Endeks aynı, evren farklı biri 2 F/K, diğeri 7.388

Ekonominin üretim ve ihracat kapasitesini yansıtan en geniş endekslerden biri olan BIST Sanayi Endeksi; enerji, kimya, metal ve makine gibi farklı firmaları kapsıyor. Bu endekse dahil 238 şirket bulunurken bunlardan F/K oranı hesaplananların sayısı 104 seviyesinde. 13 şirketin oranı 10’un altında oluşurken biri 2 ile en düşük düzeyde. En yüksek oran ise 7.388 ile öne çıkıyor.

BIST Sanayi Endeksi’nde yer alan Tümosan, 2 ile F/K oranı en düşük şirket konumunda. Altı aylık faaliyet döneminde gelirini %54 geriletti ve esas faaliyetlerinden ötürü zarar yazdı. Sahip olduğu taşınmazlardan gelen 9,1 milyar TL değer artışıyla dönem sonu 6,6 milyar TL kâr açıkladı. Firmanın esas faaliyetlerinden kâra kavuşamaması yatırımcının temkinli kalmasında belirleyici faktör. Listede ikinci sırada yer alan Merko Gıda’nın F/K oranı 4,40 seviyesinde. Bilanço dönemi 1 Temmuz 30 Haziran arası olan şirket, son açıkladığı üç aylık tablolarında zararda. Zayıf ticari performansa sahip olması ilgiyi sınırlandırırken oranın da düşük seviyede kalmasına yol açıyor. Eski ünvanıyla Metemtur yeni ünvanıyla Blume Metal, 7.388 ile oldukça yüksek F/K oranına sahip. Firmanın faaliyet alanı değişikliği, birleşmeler, devralmalar, Bulgaristan’da şirket kurulması gibi açıklamalarıyla belirgin bir hareketlilik söz konusu. Gelen açıklamalar ilgiyi destekliyor. Haziranda 20,02 TL seviyelerinden ağustosta 74,40 TL’ye kadar çıktı. Ardından yataya döndü. Bu hareketliliğin bilançoya da yansıması gerekiyor.

ZEYNEP’E SOR

RİSK Mİ, GÜVENLİK Mİ?

Risk; getiri potansiyeli, fırsat, öğrenme, büyüme, rekabet üstünlüğü. Kayıp ihtimali, stres, belirsizlik, likidite tehlikesi, iflas zinciri.

Güvenlik; koruma, öngörülebilirlik, kurumsal kabul, sürdürülebilirlik. Sınırlı getiri, fırsat kaybı, yavaş büyüme, enflasyon riski, konfor tuzağı.

ABD’deki gri çimento yatırımını faaliyete geçirdi. Projelere doğrudan erişim sağlayacak

Çimsa’nın ABD’de kurduğu gri çimentonun ne gibi bir katkısı olacak?/Nihat Balıkçı

Nihat, küresel büyüme planı kapsamı çerçevesinde Çimsa, ABD’nin Houston kentinde yıllık 600 bin ton kapasiteli gri çimento öğütme tesisini devreye aldı. Şirket daha önce bu pazarda yalnızca beyaz çimento üretiyordu. Yeni yatırım, hem ürün gamını genişleterek rekabet gücünü artıracak hem de ABD’deki inşaat sektöründeki geniş ölçekli altyapı projelerine doğrudan erişim imkânı bulacak. Test üretimlerinin başarıyla tamamlanmasının ardından faaliyete geçen tesis, döviz bazlı gelirleri artıracak. Böylece toplam gelir yapısını daha dengeli hâle getirecek bir katkı gündeme gelirken yerel üretici avantajı elde ederek satışını artırabilecektir.

Yargı süreci devam ediyor. Dosyada esasa girilecek. İki devlet arasındaki görüşme ise sürüyor

Halkbank’ın ABD’deki davasında son gelişme hakkında bilgi alabilir miyim?/Tolga Akgüç

Tolga, ABD’de 2019’dan bu yana süren davada ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank’ın dokunulmazlık talebine ilişkin temyiz başvurusunu geçtiğimiz ekimde reddetti. Böylece, İkinci İstinaf Mahkemesi’nin Ekim 2024’teki olumsuz kararının ardından süreç yeniden alt mahkemelerde devam edecek. Bu itibarla esasa ilişkin henüz verilmiş bir karar bulunmuyor. Banka, bu kararın hukuki süreci sonlandırmadığını, yasal hakların kullanılmaya devam edileceğini belirtti. Öte yandan Türkiye ile ABD arasındaki mutabakat çerçevesinde konuyla ilgili görüşmelerin devam ettiği ifade edildi. Açıklamada görüşmelerin olumlu yönde olduğunun altı çizildi.

