Endeks dört haftadır düşüyor 21 hisse dört haftadır çıkıyor

Borsa geçtiğimiz haft a yüzde 0,35 gerilerken, 21 hisse en az 4 haft adan başlayıp kesintisiz yükseliş serisini 22 haft aya kadar çıkarmayı başardı. Haft alık bazda %41’leri aşan performanslar paranın kısa vadede fırsat gördüğü hisselere hızlı yönelim sergileyebildiğini işaret ediyor.

Geçtiğimiz hafta borsanın genelinde gözlenen karamsar hava kimi hisselere hiç uğramadı. Borsanın geneli satıcılı bir seyir izlerken 21 hisse en az dört haftadır gerçekleştirdiği yükselişini koruyor. Işıklar Enerji aralıksız çıkışını 22. haftaya getirdi. Her hafta kademeli yükseliş sürüyor. Manas Enerji, satışların ağırlıklı olduğu haftada %41’i aşan getiriyle listenin en dikkat çekeni oldu. Rüzgarın tersten estiği dalgalı piyasada akıllı para endeksin ağırlığı altında ezilmedi. Aksine rotasını hızla değiştirip kendi boğa piyasasını yaşayan şirketlere yöneldi.

Haftanın en fazla kazandıranı

Son dört hafta sürekli yükselen hisseler arasında Manas Enerji son hafta %41,06 getiri ile dikkat çekti. Uzun süre yatayda dalgalı bir seyir sergileyen hisse, aralıktan itibaren hareketlendi. Şubatın ikinci yarısından itibaren de artan bir ivme söz konusu. Fonların yoğun ilgi gösterdiği hissede yabancı alımları da gözleniyor. Merrill Lynch payını %5,65’e çıkardı. Manas, 2025’te gelirini %9 artırırken dönem sonunda zarar yazdı. Ecogreen Enerji son hafta en fazla yükselen ikinci şirket konumunda bulunuyor. 3 Kasım günü 11,44 TL ile tavandan ilk açılışını yapan hisse, 12 gün aralıksız tavan serisiyle hareket etti. Sonraki süreçte daha çok yataya dönmüş olsa da geçtiğimiz hafta yükselişi %17,85 düzeyinde oldu. Satışlarıyla esas faaliyet karını büyüten Ecogreen, finansal giderleri nedeniyle yıl sonunda net karını %66 düşürdü.

12 hafta yükselenler

Listeye giren şirketlerden üçü 12 hafta ve üzeri istikrarlı yükseliş serisi ile öne çıktı. Listenin ilk sırasında yer alan Işıklar Enerji Yatırım Holding 22 hafta ile açık ara önde duruyor. Onu geriden 13 hafta ile Nasmed Egepol ve 12 hafta ile Söke Değirmencilik takip ediyor.

ZEYNEP'E SOR

GÜVEN Mİ, LİKİDİTE Mİ?

Güven; zihin rahatlığı, uzun vade, düşük risk, kurumsal yapı, kalıcı değer. Düşük getiri, yavaş büyüme, sermaye blokesi, fırsat kaybı, reel erime. Likidite; erişim, kriz fırsatı, hareket alanı, ödeme gücü, güvence hissi. Getiri kaybı, enflasyon zararı, harcama riski, atıl kaynak, varlık eksikliği.

Yeni işlerin alım ivmesinin sürmesi halinde, geçen senenin cirosunu geçmesi mümkün

Smart Enerji’nin aldığı işlere göre yıl sonunda kâr etme olasılığı nedir? ● Ahmet Kuzu

Ahmet, Smart Güneş Enerjisi yılın üç ayı dolmadan aldığı işler önemli bir performansı işaret ediyor. Bağladığı üç yeni işin toplam tutarı 2,9 milyar TL’ye denk geliyor. Bu da yıllık gelirin %26,97’si seviyesinde. Öte yandan yurt içi bir holdingle 4 milyar TL tutarında prensip anlaşmasının sadece 1,9 milyar TL’lik kısmı için sözleşme imzalandığı düşünüldüğünde kalan tutarın da ilerleyen aylarda gelecek olması geliri daha da büyütecek. İvmenin sürmesi 2026 sonu gelmeden 2025 gelirini yakalamasını mümkün kılacak. Ancak kârlı yapı için verimlilik de gerekli.

Ana ortağına ait Antalya’daki 24 villayı satın aldı. Fiyat ortalamanın biraz altında

Vakıf GYO ucuz olduğu için mi Antalya’da toplu villa aldı? ● Nedret Akdağ

Nedret, Vakıf GYO’nun Antalya Kundu’da satın aldığı Vakıfb ank’a ait 24 villanın aktif toplamı içindeki büyüklüğü %3,12 düzeyinde. Bu itibarla bilanço hacmi içinde bir ağırlığı söz konusu değil. Ödenen toplam 900 milyon TL tutarındaki bedel, şirketin son yıllık hasılatına oranı %51,70 seviyesinde. Bu ise nakit açısından önemli olarak görülmeli. Alım bedeli, iki bağımsız değerleme firmasının hesaplamasının ortalaması 928 milyon TL’nin bir miktar altında kalıyor. Toplu alım nazara alındığında iskontonun makul ve anlaşılır bir tarafı olduğu söylenebilir.

