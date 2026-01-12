Endeks vitrini parlattı yarısı oyuna katılmadı

BIST 100 haftayı %6,11 gibi iddialı bir yükselişle kapattı. Genele yayılmayan çıkışta, BIST Tüm Endeksi %4,58 ile geride kaldı. Teknoloji hisselerinin en fazla kazandırdığı haftada EDATA %38 performansla ilk sırada yer aldı.

Geçtiğimiz hafta endeks tabelada pozitif göründü, ancak hisse bazında durum farklılaştı. Borsada 284 hisse değer kazanırken, neredeyse buna yakın sayıdaki 247 hisse negatif bölgede kaldı. Büyük şirketler endeksi yukarı taşıdı. Yan hisselerse ivmeye tam anlamıyla katılmadı. Teknoloji ve finansal kiralama sırasıyla %16,33 ve %14,17 ile en fazla yükselen sektörler oldu. Çıkış, hisse bazlı beklentilerle şekillendi.

Haftalık bazda en yüksek getiri %38,29 ile E-Data Teknoloji hissesinde gözlendi. Ağustostan bu yana yatayda dalgalı bir seyir izleyen hisse, 26 Aralıktan bu yana yükseliyor. Firmanın iki büyük ortağı ekimde toplamda 29 milyon lota varan hisseyi borsada satmak üzere SPK’ya başvuruda bulundu. 25 Aralık günü ise 10,1 milyon lotluk kısmı için Kurulun onay verdiği bilgisi paylaşıldı.

Sarkuysan %35,87 ile en fazla yükselen ikinci hisse konumunda bulunuyor. 2025’in ikinci yarısından itibaren kademeli yükseliş sergileyen hisse, 23 Aralıktan bu yana ivmesini yükseltti. Hissede, hazirandan bu yana düşük miktarlarda da olsa gerçekleşen geri alımların yatırımcıyı motive ettiği anlaşılıyor.

En fazla düşen

Haftanın en fazla gerileyen hissesi %37,98 ile BMS Çelik Hasır oldu. Eylülün ikinci yarısı başlayan çıkışı 5 Ocak günü 33,44 TL’ye kadar sürdü. Ardından dört gün boyunca sürekli tabanı gördü. Son işlem günü piyasaya gelen alıcılar beşinci taban kapanışı önledi. Dokuz aylıkta geliri %20 düşen firma, esas faaliyetinden kâra dönse de nette zararı sürdürdü.

ZEYNEP'E SOR

ALTIN BİRİKTİR Mİ, ALTIN SAT MI?

Altın biriktir; değer koruma, güvenli liman, disiplin, likidite, çeşitlendirme. Getiri üretmeme, fırsat maliyeti, yatay dönem, makas maliyeti, saklama riski. Altın sat; kâr realizasyonu, likidite açma, portföy dönüşümü, risk azaltma. Kur riski, koruma kaybı, enflasyon etkisi, geri dönüş maliyeti, zamanlama hatası.

Hissede pozisyon alan fon sayısında artış gözleniyor. Ak Portföy ile Deniz Portföy öne çıkıyor

Yapı Kredi Bankası’nda fonların yaptığı işlemler hakkında bilgi alabilir miyim? / Adnan Demir

Adnan, bankalar hacim ve büyüklüklerinden ötürü fonların yoğun ilgi gösterdiği hisseler arasında yer alır. Öte yandan fonların pozisyon değişimleri, kısa vadeli fiyat beklentisinden ziyade portföy tercihlerinin yönünü anlamak açısından izlenmesinde yarar var. Son zamanlarda fonlarda hareketlilik gözleniyor. YKB’yi portföyünde tutan fon sayısı 167’den 174’e çıktı. Kurumların portföylerindeki toplam miktar da 528,5 milyon lot seviyesinde. AK3 fonuyla, Deniz Portföy’ün yönettiği DZM, DDA ve DOH fonlarından alımlar dikkat çekiyor. Satıcı taraftaysa Ziraat Portföy’ün ZPLIB.F ve ZPX30.F fonları yer aldı. Fonlarda fikir ayrılığı var.

2025 ve öncesi için %30 devlet katkısı korunuyor. Ancak tamamını almak için emekli olmak şart

10 yıldır BES hesabım var. Devlet desteğinin %20’ye düşmesi beni etkileyecek mi?/ Yeliz Demir

Yeliz, önceki yıllardan kazandığın %30 devlet katkı hakkın bundan etkilenmiyor. 2025 sonuna kadar yatırdığın tutarlar üzerinden hesaplanan %30 devlet katkısı aynen korunuyor. 2026’dan itibaren emeklilik için sisteme aktardığın tutara devletin katkısı %20 olacak. Değişiklik, sistemde geriye dönük bir hak kaybına yol açmıyor, ileriye dönük katkı oranını düşürüyor. Katkı payının tamamına hak kazanmak için önceden olduğu gibi emekli olman şart. Vefat ya da maluliyet halinde de tamamı alınabiliyor. Emeklilikten önce sistemden çıkılması halindeyse katkının tamamı alınamaz. Bu halde hak ediş 3 yıl için %15, 6 yıl için %35 ve 10 yıl için %60 olacak.

