Endeksin haftalık kaybı %2,38 7 tavanlı %77 getiri nasıl oluştu?

BIST 100 Endeksi geçtiğimiz haft ayı %2,38 kayıpla tamamlarken, 333 hissenin gerilediği bir atmosferde halka arz ya da sığ tahtalardaki kimi hisseler %46’ya varan getiriler yaşadı. Düşen piyasada gerçekleşen getiriler ilgi çekici olsa da yükselişlerin dayanakları göz ardı edilmemeli.

Yatırımcılar her zaman yükselen şirketleri ilgiyle takip eder. Düşen piyasada yükselen hissenin iyi bir tercih olacağı düşüncesi yaygındır. Endeks %2,38 kan kaybederken, Golda Gıda veya Işık Plastik gibi hisselerin sergilediği çift haneli yükselişler yatırımcının dikkatini çekebilmekte. Ancak sadece ekrandaki fiyat yükselişine bakıp hissenin çıkışının süreceğini sanmak, depodaki yakıtına bakmadan arabanın yol almaya devam edeceğini ummak gibidir. Borsada 244 hissenin pozitif kapattığı bu ortamda, yükselen hisselerin başarısı her zaman operasyonel bir performansyan kaynaklanmaz.

Halka arzın gücü

Borsada bir hissenin yükselmesi için şirketin arka tarafta güçlü şekilde çalışan bir faaliyet kârı üretmesi gerekmiyor. Geçtiğimiz 8 Temmuz günü borsada işlem görmeye başlayan Golda Gıda, ilk 7 işlem gününü tavan serisiyle tamamladı. Son iki gündeki yüksek işlem hacmi kısa sürede oluşan ve %77’ye varan getirilerin yeterli görülerek realize edildiğini gösteriyor. Geçtiğimiz yılın ikinci yarısında güçlü çıkış sergileyen Işıklar Plastik, Mayıs 2026’da en yüksek 23,80 TL’ye kadar çıktı. Tepeden gelen satışlarla hızla gerileyen hisse, temmuzun ilk haftası tutunmaya çalıştı. Geçtiğimiz hafta ise yönünü yukarı çevirerek %39 yükseldi. İlk çeyrekte kârı sadece %1 büyüyen firmanın çarpanları, fiyatın yüksek olduğunu söylüyor.

Sığ hisseleri hareketlendiren nakit

Alt Pazar’da işlem gören Doğusan, 33 milyon TL’nin yukarısına çıkan işlem hacmiyle hafta içi iki gün tavan oldu. Benzer şekilde İş B de düşük işlem hacmiyle tavan yaptı. Alt Pazar ya da Ana Pazar’a yönelen spekülatif sermaye sığ tahtalarda kümelenirken hisselerde yukarı yönlü hızlı çıkışların oluşmasında belirleyici olabiliyor.

ZEYNEP'E SOR

KISA VADE Mi, SAKİN YATIRIM MI?

Kısa vadeli işlem; hız, fırsat bolluğu, esneklik, piyasa bağımsızlığı, verimlilik. Stres, işlem maliyeti, hatalı sinyal, ralli kaçırma, zaman tüketimi.

Sakin yatırım; dinginlik, bileşik getiri, maliyet avantajı, temettü, trend ortaklığı. Sermaye kilitlenmesi, sabır, kriz ve enflasyon riski, körlük.

Kâr artış beklentisi hem hacme hem de elektrik fiyatındaki yükselişe dayanıyor

Aydem’in gelirinin büyümesi için fiyat mı yoksa miktar mı artmalı? ● Hasan Ay

Hasan, Aydem’in gelişmelere karşı farklı senaryoları söz konusu. Zayıf elektrik fiyatları senaryosunda, güçlü hidrolojinin kârlılığı tek başına taşıması zordur. Yönetim, kar birikimi ve kuvvetli hidrolojiyle üretimin geçen yılı aşmasını beklemekte. Ancak Aydem’in temel kârlılık senaryosu sadece hacme değil, elektrik fiyatlarının haziran ayından itibaren yükselmesine dayanıyor. Nisan-mayıs aylarında baskılanan fiyatların zayıf seyretmesi durumunda, hedefl enen FAVÖK büyümesi ve nakit yaratımı zorlanacaktır. Toparlanma için fiyat güçlenmeli.

Geçen yıl oluşan zarar ilk çeyrekte de sürdü. Bedellinin bir kısmı borca gidecek

İmaş Makina’nın bedellisi hisseyi baskılayacak bir durum mudur?

● Yunus Erler

Yunus; İmaş Makina, çıkarılmış sermayesini %115 artırarak 925 milyon TL’den yaklaşık 1,99 milyar TL’ye yükseltecek. Şirket, bu girişimiyle yaklaşık 1,06 milyar TL kaynak sağlayacak. Fonun 615 milyon TL’sini bina ve makine yatırımına, 444,7 milyon TL’sini borçların azaltılması ve işletme sermayesinde değerlendirecek. Bu itibarla dengeli bir dağılım söz konusu. Fiyatı, Kasım 2025’ten bu yana düşen eğilim sergiliyor. 2025’te zarar üreten firma ilk çeyrekte de zararı sürdürmesi hisseye ilgiyi zayıfl atırken bedelliye karşı mesafeli duruşa yol açacaktır.

