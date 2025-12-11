Enerjide gelir karışık artış %62, düşüş %44

Elektrik sektöründe net satış performansları dokuz aylıklarda iki kutba ayrılıyor. 15 şirket satışlarını %4’ün üzerinde artırdı. Aynı dönemde 18 şirkette düşüş %7’nin üzerine çıktı. Net satışlarda en yüksek artış %62, en sert gerileme %44 oldu.

Ekonominin en öneli sektörlerinden enerji karışık bir görüntü sergiliyor. Dokuz aylık veriler, şirketlerin performansında belirgin bir ikiye bölünmenin varlığına işaret ediyor. BIST Elektrik Endeksi’nde yer alan 37 şirketten 15’i gelirini %4’ün üzerinde artırırken, 18 şirkette kayıplar %7’yi aştı. Bu geniş aralık içinde net satışlarda en güçlü artış %62’ye çıkarken, en sert düşüş %44’ü buldu. Mevcut tablo, operasyonel gücün şirketten şirkete belirgin biçimde ayrıştığını gösteriyor.

Net satışını en fazla artıranlar

Ecogreen Enerji Holding, dokuz aylık dönemde net satışlarını %62 artırırken dönem sonu kârını %84 düşürdü. Kârın azalmasında artan finansal giderlerin etkisi gözleniyor. Geçtiğimiz kasım ayının ilk haftası borsaya gelen hisse, iki hafta tavan serisinin arından 18 Kasım günü en yüksek 31,98 TL’yi test etti. Buradan gelen kâr satışlarının ardından geriledi. Birleşim Grup Enerji, %51 ile net satışını en fazla büyüten sektörün ikinci şirketi. Artan net satışlara rağmen firma dönem sonunda zarar yazdı. Geçtiğimiz şubat ayında borsada işlem görmeye bağlayan hisse, geçen sürede dalgalı bir seyirle aşağı kaydı. Satış baskısı devam eden hissenin fiyatı, ilk açılışı olan 13 TL’nin gerisinde duruyor. Enerji sektöründe dokuz aylık dönemde net satını en fazla düşüren Doğu Aras Enerji oldu. Yüzde 44,47’lik daralmayla net satışları 22,3 milyar TL’ye geriledi. Buna karsın dönem sonu kârı, azalan finansal giderlerle birlikte %383 büyüyerek 1,6 milyar TL’ye çıktı.

ZEYNEP'E SOR

GRAM ALTIN MI, KÜLÇE ALTIN MI?

Gram altın; erişilebilirlik, likidite, parça alım, depolama kolaylığı, takip rahatlığı. Geniş makas, saflık farkı, kuyumcu maliyeti, psikolojik tuzak, depo riski.

Külçe altın; saf değer, düşük makas, varlık koruma, kurumsal güven, enflasyon koruma. Yüksek giriş, sınırlı likidite, depolama maliyeti, bölünemezlik, taşıma riski.

Dokuz aylık dönemde geliri azaldı. Dönem sonu kârıysa iştirak satışından gelen tutarla arttı

Eczacıbaşı İlaç gelirini düşürdüğü halde nasıl oldu da net kârını artırabildi? / Ömer Bozkurt

Ömer, şirketler kimi zaman satış gelirlerini zayıfl atsa da faaliyet dışı kalemlerle dönem sonucunu güçlendirebiliyor. Bu durum özellikle iştirak satışları, temettü tahsilatları veya varlık değerlemeleriyle daha belirgin hâle gelir. Eczacıbaşı İlaç, dokuz aylık dönemde gelirini %18 ve esas faaliyet kârını %70 düşürdü. Ancak yatırım faaliyetlerinden 3,83 milyar TL gelir sağladı. Bunun 3,05 milyar TL’si Monrol Nükleer’in satışından aldığı tek seferlik kazanç, 775 milyon TL’si de iştiraklerden gelen temettü geliri. Faaliyet gelirleri düşse de yatırım geliri yaklaşık 3 kat arttı. Böylece dönem sonu kârını %109 yukarı çekme olanağı buldu.

Arada atakları olsa da beş yıldır düşüyor. Kâra dönememesi kalıcı çıkışın en önemli engeli

Trabzonspor’daki uzun süredir yaşanan düşüşün son bulduğunu söyleyebilir miyiz? / Feyza Kafkas

Feyza, Trabzonspor Sportif Kasım 2021’de en yüksek 5,52 TL’ye kadar çıksa da sonrasında sürekli geriledi. Geçen süre zarfında arada yukarı atakları olsa da düşüş durmadı. Hisse, temmuzdan bu yana taban oluşturma çabasında. Spor hisselerinde fiyat gelirle olduğu kadar, nakit akışı, borç yapısı, sportif başarı ve beklenti değişimleriyle belirleniyor. Bu nedenle yukarı yönlü kalıcı bir dönüş hem finansal hem de psikolojik bir toparlanmayı gerektiriyor. Şirket bugüne kadar sürekli zarar üretirken son paylaştığı üç aylık mali tablolarında da gelirdeki artışa rağmen zararı sürdürüyor. Kârlı yapıya dönememesi uzun vadede ilgiyi sınırlıyor.

