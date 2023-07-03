Enflasyonu %39'dan %5'e indirmek: Bir hayal mi?

Ekonominin baş derdi enflasyon, Demokles’in Kılıcı gibi ensemizde… Yüzde 15 faizle %39 olan enflasyonu %5'e indirmek, ekonomik bir dönüşüm ve disiplin gerektiren büyük bir hedef gibi görünüyor. Zorluğu ve karmaşıklığıyla beraber, bu mücadelede etkili adımlar atılabilir mi?

Bugün bu konu üzerinde duracağım. Öncelikle; yüksek enflasyonun ekonomik istikrarsızlık yarattığını ve halkın hayat standardını olumsuz etkilediğini biliyoruz. Bu yüzden enflasyonu kontrol altına alıp düşürmek; ekonomik büyümeyi teşvik etmek ve insanların alım gücünü korumak için önemlidir.

YÜZDE 5 HEDEFİ NASIL SAĞLANACAK?

Biliyoruz ki enflasyon varken tüm algılar kirleniyor, ahlak çözülüyor, büyümenin yerini şişme alıyor, testiyi kıranla suyu getiren karışıyor. Hatta nedendir bilinmez, yapışkan yüksek enflasyonda trafik kazaları dahi artıyor. Cebimizdeki hırsız gibi davranıyor ve aldığımız ücret zamlarına el koyuyor.

Bu hedefe ulaşmak için, sıkı bir para politikası ve mali disiplin gibi makroekonomik önlemler alınmalıdır. Aynı zamanda yapısal reformlarla rekabetin ve üretim verimliliğinin artırılması, dış ticaret politikalarının etkin şekilde yönetilmesi gerekiyor. Kısaca bu iş sadece söylemlerle olmuyor.

İKİ SORU İKİ CEVAP

Söylüyoruz ama yapıyor muyuz?

Asında makule dönme yolunda minik adım attık. Para politikası araçları ile de destek gelecek. Bir yandan parayı maliyetli hale getiriyoruz. Öte yandan evdeki harcamalara tam gaz devam ediyoruz. Daha maliyetli bir para ile harcamaya devam ederken enflasyonun önüne nasıl geçeceğimiz meçhul.

Bu iş zor mu?

Evet, zor. Çünkü 2024 Mart yerel seçimlerine kadar çok kısa bir zaman var. Bu bir mücadele gerektiriyor. Güçlü bir irade ve kararlılıkla, ekonomik reformları gerçekleştirmek ve sağlam politikalar izlemekle mümkündür. Bunun için, tüm paydaşların iş birliği içinde çalışması, toplumun desteği ve güveni büyük önem taşır. Ancak yarım karar ve ürkek adımlarla hedefe asla ulaşılamaz.

NOT

KARARLI ADIMLAR TOPLUMUN GÜVENİNİ KALICI KILAR

Dolar 26 liralarda… Adım atsa 30’a zıplayacak. Rakam olarak alakası olmasa da faiz %15; hâlâ doların yarısı… Enflasyon %39,59. Asgari ücret 11,402 TL. Daha henüz maaş zamları yeni yeni yansıyor fiyatların içine… Böyle bir ortamda eline 1000 TL geçen; “kaç dolar alırımın” hesabı peşinde…

Oysaki şeffaflık, etkin iletişim ve toplumun katılımı, enflasyon hedefine doğru yol alınmasını sağlar. Bir karar aldığınızda bunun bileşenleri; kararın uygulanabilirliği, tutarlılığı, içerdiği mesajlar hedefe varma konusundaki samimiyeti ortaya koyar.

Merkez’in %15 faiz kararı bize; “yola çıktım” diyor. Fakat “kervan yolda düzülür” ile özdeşleşen bir beyan bu… Gerisi? Yatırımcı güveni, fiyat istikrarı ve finansal istikrarın olduğu bir ortam, sağlam bir temel oluşturur.

Bu temel olmadan, yatırımların büyümesi ve ekonominin gelişmesi mümkün değildir. Fiyat istikrarı, yatırımcıların satın alma gücünü korur ve geleceğe yönelik planlarını daha sağlam bir zemine oturtmalarını sağlar. Kararlı adım atarsan, bunu herkes görecek ve sana destek verecektir.