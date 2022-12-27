Enerjisa Üretim’den kariyerini enerjide görenlere destek

Türkiye’nin en önemli sorunlarının başında yetenekli insan gücü açığı geliyor. Bir yandan genç işsizliği artarken, diğer yandan şirketler ihtiyaçları olan insan kaynağına ulaşamıyor. Bu süreçte; şirketlerin insan kaynağına yatırım yapması; geleceğin ihtiyaçları doğrultusunda eğitim vermesi çok değerli.

çok değerli. Enerjisa Üretim, 2021 yılında başlattığı profesyonel gelişim programı Power MBA ile kariyerini enerji alanında sürdürmek isteyenlere eğitim fırsatı sunuyor. Şirketin insan odaklı çalışan deneyimi yaklaşımı doğrultusunda Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi ile hayata geçirdiği Power MBA programının hedefi, katılımcılara enerji sektörünün geleceğine dair güçlü bir perspektif kazandırmak.

Mayıs 2022 itibariyle ikinci dönemi başlayan eğitim programına, Enerji Üretim çalışanlarının yanı sıra Türkiye ve yurt dışından enerji sektörünün değer zincirinde yer alan özel firma ve kamu çalışanları katılım sağlıyor. Program, enerji sektörünün uzmanlık alanlarını tanımak ve bakış açısını geliştirmek isteyen profesyonellere olanak sağlıyor.

Sektörde ilk

Programın hedeflerini Enerjisa Üretim İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Gürkale ile konuştuk. Gürkale’nin yorumları şöyle:

“Gönüllülük esaslı, mesleki gelişim odağında bir program olan Power MBA, sektörde ilk olma özelliği taşıyor. Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi desteğiyle tasarlanan program 2021 yılında başladı. Program kapsamında, enerji piyasaları, üretim teknolojileri, veri analitiği, strateji, finans ve enerjinin geleceğine dair çok farklı konu başlıklarında kapsamlı eğitimler sunuluyor. Sabancı Üniversitesi EDU Direktörü Dr. Cüneyt Evirgen ve Power MBA Proje Koordinatörü Sayın Murat Kaya’yla birlikte tasarlanan Power MBA programında 4 eğitim modülü yer alıyor. İlk 3 modül, enerji kaynakları ve teknolojileri, strateji ve yatırımlar, proje yönetimi, finans, mevzuat, çevre, iklim, sürdürülebilirlik, enerjinin geleceği, enerji depolama ve hidrojen teknolojileri, santral işletme ve bakımı, varlık yönetimi, ticaret, veri analitiği ve dijitalleşme gibi konuları kapsıyor. Enerjisa Üretim uzman çalışanlarının eğitmenliğinde verilen dördüncü modülde ise işletme yönetimi ve teknik konulara dair eğitimler yer alıyor.”

Program yurt dışına da açıldı

“Program, Enerjisa Üretim çalışanlarının yanı sıra Türkiye’den ve yurt dışından enerji sektörünün değer zincirinde yer alan özel firma ve kamu çalışanlarının katılımına açık. Power MBA ilk döneminde 21 mezun verdi. Yeni dönemde, katılımcı sayısının artmasından dolayı 2 sınıf açıldı. Kontenjan artırılıp geçen yıla göre yaklaşık 3 katına yani 81’e çıkarıldı. Hırvatistan, Macaristan, Bulgaristan ve Sırbistan olmak üzere 4 ülkeden daha katılımcılar Power MBA programına dahil oldu. Diğer taraftan katılımcıların birbiriyle etkileşimini artırmak amacıyla online bir eğitim programı olan Power MBA için fiziksel networking toplantıları da planlandı. Bu buluşmaların ilki İzmir’de gerçekleştirildi. 35 kurumdan ve 5 farklı ülkeden 44 katılımcı bu etkinlikte yer aldı. Ocak 2023’te Enerjisa Üretim Bandırma Enerji Üssü’ne, bir gezi planlıyoruz. Rüzgar, güneş ve doğalgaz üretimini entegre bir yapıda ve en yeni teknolojilerle çevreye saygılı bir şekilde üretilen Bandırma Enerji Üssü enerji üretiminde sürdürülebilir bir yaklaşımı yansıtan yönüyle ziyaret edenler için önemli bir deneyim alanı sunuyor. Şubat ayında ise Enerjisa Üretim merkez ofisinde bu dönemin kapanış etkinliğini gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Ayrıca programın en başarılı 12 katılımcısıyla Mart ayında Almanya’da bir teknik gezi organizasyonu da gerçekleştirilecek.”