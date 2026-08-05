Bilinen gerçektir; diploma basarak cehaletten, para basarak sefaletten kurtulamazsın. Bir de enflasyonu çözmek yerine onu besleyen KAMUFLASYON anlayışıyla refaha ulaşamazsınız

Yazının başlığına bakıp enflasyon lobisi teşhisi koymayın. Enflasyon düşmeyecek çünkü onu besleyen var ve Merkez Bankası’nın hünerleri de Maliye’nin makroekonomik tedbirleri de işe yaramıyor. Bizim enflasyonun da ekonomi bilimiyle ilgisi pek kalmadı, kendisi bir Türkiye sosyolojisi halini aldı.

Türkiye’deki enflasyon değil dostlar; bizdeki düpedüz “Kamuflasyon.” Zira kamunun zam yaparak enflasyonu düşüreceğine dair bir fantezisi var. TÜİK de kamufle ediyor ve ortaya, dünyanın bildiğinden faklı, “endemik bir enflasyon” çıkıyor. Kamuflasyon dediğim de zaten bu türün tanımı…

NELER YAPMADIK ŞU ENFLASYON İÇİN, KİMİMİZ ÖLDÜK KİMİMİZ NUTUK SÖYLEDİK

Aslında iş biraz da Nasrettin Hoca işine döndü; hoca, karanlık evde kaybedip aydınlık sokak lambası altında araması gibi. Enflasyonun sebebini, çözümünü yanlış yerde arıyoruz. Enflasyon; zihnimizdeki bir kıymık ve ekonomi yönetimi; “indi, iniyor” dedikçe derine batıyor. Lafla da düşmüyor ki meret…

Emekliyi “sosyal atık” haline getirdik, düşmedi. Asgari ücreti açlık sınırına gömdük, inmedi, Çiftçiyi taban fiyattan, memuru katsayıdan ettik, Üretimi soğuttuk, ev genci ürettik, ücretleri baskıladık, önümüze gelene ceza yazdık, esnafa kan ağlattık, vatandaşa borçların üstüne yattık; yine düşmedi.

İKİ SORU İKİ CEVAP / Enflasyon direncine dair…

Neden düşüremiyoruz?

Birincisi, niyetimiz yok. İkincisi; her birimiz enflasyon değirmenine su taşıyoruz. Üçüncüsü, kriz yok çürüme var ve fiyatlandırmada davranış bozukluğu yaygın. Dördüncüsü de biz fakir değil; ahlaksızız.

Peki, kim düşürebilecek?

Bu hükümet düşürmeyecek. Merkez düşüremeyecek. Ahlakın el etek çektiği piyasada hiç birimiz, yerine aynı fiyattan konulamayacağı saplantısıyla etiketlerini ıslah edemeyecek. Umut yok yani.

NOT

SURİNAM DAHİ DÜZE ÇIKTI DA BİZ ENFLASYON GİRDABINDAN ÇIKAMADIK

NBE kanalında Ekonomi Masası’na çıkan Prof. Dr. Binhan Elif Yılmaz, yürüttükleri araştırma neticesinde 2011’den bu yana Surinam’ın bile sınıf atladığını ama Türkiye’nin sürekli geri gittiğini gördüler. Biz daha heterodoks’tan geri dönemedik ve hâlâ “enflasyon düşecek” masalındayız.

BOZUK OVP LÛGATI

OVP: Orta Vadeli Program. Aslında bir önceki yürümeyen programın kopyala yapıştırı

Enflasyon: Hükümetin umursamadığı ama yoksul kesimi inleten yönetim beceriksizliği

Sıkı Para Politikası: Kendilerine kurusıkı ama vatandaşa, emekliye, çalışana sımsıkı

Kalıcı kopuş: Giderilemeyecek şekle bürünmüş yoksulluk, yoksunluk, enflasyon kurbanlığı