YATIRIM FONLARI

Ak Portföy’ün BUY fonu büyüyen şirketlere yatırımla yıllık %31 getiri sağladı

Ak Portföy’ün yönetimindeki Büyüyen Şirketler Hisse Senedi Fonu (BUY), geçtiğimiz aralıktan itibaren yükselen fiyat performansıyla öne çıksa da son bir ayda zayıfl adığı gözleniyor. Son iki ayda hacmi daralan fonun marttaki büyüklüğü 406,7 milyon TL’ye geriledi. Portföydeki varlıkların %91,14’ü hisse, %5,66’sı ters repo ve %2’si fonlardan oluşuyor. Şubattan bu yana para çıkışı yaşanıyor. Martta çıkan nakit tutarı 22,8 milyon TL. Yatırımcı sayısı da azalarak 18.818’e indi. Sadece %4,81 doluluk oranına sahip olan BUY, büyüyen şirketlere yatırım stratejisi ile hareket ediyor. 5 risk değerine sahip ve geride kalan bir yılda getirisi %31,20 oldu. Portföyünde ağırlıklı ASELS, KLKIM, MPARK, GRSEL ve GUBRF hisseleri yer alıyor. Son bir yılda BIST 100 Endeksinin performansı ise %32,99 seviyesinde gerçekleşti.

TAHVİL

Tam Finans Faktoring, piyasadan TLREF+%4 faizle 545 milyon TL borçlandı

Tam Finans Faktoring, nitelikli yatırımcılara 17.03.2026 vade başlangıçlı bono ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 545.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+%4 olarak belirlendi. 364 gün vadeli bono, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak ve toplamda 4 kupon ödemesi yapılacak. Bononun vade tarihi 16.03.2027 olarak açıklandı. 17 Mart itibarıyla Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %39,99 seviyesinde bulunuyor. Tam Finans’ın verdiği %4 ek getiri, yatırımcıya değişken faizli kazanç sağlıyor. Bono, piyasa koşullarıyla karşılaştırıldığında yatırımcı için makul bir alternatif olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli finansmanını karşılamasını sağlarken, piyasada TRFTAMF32722 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

TAV’ın fiyatı tutunmaya çalışıyor. Fonlar satışlarla kârlarını realize ediyor

TAV Havalimanları’nda fonlar satış ağırlıklı işlemler yapıyor. Portföylerindeki hisseler %2,56 ile toplamda 201,5 bin lot azalarak 7,68 milyona indi. Portföyünde bulunduran fon sayısı 107’den 103’e düştü. ROF fonu 165 bin lot ile en fazla satışı yaparken, FNT fonu 119 bin lot ile en fazla alımı gerçekleştirdi. TAV Havalimanları hakkında bugüne kadar 21 aracı kurum öneride bulunurken 3 kurum model portföyüne aldı. En yüksek öneriyi TEB Yatırım 580 TL ile verdi. En düşük öneri 390 TL ile ICBC Turkey Yatırım’dan geldi.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

KUYAŞ YATIRIM

Üretim odaklı büyüme hedefl i hareket ediyor. Altın rafinerisi kurma kararı aldı

Kuyaş Yatırım, Türkiye’de giderek artan rafineri ihtiyacını karşılamak amacıyla altın rafinerisi kurma kararı aldı. Yatırımın hayata geçirilmesi amacıyla gerekli izin başvurularının yapılacağı belirtildi. Şirket, faaliyet yapısını sanayi ve üretim dinamikleriyle destekleyecek şekilde önemli bir yatırımın startını da böylece vermiş oldu. Altın rafinerisi yatırımları, Türkiye gibi yastık altı birikimlerin yüksek olduğu ülkelerde oldukça yüksek katma değer üretiyor. Kuyaş Yatırım, sektördeki tecrübesini doğrudan üretime entegre ederek konumunu güçlendirmek istiyor.

NATURELGAZ

Gelirini büyütecek. Çaykur'un 17 fabrikasının doğalgazı için en iyi teklifi verdi

Naturelgaz, ÇAYKUR’un 17 fabrikası için açtığı sıvılaştırılmış ve sıkıştırılmış doğal gaz ihalesinde en iyi teklifi vererek süreci önde tamamladığını duyurdu. 11 Mart günü 7 firmanın katılımıyla gerçekleşen ihalede, sunduğu teklif ihale komisyonu tarafından resmi olarak onaylandı. İtiraz süresinin dolmasının ardından sözleşmeye davet yazısı beklenecek. İhaleye konu olan yaklaşık 29,1 milyon metreküplük doğalgaz miktarı, şirketin 2025 yılındaki toplam satış hacminin %8,1’ine denk geliyor. Bu miktarın geçmiş yıllarda olduğu gibi yıl sonuna kadar tüketilmesi bekleniyor.

KONYA KAĞIT

İzmir'deki arazisi özel endüstri bölgesine dönüşüyor. Zor süreci geride bıraktı

Konya Kağıt’ın İzmir Torbalı’daki 94 hektarlık arazisi Cumhurbaşkanlığı kararıyla özel endüstri bölgesi ilan edildi. Dekor kağıt yatırımı amacıyla uzun süredir yürütülen müracaatlar, 12 Mart günü resmi gazetede yayımlanan kararla nihayete erdi. Şirket, planlanan büyük ölçekli sanayi tesisinin inşası için gereken en önemli idari onay sürecini böylece tamamlamış oldu. Özel Endüstri Bölgesi statüsü, stratejik sanayi yatırımlarının önündeki bürokratik prosedürleri en aza indiren ve operasyonel maliyetleri düşüren güçlü teşvik mekanizması olması açısından oldukça önemli.