Enflasyonda bir değişiklik yok

İlk yedi ayın enflasyonu yüzde 19,9 oldu. Merkez Bankası’nın yukarıya güncellediği yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 24. Merkez Bankası’nın yıl sonu için öngördüğü değere, yıl sonundan önce, muhtemelen ekimde ulaşılacak gibi görünüyor.

Dün açıklanan temmuz ayı enflasyonu nedeniyle sanayi politikası yazı dizisine bugünlük ara veriyor ve enflasyon gelişmelerine bakıyorum. Aslında enflasyonda ilginç bir gelişme olduğu söylenemez. Durum şöyle:

Birincisi, hem tüketici hem de üretici enflasyonu kaskatı. Son 12 aydır yıllık tüketici enflasyonu yüzde 30,7-33,3 aralığında sıkışmış kalmış durumda. Bu dönemde gerçekleşen yıllık tüketici enflasyonlarının ortalaması yüzde 31,9 oldu. Temmuz ayı gerçekleşmesi ise yüzde 31,8; ortalamanın ‘milim’ altında (Grafik 1).

İkincisi, üretici enflasyonunda da benzer bir sıkışmışlık var; onda katılık az biraz daha fazla: Aynı dönemde yüzde 26,6-28,9 arasında salındı. Ortalama değer ise yüzde 27,5. Temmuz gerçekleşmesi ortalamanın biraz üzerinde: Yüzde 27,8 (Grafik 2). Üretici fiyatlarındaki mevcut durum, daha düşük bir tüketici enflasyonu için umut verici değil.

Üçüncüsü, temel enflasyon göstergeleri de iç açıcı değil. Yıllık enflasyon B göstergesinde yüzde 31, C’de ise yüzde 29,9. Aylık olarak bakıldığında da benzer bir durum ortaya çıkıyor.

Dördüncüsü, ilk yedi ayın enflasyonu yüzde 19,9 oldu. Merkez Bankası’nın yukarıya güncellediği yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 24. Merkez Bankası’nın yıl sonu için öngördüğü değere, yıl sonundan önce, muhtemelen ekimde ulaşılacak gibi görünüyor. Elbette enflasyonun yıl sonuna kadar izleyeceği yol, özellikle enerji fiyatlarının nasıl gelişeceğine bağlı. ABD-İran anlaşmasının rafa kalkması ile ham petrol (Brent) fiyatı 90 doların üzerine çıkmıştı. Bir önce söylediğinin tam tersini söylemeden günü geçirmeyen Trump, İran ile görüşmelerin tekrar başlayacağını söyleyince dün önemli bir düşüş yaşandı. Yazı yazarken 84 dolar civarındaydı. Trump oradayken ve İran, Trump’ın zayıf tarafını yakalamışken, petrol fiyatlarının ne yönde gideceğini kestirmek zor. Yine de iyimser bir senaryoda enflasyonun yüzde 28-29, ne iyimser ne de kötümser olan senaryoda ise yüzde 31 civarında oluşması beklenir.

Kıssadan hisse enflasyon cephesinde işler yolunda gitmiyor. Ben en iyisi yine sanayi politikasına döneyim.