yükseldi ve 14,05 TL’den 18,59 TL’ye çıktı. Hakim ortak BG Holding’in %32,19 payını hisse başına 18,42 TL’den satacak olmasının etkisi hissediliyor.

Son günün en fazla kazandıranı

Marshall, 11 Haziran’dan itibaren düzenli yükseliş eğilimi sergilerken, son işlem gününde tavanla kapanış gerçekleştiren dört hisse arasında %9,96 ile en yüksek çıkışı yapan oldu. Yılın ilk çeyreğinde gelirini %23 düşüren firma, esas faaliyet kârını %283, dönem sonu net kârını da %86 büyüttü. Oluşan artışta kontrol altına alınan giderler etkili.

ZEYNEP'E SOR

TEMETTÜ HİSSESİ Mİ, TEMETTÜ FONU MU?

Temettü hissesi; maliyet avantajı, manevra, odaklı getiri, şeffaflık. Şirket riski, araştırma yükü, sermaye kısıtı, dalgalanma stresi, beklenti tuzağı. Temettü fonu; risk dağıtımı, uzman yönetimi, bütçe dostu, büyüme, rahatlık. Masraf, zorunlu sepet, zaman kaybı, sınırlandırılmış potansiyel.

Her iki ocakla ilgili yasal süreçler tamamlanırken üretim için gerekli onaylar alındı

Vişne Madencilik’in Kaharmanmaraş’taki ocağı ne zaman devreye giriyor? ● Barış Öztekin

Barış; Vişne Madencilik, Adana ve Kahramanmaraş’taki sahalarını faaliyete geçirmek için yürüttüğü yasal süreçleri tamamladı. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü her iki sahanın işletme izinlerini onayladı. Adana Yüreğir’deki ocak için 20 Mayıs’ta, Kahramanmaraş Türkoğlu’ndaki ocak için de 22 Haziran’da gerekli izinler alındı. Gerçekleştirilen onaylarla birlikte maden çıkarmanın önünde yasal bir engel kalmadı. Açıklamada üretimin başlamasına dair net bir takvim verilmemiş olsa da, sahalardaki operasyonlara geçilmesi artık her zaman mümkün.

Afrika coğrafyasından önemli miktarda siparişler geliyor. Bölgeye açılım sağlıyor

İmaş Makina’nin Afrika’ya yönelik bir açılımı olduğunu söyleyebilir miyiz? ● Hasan Durmuş

Hasan, değirmen tesisleri kuran İmaş Makina, son dönemde ihracat pazarlarındaki büyüme stratejisine hız vermiş görünüyor. Şirketin Afrika kıtasına yönelik güçlü bir yönelimi olduğu söylenebilir. Son altı ayda bu bölgeden peş peşe önemli siparişler aldı. Aralık 2025’te Batı Afrika’da 2,25 milyon dolarlık anlaşmayla başlayan süreç, 2026’nın ilk aylarında hızlandı. Nisanda 607 bin dolarlık iş alan şirket, mayısta 1,7 milyon ve 3,96 milyon dolarlık yeni sözleşmelere imza attı. Sipariş akışı, Afrika’nın önemli bir büyüme alanına dönüştüğünü gösteriyor.

YATIRIM FONLARI

ZSG sürdürülebilirlik fonu çevre bilinciyle son bir yılda %50 kazandırdı

Ziraat Portföy’ün idare ettiği ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu (ZSG), nisanda artan bir performans sergilese de mayıstan itibaren yataya dönen bir ivmesi var. Büyüklüğü yılbaşından bu yana benzer seviyelerde. Şimdilerde 51,15 milyon TL olan hacim, önceki ayın bir miktar üzerinde. Mart-Mayıs döneminde para çıkışı yaşanırken, haziranın son haftasında 305 bin TL nakit girişi gözlendi. Yatırımcı sayısında son altı ayda belirgin değişim görülmüyor. Ocakta 1.017 olan sayı şimdilerde 995 düzeyinde. Temel stratejisi, fon varlıklarını sürdürülebilir gelecek anlayışıyla hareket eden ve çevresel duyarlılığı olan şirketlerde değerlendirmek üzerine kurulu. Portföyünde yer alan iki enstrüman %54,02 ile yabancı hisse senedi ve %19,97 yatırım fonu. Son bir yılda %50,22 getiri ile endekse paralel duruyor.

