Enflasyon verisi öncesi banka ve tahvil fiyatlamalarında ayrışma

Dezenflasyon süreci ile desteklenen kademeli faiz indirimleri borsadaki iyimserliğin arkasındaki temel neden olmaya devam ediyor.

Trump’ın Fed başkan adayı olarak Warsh’ı önermesi üzerine küresel piyasalardaki ilk hareket hisse senedinde, orta-uzun vadeli tahvillerde ve değerli metallerde satış oldu. Hisse senedindeki satışı Warsh sonrası tepkiden çok dördüncü çeyrek kâr açıklamalarına bağlıyoruz. Değerli metallerdeki satışı vadeli piyasada artırılan teminatlar ile açıklamak daha doğru olur. Tahvil piyasasında satışta ise Warsh etkisinin olduğunu düşünüyoruz.

Warsh küresel finansal kriz döneminde Fed’in bilanço büyütmesine karşı çıkan, pandemi sonrası Fed yönetiminin iyimser enflasyon tahminlerine katılmayan görece şahin bir isim. Son dönemde Başkan Trump’ın görüşlerine daha yakın, faiz indirimlerini savunan bir çizgiye döndü. Faizlerin kademeli düşürüldüğü, Fed bilançosunun küçültüldüğü bir dönemde orta-uzun vadeli tahvil getirileri bir süre yükselebilir.

Powell’ın başkanlığı bırakmasına rağmen FOMC üyesi olarak devam ettiği bir senaryoda Warsh FOMC üyelerini faiz indirmeye ikna edebilir mi? Emin değiliz. Fed vadelilerinde açıklama sonrası anlamlı bir değişiklik yok. Piyasalar temmuz ve aralık toplantılarında toplam 50 baz puan indirim bekliyor.

Borsa İstanbul, pozitif alanda kalmayı başardı

Piyasanın önemli oyuncularından JP Morgan, 2026 yılında faiz indirimi olmayacağını tahmin ediyor. Ekonominin güçlü, enflasyonun inatçı olduğunu savunuyor. Üretici enflasyonundaki artış sonrası aralık ayı PCE tahmini %0,4 düzeyinde. Enflasyon patikası konusunda daha iyimser olan Goldman, haziran ve eylül aylarında toplam 50 baz puan indirim bekliyor.

Borsa İstanbul küresel piyasalarda son günlerdeki satış baskısına rağmen pozitif alanda kalmayı başardı. Dezenflasyon süreci ile desteklenen kademeli faiz indirimleri borsadaki iyimserliğin arkasındaki temel neden olmaya devam ediyor. Ocak ayı beklentisinin %4,2-%4,3 bandına yükselmesine rağmen yatırımcılar enflasyonun Şubat, Mart aylarında gerilemesini ve Merkez Bankası’nın 150 baz puan ile indirim döngüsüne devam etmesini bekliyor.

Faiz indirimine duyarlı bankacılık, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, otomotiv hisseleri endeksin pozitif alanda tutunmasını sağlıyor. Ukrayna Rusya görüşmelerinde ilerleme sağlanacağı ümidi ile barış hisseleri toparlanıyor. Geçtiğimiz aylarda endeksteki yükselişte önemli rol oynayan altın madenleri ve savunma hisseleri küresel satış dalgasına paralel geriliyor. Beyaz eşya, demir-çelik, petrokimya gibi döngüsel sektörler zayıf seyrediyor.

Borsa İstanbul’daki iyimser havada içsel nedenler dışında küresel konjonktürün de etkili olduğunu vurgulayalım. Doların son dört yılın en düşük seviyelerine gerilemesi, gelişmekte olan hisse senedi piyasalarına yılın ilk üç haftasında giren paranın 2025 yılının yarısını aşması, MSCI gelişmekte olan ülkeler endeksinin dolar bazında %10’dan fazla artması Borsa İstanbul’u destekliyor.

“Bu kez farklı olur” demek tehlikeli

Borsadaki iyimser havaya tahvil piyasasının katılmadığını belirtelim. Gerek gösterge, gerekse 10 yıllık tahvil getirilerinde son günlerde dikkat çekici bir yükseliş görülüyor. Enflasyon verisi öncesi son dönemeçte tahvil piyasasındaki satış bizi rahatsız ediyor. Tarihsel olarak tahvil piyasası borsaya göre enflasyondaki negatif şokları daha iyi fiyatlıyor. Bu kez farklı olur mu? Sanmıyoruz. “Bu kez farklı olur”, kullanmayı pek sevmediğimiz tehlikeli bir cümle.