YATIRIM FONLARI

MTV fonu, metaverse teknolojisiyle %29 kazandırdı

Ak Portföy’ün Metaverse ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fonu (MTV), nisandan bu yana artan ivme söz konusu. Kasımda bir miktar azalsa da 168,8 milyon TL büyüklüğe sahip. Ekimde güçlü, içinde bulunduğumuz ayda ise sınırlı nakit girişi yaşandı. Portföyün %62,96’sı yabancı hisselerden, %21,20’si yerli hisselerden, %15,84’ü Takasbank para piyasasından oluşuyor. Kasımda 725 bin TL net giriş sağlandı. Yatırımcı sayısı 14.695 seviyelerinde bulunurken hazirandan bu yana sınırlı bir azalma gözleniyor. MTV, metaverse ve dijital yaşam teknolojileri alanında faaliyet gösteren şirketlere yatırım yaparak yeni nesil teknolojik dönüşümden faydalanmayı amaçlıyor. Son altı ayda %29,35 getiriyle teknoloji fonların ortalaması %33,7’nin altında. Yıllık %2,90 yönetim ücreti ile 61 fon arasında ortalama üstü duruyor.

TAHVİL

QNB Faktoring, %44,01 bileşik faizle 500 milyon TL borçlandı

QNB Faktoring, 11.11.2025 tarihinde nitelikli yatırımcılara yönelik finansman bonosu ihracını gerçekleştirdi. Toplam tutarı 500 milyon TL olan bononun yıllık basit faiz oranı %40, bileşik faiz oranı ise %44,01 olarak belirlendi. 182 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faiz oranı %19,95 düzeyinde. Bononu, itfa tarihi 12.05.2026 olarak açıklandı.

%40 YILLIK BASİT FAİZ

11 Kasım 2025 itibarıyla TLREF %39,29 seviyesinde bulunuyor. QNB Faktoring’in verdiği %40 basit faiz oranı, TLREF’in yaklaşık 0,71 puan üzerinde yer alıyor. Şirketin belirlediği oran, piyasa koşullarında makul bir getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli likidite ihtiyacını karşılayacak. Bono, piyasada TRFQNBF52623 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

CW ENERJİ

Arazi GES kurulumu için anlaşmaya vardı. Tutar 555,7 milyon TL seviyesinde bulunuyor

CW Enerji, LC Waikiki firmasıyla arazi tipi GES kurulumu için KDV hariç 13,2 milyon dolara anlaştığını duyurdu. Sözleşmenin toplam bedeli yaklaşık 555,7 milyon TL’ye denk geliyor. Tutar şirketin 2024 yılı gelirinin %4,3’ü seviyesinde bulunuyor. GES yatırımları, perakende ve sanayi firmaları için enerji maliyetlerini uzun vadede azaltan önemli bir araç olarak değerlendiriliyor. Söz konusu satış, CW Enerji’nin ticari portföyünü büyütme hedefl eriyle uyumlu. Aynı zamanda yerli sanayi ile sürdürülebilirlik hedefl erinin kesiştiği noktada önemli bir örnek teşkil ediyor. Teslimat ve gelir kaydı sürecinin işlemesi firmaya olumlu yönde katkı sağlayacaktır. Son paylaştığı 2025 dokuz aylık mali tablolarında gelirini %15 artırırken, dönem sonu kârı da %144 büyüyerek 1,6 milyar TL’ye çıktı.

TÜRK HAVA YOLLARI

Kıtalararası uçuş pazarında konumunu güçlendiriyor. 75 uçak için motor üreticisiyle anlaştı

THY, 2029-2034 arasında teslim alacağı 75 adet Boeing 787 Dreamliner uçağı için motor tedarikçisini belirledi. 50’si kesin, 25’i opsiyonlu sipariş kapsamında kanat üstü motorlar, yedek motorlar ve bakım hizmetleri için GE Aerospace ile anlaştı. Karar, geçtiğimiz eylülde duyurduğu filo genişleme planının önemli bir ayağını oluşturuyor. Geniş gövdeli uçaklar arasında yer alan Boeing 787-9 ve 787-10 modelleri, uzun menzilli hatlarda yakıt verimliliği ve konfor avantajı nedeniyle tercih ediliyor. THY’nin bu alımdaki tercihi, rekabetin arttığı kıtalararası uçuş pazarında konumunu güçlendirmesi bekleniyor. GE Aerospace, bu segmentteki küresel tedarikçiler arasında önemli bir yer tutarken, bakım hizmeti dâhil çözüm sunması maliyet kontrolü açısından da avantaj sağlayacak.

KUZEY BORU

Termoplastik boru tesisi devreye girdi. Ürün Afrika ve Orta Doğu’da ihracat potansiyeli taşıyor

Kuzey Boru’nun Aydın’da kurduğu EGE-1 Termoplastik Boru Üretim Tesisi, tamamlanarak faaliyete geçti. 2025-2028 stratejik planı kapsamında hayata geçirilen tesisin, 2026’nın ilk çeyreğinden itibaren ciroya katkı yapması bekleniyor. Bakanlık tarafından yatırım teşvik belgesi verilen proje KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti ve 2 yıl süreli SGK işveren primi desteğinden yararlanacak. Termoplastik boru sektörü, altyapı projeleri ve tarımsal sulama yatırımlarındaki artışa paralel olarak büyüme gösteriyor. Özellikle iç pazarın yanı sıra Afrika ve Orta Doğu gibi ihracat bölgelerinde yüksek talep potansiyeli taşıyor. Bu bağlamda EGE-1, üretim kapasitesini artırarak şirketin tedarik sürelerini kısaltabilir ve bölgesel rekabette öne çıkmasına olanak verebilir.