TAHVİL

QNB Bank, piyasadan TLREF + %0,75 faizle 1 milyar lira borçlandı

QNB Bank, nitelikli yatırımcılara yönelik 26.06.2026 vade başlangıç tarihli bono ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 1.000.000.000 lira olan bononun yıllık faizi TLREF+%0,75 düzeyinde bulunuyor. 182 gün vadeli ve tek kupon ödemeli bono, 25.12.2026 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden faiz oranı değişen TLREF’e göre belirlenecek. 26 Haziran itibarıyla Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %39,99 seviyesinde bulunuyor. QNB Bank’ın verdiği %0,75 ek getiri, yatırımcıya değişken faizli kazanç sağlıyor. Bono, piyasa koşullarında yatırımcısı için makul bir alternatif olarak değerlendirilebilir. İhraç, bankanın kısa vadeli finansmanını karşılamasını sağlarken, piyasada TRFQNBBA2646 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Mogan Enerji üç aydır gerçekleştirdiği ataklarla her defasında 16 TL’den

dönüyor

Mogan Enerji’de fonlar alım ağırlıklı işlemler yapıyor. Portföylerindeki miktar %4,71 ile toplamda 255,95 bin lot artarak 5,70 milyona çıktı. Hisseyi bulunduran fon sayısı 9’dan 10’a yükseldi. QTEMZ.F fonu 209,7 bin lot ile en fazla alımı yaparken, BIY 22,3 bin lot ile en çok satışı gerçekleştirdi. Mogan Enerji için bugüne kadar 1 aracı kurum öneride bulunurken model portföyüne alan olmadı. Hedef önerisinde bulunan İş Yatırım 16,60 TL’yi işaret etti. Üç aydır yukarı atakları 16 TL’nin üzerinde kalmaya yetmedi.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ARÇELİK

Rusya operasyonundaki Whirlpool ödeme yükümlülüğünü 40 milyon euroya kapattı

Arçelik, daha önce Whirlpool EMEA Holdings ile imzaladığı anlaşma çerçevesinde, Rusya’da yerleşik Indesit International ve Whirlpool RUS (yeni adıyla IHP Appliances) şirketlerinin satın alınmasından kaynaklanan mevcut ve gelecekte doğabilecek ödeme yükümlülüklerinin 40 milyon euro karşılığında sonlandırıldığını duyurdu. Açıklamada ilgili tutarın ödendiğini ve yükümlülüklerin kapatıldığını belirtti. Şirketlerin iştirak edinimlerinde, uzun yıllara yayılabilecek şarta bağlı yükümlülüklerin belirli bir ödemeyle tek seferde kapatılması söz konusu olabilmekte.

TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK

Ocakta elde ettiği hammaddeye olan ihtiyacı azalınca ruhsatı iadeye karar verdi

Tureks Madencilik, Balıkesir Manyas’ta bulunan maden ocağı ruhsatının terk edilmesine karar verdi. Gerekçe olarak; ocaktan elde edilen hammaddeye olan ihtiyacın azalması, ocağı elde tutma maliyetlerinin yüksek olması ve yeni ruhsat başvuruları ile Ar-Ge bütçesi arasındaki dengenin sağlanması gösterildi. Kapatılacak ocak genel üretim kapasitesini olumsuz etkilemeyecek. Söz konusu yaklaşımla şirket, verimsiz varlıklarını portföyden çıkarırken, kaynak optimizasyonuna gitme yolunu yöneliyor. Cevherin maliyetleri karşılayamaması özkaynak verimliliğini düşürüyor.

KUZEY BORU

Gaziantep’te termoplastik boru fabrikası kurulumu için kiralamaya yöneldi

Kuzey Boru, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde genişleme stratejisi kapsamında Gaziantep’te termoplastik boru üretim fabrikası kurulumu için çalışmalara başladı. Bu amaçla Başpınar OSB’de 8.400 metrekare kapalı alana sahip toplam 30 bin metrekarelik bir tesisi 10 yıl süreli kiraladı. Aylık kira bedelinin 1,5 milyon TL olduğunu belirtti. İki faz halinde gerçekleştirilecek yatırımın toplam maliyetinin 10 milyon dolar olması ve ilk fazın yıl sonuna kadar tamamlanması hedefl eniyor. Kuzey Boru, söz konusu girişimiyle bölgesel büyüme hedefini fiziki bir altyapıya bağlamış oldu.