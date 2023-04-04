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Enflasyon: Yeni iktidarın ana sorunu…

Osman AROLAT
Osman AROLAT AROLAT'tan

Ağır bir vergi yükü olan enflasyon, dar gelirlinin peşini bırakmıyor. Yeni iktidarın asal görevi enflasyonla mücadele olacak.

TÜİK, mart ayı enflasyonunu yüzde 2.29, yıllık enflasyonu da % 50.51 olarak açıkladı. Bağımsız araştırma kuruluşu ENAG ise aylık enflasyonu % 5.08, yıllık enflasyonu  % 112 olarak hesapladı. En yüksek aylık artış 6.30 ile eğitimde olurken, gıda ve alkolsüz içeceklerin aylık artışı 2.86. Yıllık % 50 oranının üzerinde ise ev eşyası, konut, sağlık, gıda ve alkolsüz içecekler ile lokanta/oteller yer alıyor. Enflasyon verileri gıda, konut, eğitim sağlık harcamaları gibi dar gelirliler açısından büyük önem taşıyan harcama gruplarında yüksek artışların sürerek, dar gelirlilerin enflasyonun peşlerini bırakmadığını/bırakmaya niyetli olmadığını ve Giffen Paradoksu’nun olanca biçimde yaşandığını gösteriyor. Yeni dönem iktidarının asal sorunun “enflasyonla mücadele” olacağı çok açık. Nitekim OECD Türkiye Masası Şefi Machlica’nın, EKONOMİ’den arkadaşımız Elif Karaca’ya verdiği özel demeçte, “Seçimin ardından enflasyon beklentilerinin çıpalanması önemli bir zorluk olacaktır” ifadesini kullanıyor.

Fiyatlarda aşırı artışları önleyecek adımlar nasıl atılır?

1- Dünyada gıda fiyatları düşerken, bizde artmasına neden olan öğeler tek tek ele alınarak işin kaynağına yönelmek gerekiyor.

2- Harcama gruplarından eğitim/ ulaşım /sağlık /konut alanlarında yapılabilecekler hesaplanarak, kararlar alınıp, uygulamaya dönük adımlar atılmalı, makyaj cinsinden “stok denetimi” gibi işler yapılmamalıdır.

Enflasyonun dar gelirliler için en ağır vergi yükü olduğu bilinerek, asli görevi fiyat istikrarı olan Merkez Bankası’ndan başlayarak, ilgili bütün kurumlar için ‘’iyileştirme programları’’ hazırlanıp, ‘’yüzde 5 üzerinde büyüme, istihdam artışı ve enflasyon” diye ortaya konan hedef hayata geçirilmelidir.

Enflasyon hedefinin tutturulmasının en büyük engeli “bütçe harcama disiplini” eksikliği ve fiyat istikrarı sağlayacak kurumun bu görevini yerine getirmeye çalışmaktan uzaklaşması, kamu kurumlarının harcama disiplinlerini gözetmemesinin yaptırımsız kalmasından kaynaklanıyor.

14 Mayıs’ta, yeni iktidarı bekleyen en büyük zorluk enflasyonla mücadele olacak, bu da diğer hedefleri önemsiz değil ama ikincil kılacak.

GÜNÜN SÖZÜ:

İzmir Tarım Grubu Başkanlarından, Tire Süt Kooperatifi‘nin mimarı, yol arkadaşımız Mahmut Eskiyörük‘ün milletvekili adaylığı hayırlı olsun… 

 

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