YATIRIM FONLARI

KSV fonu, katılma hesabına yatırarak 6 ayda %20 kazandırdı

Kuveyt Türk Portföy’ün yönettiği Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fon (KSV), ağustostan bu yana küçülüyor. Trend ocak ayında da sürerken ikinci hafta itibariyle 32,7 milyar TL büyüklüğe geriledi. Portföyün tamamı TL cinsi katılma hesaplarından oluşurken, faizsiz enstrüman yapısıyla hareket ediyor. Fondan değişen miktarlarda olmakla birlikte aylık bazda nakit çıkıyor. Ocakta tutar 1,1 milyar TL oldu. Yatırımcı sayısı 13.363’e gerilerken, %14,1 doluluk oranına sahip. KSV, 25–90 gün vade bandında katılım ilkelerine uygun araçlara odaklanan düşük oynaklı bir yaklaşımla hareket ediyor. Kısa vadede nakit benzeri getiri arayan ve riskten uzak duran yatırımcı profiline hitap ediyor. Son altı ayda %20,2 getiri sağlarken, kısa vadeli katılım fonları kategorisinde ortalama getiri %20,6 seviyesinde gerçekleşti.

TAHVİL

Marbaş Menkul, piyasadan TLREF+%4,5 faizle 500 milyon TL borçlandı

Marbaş Menkul, nitelikli yatırımcılara yönelik 09.01.2026 vade başlangıç tarihli bono ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 500.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF + 4,5 olarak belirlendi. 180 gün vadeli bono, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak ve toplamda 2 kupon ödemesi yapılacak. Bononun vade tarihi 08.07.2026 olarak açıklandı.

TLREF+%4,5 YILLIK FAİZ

9Ocak itibarıyla TLREF %37,89 seviyesinde bulunuyor. Marbaş Menkul’ün verdiği %4,5 ek getiri, yatırımcıya değişken faizli kazanç sağlıyor. Bono, piyasa koşullarıyla karşılaştırıldığında yatırımcı için uygun bir alternatif olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli finansmanını karşılamasını sağlarken, piyasada TRFMARB72614 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

TAB GIDA

Geçen yıl 226 yeni restoranla sayı 2.030’u buldu. Restoranların yarıdan fazlası kendisinin

Tab Gıda, 2025’in son çeyreğinde 61, yılın tamamında da 226 yeni restoran açarak toplam restoran sayısını 2.030’a yükseltti. Restoran ağının dağılımına bakıldığında, 1.137’si doğrudan şirket tarafından, 893’ü de franchise girişimcilerce işletildiği görülüyor. Şirket, büyüme stratejisinin yanı sıra verimlilik çalışmaları kapsamında yıl içinde 28 restoranın lokasyonunu değiştirdi. Hızlı servis restoran sektöründe ciro büyümesinin koşulu erişim noktalarının, yani restoran sayısının artmasından geçiyor. Sektörde büyüme firma işletmesi ve franchise modeli üzerine kurulur. Şirketin kendi işlettiği restoranlar, yaratılan tüm ciroyu doğrudan finansallara yansıtırken; franchise modeli, sermaye harcaması yapmadan marka bilinirliğini ve pazar payını artırabilmekte.

FORTE BİLGİ İLETİŞİM

Yıla iyi girdi. İlk hafta hem yazılım hem donanım alanında iki ayrı ihale kazandığını duyurdu

Forte Bilgi İletişim, yılın ilk haftasında iki ihale kazandığını duyurdu. Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından açılan ihalede 56.520.000 TL bedelle en iyi teklifi vererek işi üstlendi. Ayrıca PTT’nin sunucu alımı ihalesini de 888.325 dolar bedelle kazandı. Her iki işin 2024 yılı cirosuna oranı toplamda 4,24’e denk geliyor. Kamu sektöründeki dijitalleşme hamleleri, bilgi teknolojileri pazarının en istikrarlı gelir kalemlerinden birini oluşturuyor. Bu alandaki projeler genellikle iki ana kolda ilerlemekte. Biri, sistemlerin sürekliliğini sağlayan yazılım geliştirme ve teknik destek hizmeti. Diğeri veri merkezlerinin ihtiyaç duyduğu sunucu ve ağ bileşenlerini kapsayan donanım tedarikleri. Forte’nin hem yazılım/destek hem de donanım tedariki alanında iş alması önemli.

ONUR TEKNOLOJİ

Daha önce açıklamadığı 15 ilave siparişi de yatırımcıyla paylaştı. Gelirini büyütüyor

Onur Teknoloji, 2025 yılı içinde daha önce duyurulan yüksek hacimli işler dışında, farklı müşterilerden aldığı 15 ilave siparişle toplam 2,01 milyon dolarlık ek sipariş elde ettiğini açıkladı. Siparişlerin 1,14 milyon dolarlık kısmı yılın son çeyreğinde alındı. Yıl genelinde imzalanan yeni sözleşmeler ve alınan siparişlerin toplam tutarı ise 44,39 milyon dolara ulaştı. Savunma ve teknoloji şirketlerinde sözleşme ve sipariş tutarı, gelecek dönem gelirlerinin temel göstergeleri arasında yer alıyor. Yıl içine yayılan sipariş akışı, üretim ve teslimat planlamasını desteklerken, son çeyrekte alınan işler takip eden dönemlerin ciro görünümü açısından önem taşıyor. Firmanın 2025 yılında ulaştığı sipariş ve sözleşme büyüklüğü, gelir üretme kapasitesinin güçlü seyrettiğine gösteriyor.