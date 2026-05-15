Enflasyonu değil, çözümü güncelleyin

Ateşi düşüremeyen doktor, dereceyle oynarmış. Bizim ekonomi yönetimi, tutturamadığı hedefleri “güncelleme şalı” ile örtme kolaylığında. Tuhaftır ki onlar dahi bu saçmalıklara inanmıyorlar

1- SORUN: Enflasyon başat sorun. Fiyat artış hızını anlatıyor. Sıfıra dahi inse, fiyatların geldiği düzeyde kalıyor ve buna da zaten hayat pahalılığı diyoruz. Merkez Bankası’nın asıl işi fiyat istikrarını sağlamak ama bunu sadece enflasyon raporunda 2026 yılsonu rakamını %16’dan %24’e güncellemekle yetindi.

2- ETKİSİ: Şu anda herkes cebinde kendi TÜİK’iyle dolaşıyor, hiç kimse Merkez’in enflasyon hedefine inanmıyor. Hatta kendileri bile… Ancak piyasalar geleceği görme noktasında belirsizlik yaşıyor. Hedef koyup tutturamayan Merkez’in yüzünden hesap kitap şaşıyor, yönetime güven kökten sarsılıyor.

BÜTÇE AÇIĞI VERME, PARA BASMA, KAYNAK AKTARMA…

3- ÇÖZÜM: Enflasyon söylemle düşmez. Rapor geyiği yapmakla da düşmez. Daha doğrusu enflasyonu üreten sebeplere odaklanmadıkça, sonuçlarıyla debelenip dururuz. Önerim; enflasyon üreten kamunun harcamalarına çekidüzen vermesi, yandaşa kaynak aktarmaması, para basmaması.

4- YÖNTEM: Diyelim ki Merkez, yılsonu hedefini %26 yerine %30 hatta %50 veya %50 yapsa, hedef koydu dile enflasyon düşecek mi? Asla… Öncelikle Merkez’in varamayacağı hedefler, inanmadığı raporlar ve saçma sapan güncellemeler yapmaktan vazgeçmesidir. Lafla peynir gemisi asla yürümez.

İKİ SORU İKİ CEVAP / Merkez Bankası’na dair…

MB bunu neden yapıyor?

Görevi gereği, hedef açıklıyor, rapor yayınlıyor. Zaten para politikasının patronu o. Ancak enflasyon artık Merkez’in kabiliyet alanı dışına taştı. Kamu doludizgin harcar, ivazsız para basılırsa anlamı yok.

Güncelledik te ne oldu?

Hiçbir şey olmadı. Yetmezmiş gibi 3 yılda hedefi 3 katına çıkarmakla kalmadı, 2027 yılsonu için %15 hedefi koydu. Bir de “belirsizlikler nedeniyle” tahmin aralığı iletişimine ara vermişler. Ne demekse…

NOT

SEN ENFLASYON OLSAN, GÜNCELLENDİN DİYE DÜŞER MİYDİN?

Sana “bu yılsonunda %24’e düşeceksin” deseler, enflasyon bunu emir telakki edip düşer mi? Biliyorum saçmaladım ama tek saçmalayan ben değilim. Efendiler, enflasyon armut değildir, olgunlaşınca kendiliğinden düşmez. Ağacı sallamalı. Bu da ancak kamuflasyonu terk ile mümkün.

GÜNCELLEME LÛGATI

Tahmin: Veri ve gözlemlere dayanarak gelecekteki olaya dair kesinlik taşımayan fikir yürütme

Hedef: Kişi veya kurumun ulaşmak istediği, planlanmış eylemlerle varılacak sonuç, kazanım

Güncelleme: Yeni veri ve olaylar ışığında tahmin aralığını ve hedefi yeniden belirleme gayreti

Enflasyon güncellemesi: Koyduğu hedefi tutturamayan bizim Merkez’in hayal dünyası fantezileri