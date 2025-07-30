Enflasyonsuz Türkiye CHP’nin söylemi olabilir mi?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Malatya’da siyaseti ve ekonomiyi konuştuk. Kendi izlenimlerimin özeti şu: Veriye dayalı yönetişim yardımıyla refaha dayalı gelecek inşası alanı Özer’i tırmandırır

Terörsüz Türkiye iktidarın dilinden fazlaca seslendiriliyor. Harika bir duygu terörsüz Türkiye… Ancak sürdürülebilir olabilmesi için iktisadi terör dediğim, toplumun yapısını bozan, gelir adaletini yıkan enflasyonun da çözülmesi gerekiyor. Bu yüzden terörsüz Türkiye yanına, enflasyonsuz Türkiye şart…

Bunu kim sağlayacak? Mevcut yönetim zaten enflasyon üretiyor. Bir yandan OVP ile yoksuldan varsıla kaynak aktarırken diğer yandan KAMUFLASYON ile zam yağdırıyor, TÜİK’i ile de KAMUFLE ediyor. Terördeki başarısını enflasyonsuz Türkiye sürecinde göstermesi mümkün görünmüyor.

“YASAKSIZ TÜRKİYE VİZESİZ AVRUPA” YETMEYECEK

Bu durumda ana muhalefete büyük bir fırsat doğuyor. O da “enflasyonsuz Türkiye” davasına sahip çıkmak ve onu gerçekleştirmek. Neticede enflasyon belasından ekonomiyi kurtaracak olan siyaset, yoksullaştırılmış geniş halk kitlelerinin, KOBİ’lerin, sanayicinin, emeklinin, emekçinin kahramanı olur.

Özgür Özer’in dinlerken CHP’nin ekonomiye dair; “Yasaksız Türkiye, Vizesiz Avrupa” sloganından fazlasına ihtiyacı olduğunu hissettim. Misal ekonomiye dair; “kendi arkadaş grubu” veya “ev kadını kıvamında iktisadi bir takım fikirleri” olan parti sadakatiyle getirilmiş kadrolarla bu iş asla yürümez.

2 SORU 2 CEVAP / ÖZER’in yürüyüşüne dair…

Ekonomi içeriği yeterli mi?

Özgür Özer her ne kadar “artık mitinglerde %70 ekonomi konuşuyoruz” dese de durum tesbitinden öteye taşması gerekiyor. İnanın miting meydanındaki hemen herkes, durumun gayet farkında…

Çözüm sunuyor mu?

Sunmuyor ama sunması gerekiyor. İnsanlar ne yapılması gerektiğini ezberledi de ana muhalefet liderinden “nasıl yapılacağı” detayını duymak istiyor. Hatta duymanın ötesinde buna inanmak istiyor.

not/Bana yapabileceğine inanacağım çözümler anlat

Mitinglerinde dinlediğim CHP liderinin “yoldaşlarına sahip çıkma” söylemi, meydanı coşturma enerjisini gördüm. Ancak iktidarın nefretine hapsolmuş söylemleri faydası buldum. Halk, umut arıyor ve “eylemlerine kani olmuş söylemler” bekliyor. “Tarıma önem vereceğiz” ile kimseyi ikna edemezsin.

CHP MEYDAN SÖZLÜĞÜ

Enflasyon: Türkiye’yi bu beladan ancak muhalefetin gayreti ve projeleri kurtarır

Ücretler: Liyakati yücelten, eşit işe eşit ücret getiren düzeyde ve enflasyona karşı korunan

Emekli: Kendi primlerinin dilencisi olmaktan kurtarılan, yıllarına saygı gösterilmiş

Sanayi: Türkiye üretmek ve ürettiğini satmak zorunda, bunun sağlanması şart

Eğitim: Tarikatların ve örgütlü cehaletin pençesinden arındırılmış okullar gerekiyor