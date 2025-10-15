Enflasyon neden düşemeyecek?

Bilinen gerçektir; diploma basarak cehaletten, para basarak sefaletten kurtulamazsın. Yönetenler, bizden aldıkları vergilerle safa sürüyor, doludizgin harcıyor. Krizi biz yaşıyor onlar safa sürüyor

Aceleci okur için yazının ana fikrini yazayım; halka sürekli yalan söylendiği için… Kamu yöneticilerinin en dürüstleri dahi icraatlarını abarttığı için… Abartının; dürüst insanların yalanı olduğu için… Tahmin diye temenni zikredildiği için… Hükümetin enflasyona “borç ödeme aracı” olarak muhtaç olduğu için.

Aceleci okur yazıyı terk edebilir, kalanlarla devam edelim… TÜİK diye bir kurum var. Devletin resmi ama gayriciddi verileri dahi hizmet enflasyonunun hız kesse bile düşmediğini saklayamıyor. Sadece hizmet enflasyonu mu? Ne gezer; gıda enflasyonunda, tüm OECD ülkelerinin toplamı kadarı bizde…

KAMUFLASYON VARKEN BU ENFLASYON DÜŞMEZ

Kamuflasyon diye bir kelime yok, ben uydurdum. Anlatmak istediğim; kamunun bizzat kendisinin enflasyon üretmesi… Misal Mehmet Şimşek sıkı para politikası uygularken enerjiye ulaşıma rekor zam yapmak gibi dâhiyane(!) antienflasyonist icatlar çıkarmıştı, TÜİK; enflasyonu kamufle ediyor.

Piyasa enflasyon hedef manyağı yapılmış durumda. Merkez’inden Şimşek’ine sürekli “enflasyon hedefi” zikredip, ıskalayınca da hedef tahtasını daha yükseğe taşıyorlar. OVP aslında, yoksuldan varsıla kaynak aktarma programından başka bir şey değil. Bu yüzden vatandaşa yarar getiremiyor.

İKİ SORU İKİ CEVAP / Stratejiye dair…

Yönetim neden abartmada ısrarlı?

Şu anda KOAH benzeri “geri döndürülemez ekonomi hasarı” yaşıyoruz. Hükümet, ekonomide dümen tutamıyor. Bir yandan bütçe açığı diğer yanda kamu israfı varken, söylediklerine onlar da inanmıyor.

Sözel yönlendirme mümkün değil mi?

Bunun için 3’lü strateji şart; 1-Gerçekçi tespit, 2-kapsayıcı çözüm, 3-güvenilir uygulayıcı… Gerçekçi tespit yerine sahte refah, kapsayıcı çözüm yerine yandaşa kaynak, güvenilir uygulayıcı ise asla yok.

NOT

BİR AYAĞI GAZDA DİĞERİ FRENDE… EKONOMİ MOTORU DAĞILMAK ÜZERE

Bu süreçte kamu harcamalarını kısmak akıllarına gelmiyor. Yandaşlarına servet transferinden asla vazgeçilmiyor. Kamuda üç beş maaş almaya berdevam. Makam araçları yenileniyor, cam binalarda oturmaya devam, bütçe dışı fonları patlıyor. Sahiden ekonomi motoru artık sürekli tekleyip duruyor.

OVP LÛGATI

OVP: Orta Vadeli Program. Aslında bir önceki yürümeyen programın kopyala yapıştırı

Enflasyon: Hükümetin umursamadığı ama yoksul kesimi inleten yönetim beceriksizliği

Sıkı Para Politikası: Kendilerine kuru sıkı ama vatandaşa, emekliye, çalışana kurusıkı

Kalıcı kopuş: Giderilemeyecek şekle bürünmüş yoksulluk, yoksunluk