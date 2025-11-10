Enflasyon olsan düşer miydin?

Merkez Bankası, gitmediği, gidemediği yolun haritasını çizmekten pek mahir. Oysa enflasyon raporla değil eylemle düşer. Enflasyonu zaten kamu besliyorsa, Kamuflasyon varsa düşmeyecektir

İnsan, gitmediği yolun haritasını çizer mi? Eğer bu bizim Merkez Bankası ise çizer… Hadi o çizdi diyelim, o yoldan gitmeyeceğini bildiğimiz halde neden onun enflasyon raporunu bekler, dinler, tartışır ve hatta ciddiye alırız? Tuhaf… Zira hükümetin umurunda dahi değil enflasyon canavarı.

Sürekli enflasyon hedefi koyup sonra da tutmayınca revize etmek, toplumu, piyasaları, halkı ve düşünen beyinleri hafife almaktır. Merkez’i yönetenler ve ekonominin başındakiler, bu gibi “teknik masallar” ile algıları yöneteceklerini düşünüyor olabilir fakat enflasyon raporla değil eylemle düşer.

MERKEZİN RAPORLARINI CİDDİYE ALAN VAR MI?

Söz hedeften açılmışken, bizim %5 gibi “resmi” bir hedefimiz var zaten. Yakın tarihimizde yalnızca bir kez tutmuştu. Sonrası? Yüzde 24 olur dendi. Derken %30-33 aralığı zikredildi. Peki, buna inanan var mı? Büyük ihtimalle OVP’nin hala çalıştığını iddia edenler kullansın diye üretilmiş organize efsaneler.

Bir yandan doludizgin kamu harcaması… Diğer yandan yandaşa candaşa kaynak transferi… Zombi şirketlere para pompalama… Makam araçlarına, cam kamu binalarına kira… Hiçbir yere götürmeyen teşvikler ve birden fazla maaş alan bürokratlar. Ben enflasyon olsam, kılımı kıpırdatmam, düşmem.

İKİ SORU İKİ CEVAP / Enflasyon raporuna dair…

Enflasyon sahiden iniyor mu?

Bakmayın siz devletin resmi ama gayriciddi veri üreticisi TÜİK’e ve enflasyondan sorumlu TCMB’nin raporlarına… Enflasyonun hız kestiği doğrudur ancak inişe geçtiği, tamamen asılsız bir söylemdir.

Enflasyon 12 ay sonra ne olur?

Hanehalkı %50 bekliyor. Ev kadınları %60 diyor. Piyasa katılımcıları denen mizahi grup; Merkez’in bozacısı… Reel kesim %40-45 diyor ki bana göre en gerçekçi tahmini üreten kesimden alıyoruz.

NOT

NELER YAPMADIK ŞU ENFLASYON İÇİN…

Aklımda Orhan Veli’nin şiiri var; “Neler yapmadık şu vatan için / Kimimiz öldük, kimimiz nutuk söyledik.” Şiiri güncellediğimde ortaya şu mısralar çıkıyor; “Neler yapmadık şu enflasyon için / Çoğumuz öldük, azımız ondan beslendik.” Ne yazık ki hali pür melâlimiz budur efendim…

TAHMİN LÛGATI

Hedef: Amaca yönelik bir dizi eylem neticesinde elde edilmesi öngörülen…

Tahmin: Eylemler sonucu oluşacak değerlerin model yardımıyla kestirilmesi…

Temenni: Hiçbir eylemde bulunmayıp, kendi söyleyip kendi inandıkların…

Enflasyon raporu: Merkez’in piyasayı uyutmak için söylediği ninniler manzumesi…