YATIRIM FONLARI

BNH bankacılık fonu, bankacılık sektörüne odaklanırken son bir yılda %4’te kaldı

İstanbul Portföy’ün yönettiği Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (BNH), Haziran 2025’ten bu yana işlem görüyor. 2025’in son çeyreğindeki artışla Şubat 2026’da 1,51 TL’ye kadar yükseldi. Sonrasında dalgalı bir seyirle geriledi. Halihazırda şubattaki zirvesinin altında işlem görüyor. Şubattan bu yana hacmi küçülürken şimdilerde büyüklüğü 66,3 milyon TL seviyesinde. Şubattan bu yana nisan hariç fondan sürekli nakit çıkışı yaşandı. Temmuzda çıkan tutar 5,9 milyon TL. Yatırımcı sayısı temmuzda 189 kişiye inerken doluluk oranı %5,54 seviyesinde. Stratejisi, varlıklarını bankacılık sektöründe değerlendirmek üzerine kurulu. Portföyün %97,29’u hisse senedi ve %2,71’i para piyasası enstrümanlarından oluşuyor. Son bir yılda ancak %3,63 prim yaptı. Aynı sürede BIST 100 Endeksi %38,13 yükseldi.

TAHVİL

Loras Holding, piyasadan TLREF + %7 faizle 175 milyon TL borçlandı

Loras Holding, nitelikli yatırımcılara yönelik 17.07.2026 vade başlangıç tarihli finansman bonosu ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 175.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+%7 düzeyinde bulunuyor. 119 gün vadeli ve tek kupon ödemeli bono, 13.11.2026 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden faiz oranı değişen TLREF’e göre belirlenecek. 17 Temmuz itibarıyla TLREF %39,91 seviyesinde bulunuyor. Loras Holding’in verdiği %7 ek getiri, yatırımcıya değişken faizli kazanç sağlıyor. Bono, bunun yanı sıra piyasa koşullarıyla karşılaştırıldığında yatırımcı için uygun bir alternatif olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli finansmanını karşılamasını sağlarken, piyasada TRFITFKK2619 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Torunlar GYO’da fonlar satsa da yılbaşından bu yana yükselişiyle öne çıkıyor

Torunlar GYO’da satış ağırlıklı işlemler önde. Portföylerindeki miktar %13,81 ile toplamda 912,6 bin lot azalarak 5,70 milyona indi. Hisseyi bulunduran fon sayısı 49’dan 46’ya geriledi. TKF fonu 400 bin lot ile en fazla satışı yaparken, TGA ise 100 bin lot ile en çok alımı gerçekleştirdi. Hisse için bugüne kadar 11 aracı kurum öneride bulunurken model portföyüne alan olmadı. En yüksek öneriyi İş Yatırım 156,97 TL ile verdi. En düşük öneri 97 TL ile HSBC Yatırım’dan geldi.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ÖZATA DENİZCİLİK

İki müşteriden aldığı işleri tamamladı. İlavelerle tutar 4,25 milyon dolar oldu

Özata Denizcilik, yurt dışı merkezli iki müşteriyle gemi tamir, bakım ve onarımına yönelik imzaladığı sözleşmeleri tamamladı. Başlangıçta 3,7 milyon dolar olan anlaşma bedeli, ilave talepler doğrultusunda revize edilerek 4,25 milyon dolara (yaklaşık 198,9 milyon TL) ulaştı. Şirket, operasyonel süreçlerini genişleterek teslimatlarını gerçekleştirmiş oldu. Gemi onarım sektöründe sipariş büyüklüklerinin müşteri talepleriyle artış göstermesi, faaliyet kârlılığını doğrudan destekleyen bir unsurdur. Firmanın performansının devamlılığı, yeni işlere bağlı olacak.

KALEKİM

İştiraki Trabzon’da 50 bin ton kapasiteli tesisi devreye alarak seri üretime geçti

Kalekim’in bağlı ortaklığı Kalekim Lyksor Kimya, Trabzon şubesinde deneme üretimini tamamladı. İştirakin 50 bin ton üretim kapasiteli yeni tesisi seri üretime geçerek sevkiyatlara başladı. Şirket, bu girişimiyle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyindeki pazar payını artırmak için önemli bir adımı hayata geçirmiş oldu. Yapı kimyasalları sektöründe lojistik giderler, operasyonel kârlılığı yakından etkiler. Ürünleri tek bir merkezden uzak bölgelere sevk etmek yerine, hedef pazara yakın konumda yeni bir üretim üssü kurmak nakliye maliyetlerini düşüren bir gelişmedir.

PETKİM

Master plan dahilindeki FEED süreci yılın üçüncü çeyreği itibariyle başlayacak

Petkim, etilen, polipropilen ve polietilen ünitelerinin kurulmasını ve mevcut tesislerin modernizasyonunu içeren Master Plan kapsamındaki Pre-FEED (Ön Uç Mühendislik Tasarımı Hazırlığı) aşamasını tamamladı. FEED sürecine geçiş için SOCAR ile Technip Energies Italy arasında İyi Niyet Anlaşması imzalandı. Şirket yılın üçüncü çeyreğinde çalışmalara başlamayı hedefl iyor. Petrokimya sanayisinde büyük kapasite artışları ve modernizasyon yatırımları uzun mühendislik hazırlıkları gerektirir. Projelendirmeyi uluslararası standartlarda yapmak, doğru bir yaklaşımdır