Enflasyonda mayıs ayının sürprizi ayakkabı ve giyimden gelecek

Türkiye’de giyim ve ayakkabıda yaz sezonu nisanda açılır. Yeni koleksiyonlar yeni fiyatlarıyla çıkar piyasaya. Bu nedenle de 2023 yılına kadar nisan enflasyonunda alt ana gruplardan giyim ve ayakkabıda fiyat artışları yüksek çıkardı. Ancak 2023’ün nisan enflasyonunda bunun tam tersi bir tabloyla karşılaştık.

Giyim ve ayakkabıda fiyatlar önceki yılların aksine yüzde 3.82 gibi çok düşük oranda artmıştı. Çünkü mayıs ayında Cumhurbaşkanlığı seçimleri vardı ve muhalefetin adayının kazanmaması için TÜİK de (Türkiye İstatistik Kurumu) elinden geleni yapmalıydı. Nitekim yaptı da. TÜFE’de yüzde 6.42 gibi önemli bir ağırlığa sahip olan bu gruptaki düşük enflasyon, nisan ayı tüketici enflasyonunu da olduğundan düşük göstermişti.

Yapılanı da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 4 Mayıs’ta yayınladığı “Nisan Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu” ortaya çıkardı. TCMB’nin nisandaki fiyat gelişmelerini incelediği raporda söz konusu grupla ilgili olarak “Yeni sezon geçişinin yaşandığı giyim ve ayakkabı grubunda fiyatların aylık artış oranı yöntem değişikliğine de bağlı olarak (yazlık ürünlerin endekse giriş ayının nisan ayından mayıs ayına kayması) ılımlı seyretmiştir” denilmişti. Banka bu ifadesiyle de yöntemin değiştirilmemiş olması durumunda sözkonusu gruptaki fiyatların ılımlı seyretmeyeceğini ve bunun da enflasyonu artırması gerektiğini resmen ilan etmişti.

Nitekim daha sonraki yıllarda da giyim ve ayakkabı alt ana grubunda fiyatlar nisan ayında “ayarlama operasyonu”ndan umulduğu gibi düşük, mayısta da yüksek çıktı. Giyim ve ayakkabı grubunda fiyatlar 2023 nisanından sonra yıllar itibarıyla sırasıyla 2024’te yüzde 4,58; 2025’te ise yüzde 6,50 arttı. 2023 mayısında operasyon gereği yüzde 9,85 artan fiyatlar 2024’te yüzde 9,6, geçen yıl ise yüzde 6,97 yükseldi. 3 Mayısta açıklanan 2026 nisan enflasyonunda ise fiyatların yüzde 8,94 arttığı görüldü.

TÜİK 3 yıldan buyana yazlık ürünlerin endekse girişinin tekrar nisana çekildiğine ilişkin açıklama yapmadı. Bu durumda giyim ve ayakkabı grubunda mayıs fiyatlarının, nisandaki yüzde 8,94’ün hayli üzerinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Eğer gerçekleşmezse çiçeği burnunda TÜİK Başkanımıza “Sayın Başkan siz nereden giyiniyorsunuz?” diye sormak en doğal hakkımız olacak.