YATIRIM FONLARI

KDT hem katılım döviz fonları hem de doların üzerinde yükseldi

Garanti Portföy’ün Katılım Serbest (Döviz) Fonu (KDT) temmuzdan bu yana büyüklüğünü arttırıyor. Gelinen aşamada 4,98 milyar TL’ye yükseldi. Portföyün %82,71’i kamu yurt dışı kira sertifikalarında, %10,41’i özel sektör yurt dışı kira sertifikalarında yer alıyor. Aralığın ikinci haftasında 43,5 milyon TL nakit girişinin sürmesi ilginin korunduğuna gösteriyor. Yatırımcısı 1.288 seviyesinde. KDT, döviz cinsi faizsiz enstrümanlara odaklanan yapısıyla katılım esaslı, düşük oynaklık arayanlara hitap ediyor. Son altı ayda %14,09 getiri sağladı. Aynı sürede katılım döviz fonların ortalaması %9,64 ve doların %8,74 oldu. Her ikisinin de üzerinde bir performans gerçekleştirdi. Fon yıllık %0,40 yönetim ücretiyle 44 fon arasında ortalama altı duruyor. Katılım döviz fonlarda ücret %0,07 ile %1,5 arası değişiyor.

TAHVİL

Otosor Otomotiv, TLREF+%3 faizle 1 milyar TL borçlandı

Otosor Otomotiv, nitelikli yatırımcılara yönelik 09.12.2025 vade başlangıç tarihli bono ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 1 milyar TL olan bononun yıllık faizi TLREF+3 olarak belirlendi. 364 gün vadeli bono, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak ve toplamda 4 kupon ödemesi yapılacak. Bononun vade tarihi 08.12.2026 olarak açıklandı.

TLREF+%3 YILLIK FAİZ

9 Aralık 2025 itibarıyla Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı %39,27 seviyesinde bulunuyor. Otosor’unverdiği %3 ek getiri, yatırımcıya değişken faizli kazanç sağlıyor. Bono, piyasa koşullarıyla karşılaştırıldığında yatırımcı için makul bir alternatif olarak değerlendirilebilir. İhraç, firmanın kısa vadeli finansman ihtiyacını karşılarken, piyasada TRFOTSRA2611 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

BORLEASE OTOMOTİV

Aldığı krediler için yeniden yapılandırma talebinde bulundu. Nakit akışını güçlendirmeli

Borlease Otomotiv, mevcut kredi yükümlülüklerinin yeniden düzenlenmesi amacıyla alacaklı kuruluşlardan Halkbank’a resmi başvuruda bulundu. Söz konusu girişimle birlikte şirket ve iştirakleri borçların vade ve ödeme planını yeniden ele alınarak uzatılması yönünde resmi girişimini başlatmış oldu. Alınan kredilerin yeniden yapılandırılması uygulaması, nakit akışı baskısı yaşayan şirketlerin kredi ilişkilerini daha sürdürülebilir bir çerçeveye oturtmak için kullanılan bir yöntem. Borçlu şirketler bankalarla yaptıkları müzakereler sonucunda; vade uzatımı, taksitlendirme veya faiz koşullarının güncellenmesi yollarına giderek ödeme şartlarını daha uygun hale getirebilmekte. Borlease açısından asıl önemi olan ise nakit akışının güçlendirebilmesi olacaktır.

KOÇ HOLDİNG

Göcek’te marina varlığını büyüttü. Yaklaşık 158 milyon dolara ulaşan devir alma tamamlandı

Koç Holding, Tek-Art Marina üzerinden Göcek Village Port ve Göcek Exclusive Port marinalarının kullanım haklarını elinde bulunduran MCI ve RAM’daki %50 payları ile iki marinanın işletmecisi konumundaki Beta Marina’nın tamamını toplam 157.730.193 dolara devralma sürecini tamamladı. Böylece kara alanları için 2033’e, deniz alanları için 2073’e uzanan kullanım izinleri Tek-Art çatısı altında konsolide edildi. Marinaların üzerinde bulunan otel varlıkları da devre dâhil edildi. Satın alma, %75,34 paya sahip olunan Tek-Art’ın marina portföyünü genişletirken Koç Holding’in turizm ve altyapı varlıkları içindeki deniz turizmi payını da güçlendiriyor. Uzun vadeli kullanım hakkı süreleri ve bölgenin yüksek doluluk potansiyeli, yatırımın istikrarlı gelir üretimini destekleyecek.

ALVES KABLO

Polatlı’da yeni üretim tesisi için düğmeye bastı. Toplam yatırım 2,9 milyar TL’yi bulacak

Alves Kablo, Polatlı OSB’de 108.574 m2 arsa üzerinde toplam 2,9 milyar TL’lik yeni üretim tesisi yatırımına başlıyor. İlk iş olarak arsa alımı gerçekleştirileceği ve inşaat için 1,2 milyar TL, makineteçhizat için 1,53 milyar TL kaynak ayrıldığı ifade edildi. Tesis tamamlandığında şirket mevcut üretimini buraya taşıyacak ve kablo, lama, bakır/ alüminyum iletken hatlarında belirgin kapasite artışı sağlanacak. Firmanın kapasitesini genişletme sürecine gitmesi, kârlılık görünümünü yukarı taşıyabilecek öenmi bir adım niteliği taşıyor. Yatırımın tamamlanmasıyla ihracat hacmini büyütmesi, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika pazarlarında rekabet avantajı elde etmesi hedefl eniyor. Alves Kablo son açıkladığı dokuz aylık mali tablolarında gelirini ve esas faaliyet kârını %39 artırdı.