Enerji şokları çağında tasarruf artık tercih değil, güvenlik meselesi

Enerji artık yalnızca ekonomiyi ilgilendiren bir konu değil; jeopolitik risklerin, iklim krizinin, ticaret savaşlarının ve teknolojik bağımlılıkların kesiştiği en kritik alanlardan biri. Reuters’da geçtiğimiz günlerde yer alan “Welcome to the age of energy shocks” (Enerji Şokları Çağına Hoş Geldiniz) başlıklı analize göre dünya, enerji piyasalarında daha sık ve daha sert şokların yaşandığı yeni bir döneme giriyor.

Yazıya göre son 10 yılda enerji piyasaları; pandemi sonrası enfl asyon dalgası, Rusya-Ukrayna savaşı ve son olarak İran savaşı gibi art arda gelen krizlerle sarsıldı.

İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana dünya yaklaşık her 10 yılda bir büyük enerji krizi yaşarken, son dönemde bu ölçekte üç şokun kısa sürede yaşanması “yeni normalin” daha oynak bir enerji düzeni olabileceğine işaret ediyor.

PİYASALAR KÜRESELLEŞİRKEN, AYNI ZAMANDA KIRILGANLAŞIYOR

Reuters analizinde enerji piyasalarının her zamankinden daha küresel hale geldiği ancak aynı zamanda daha kırılganlaştığı vurgulanıyor.

Küresel petrol ithalatının 2000- 2024 arasında yüzde 55 artarak günde yaklaşık 70 milyon varile çıktığı, Çin’in ithalatının aynı dönemde altı katına yükselerek 13,4 milyon varile ulaştığı belirtiliyor. ABD’nin ise büyük bir ithalatçı konumundan dünyanın en büyük petrol ve gaz üretici/ ihracatçılarından birine dönüşmesi enerji ticaretinin dengesini değiştiren ana unsurlardan biri olarak gösteriliyor.

Yazıya göre enerji güvenliği artık yalnızca petrol ve doğal gaz arzıyla sınırlı değil. Yenilenebilir enerjiye geçiş hızlandıkça yeni bağımlılık alanları da doğuyor. Güneş panelleri, bataryalar ve düşük karbon teknolojilerinde Çin’e yoğunlaşan üretim, geleceğin enerji güvenliği tartışmalarına yeni bir katman ekliyor. İklim krizinin yol açtığı sıcak hava dalgaları, kuraklık, sel ve kasırgalar ise enerji üretimini, iletim hatlarını ve elektrik şebekelerini daha kırılgan hale getiriyor. Reuters’a göre önümüzdeki dönemde enerji sistemlerinin daha dayanıklı olabilmesi için ülkelerin çeşitlendirilmiş, esnek ve mümkün olduğunca yerli kaynaklara dayalı sistemler kurması gerekecek.

VERİMLİLİK, TÜRKİYE İÇİN EN STRATEJİK ENERJİ KAYNAĞI

Bu durum Türkiye için de yakından izlenmesi gereken bir tablo. Çünkü Türkiye enerji ihtiyacının önemli bölümünü ithalatla karşılayan bir ülke konumunda. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın verilerine göre 2025’te Türkiye’nin yurt içi petrol üretimi 47,9 milyon varile, doğal gaz üretimi ise 3,2 milyar metreküpe yükseldi. Öte yandan küresel enerji fiyatlarındaki her dalgalanma Türkiye ekonomisi, üretim maliyetleri ve hane halkı bütçeleri üzerinde etkisini hissettirmeye devam ediyor.

Yeni dönemde, enerji güvenliği sadece daha fazla kaynak bulmakla sağlanmıyor. Daha az enerjiyle aynı işi yapabilmek, yani verimlilik, artık en stratejik enerji kaynağına dönüşüyor. Evde gereksiz elektrik tüketimini azaltmak, ısı yalıtımına dikkat etmek, cihaz seçiminde enerji sınıfını önemsemek, ulaşımda daha verimli seçeneklere yönelmek bireysel ölçekte küçük adımlar gibi görünse de, milyonlarca hanede aynı davranış değişikliği oluştuğunda, bunun enerji ithalatı, karbon emisyonu ve fatura yükü üzerinde ciddi bir karşılığı oluyor.

YENİ BAĞIMLILIK RİSKLERİ

Ayrıca, Reuters’ın da dikkat çektiği gibi, güneş paneli, batarya ve düşük karbon teknolojilerinde üretimin belli ülkelerde yoğunlaşması yeni bağımlılık riskleri de yaratıyor.

Bu nedenle ülkeler için asıl mesele yenilenebilir enerji kapasitesini artırırken,

aynı zamanda depolama, şebeke esnekliği, yerli teknoloji, enerji verimliliği ve tüketici farkındalığını birlikte güçlendirmek.

Türkiye’nin yenilenebilir enerji potansiyeli bu açıdan önemli bir avantaj. Ancak enerji şoklarının sıklaştığı bir dünyada sadece üretim tarafına odaklanmak yetmiyor. Tüketim alışkanlıklarının değişmesi, şirketlerin enerji maliyetlerini stratejik bir risk olarak yönetmesi, bireylerin de enerji tasarrufunu gündelik yaşamın parçası haline getirmesi gerekiyor.

Kısacası yeni çağda enerji tasarrufu artık sadece “daha düşük fatura” meselesi değil. Aynı zamanda ekonomik dayanıklılık, iklim sorumluluğu ve enerji güvenliği meselesi.

Enerji şokları çağında en ucuz, en temiz ve en güvenli enerji aynı yerde duruyor: Boşa harcamadığımız enerji.