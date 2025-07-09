Enflasyonu yenen hisseler finans ve teknolojiden geldi

Son bir yılda enfl asyonu geride bırakarak yatırımcısına en yüksek getiriyi sunan sektörlerin başında finansal kiralama geliyor. BIST Finansal Kiralama Endeksi yıllık %186 yükselişle kayda değer bir yükseliş kaydetti. Endekse dahil firmaların toplam piyasa değeri 154 milyar TL olurken, ortalama halka açıklık oranı da % 26,13 seviyesinde bulunuyor. Haftalık bazda durağan kalan endeks, uzun vadede oldukça yüksek ivme yakaladı. Finans sektörü içerisinde yer alan BIST Aracı Kurumlar Endeksi güçlü çıkış sergileyen bir diğer endeks oldu. Yıllık bazda %65 yükseliş kaydetti. Tera Yatırım yıllık %3.254 ile hayli ciddi bir getiri sağlarken sektör endeksinin de yukarı yönlü hareketinde etkili oldu. Gedik Yatırım %82 ve A1 Capital %60 oranında yatırımcısına kazandırdı. Bu gruptaki hisseler hem fiyat hem de işlem hacmi bazında öne çıktı.

Teknoloji ve inşaat hisseleri öne çıktı

Teknoloji ve İnşaat sektörleri, son bir yılda yatırımcısına güçlü getiriler sunarak dikkat çeken alanlar arasında yer aldı. BIST İnşaat Endeksi yıllık bazda %67 yükseldi. Öne çıkan hisseler arasında Kuyas Yatırım %513, Enka İnşaat %64 ve Yayla Gıda %61 yükseldi. Teknoloji tarafında Aselsan %149, Datagate %99 ve Logo Yazılım %49 getiri sundu.

Endeksin ötesine geçen hisseler var

Endeks üzeri getiri sağlayan hisseler arasında yer alan Forte Bilgi İletişim %44, Odine Teknoloji %37 ile dikkat çeken diğer hisseler oldu. DAP Gayrimenkul %56 yükselerek sektördeki genişliği gösterdi. BIST Halka Arz Endeksi ve GMYO hisseleri de yıllık olarak %40 seviyesinde yükseldi.

ZEYNEP'E SOR

FAVÖK MARJI MI, NET KAR MARJI MI?

FAVÖK marjı; faaliyet performansı, kıyaslama, nakit odaklı, yönetim değerlendirmesi. Tüm giderleri içermeme, yanıltıcılık, finansman yükünü görmeme.

Net kâr marjı; rehber, gerçek kârlılık, vergi ve faiz etkisi, sürdürülebilirlik. Dönemsellik, kıyaslama zorluğu, yetersizlik, yatırım ve finansman etkisi.

Her açılan mağaza kısa vadede gider anlamına geliyor. Şirketin geliri artarken kâr baskılanıyor

Migros’un artan mağaza sayısına rağmen neden kârında düşüş var, bilgi alabilir miyim? / Sedat Tüzel

Sedat, Migros, Mayıs 2025 itibarıyla mağaza sayısını 3.664’e yükseltti. Sadece mayıs ayında 26 yeni mağaza açtı. Ancak büyüme, kârlılığa aynı hızda yansımıyor. Yılın ilk çeyreğinde satışları %8 artarak 78,4 milyar TL’ye çıksa da, net dönem kârı %43 düşüşle 981 milyon TL’ye indi. Net parasal pozisyon kazancının geçen yılın aynı dönemine göre %26 azalması ve artan operasyonel maliyetler, kârdaki erimenin temel nedenleri arasında yer alıyor. Perakende sektöründe yeni mağaza açılışları kısa vadede yatırım ve sabit gider yüküne sebep olmakta. Bu da her mağaza açılışının aynı zamanda faaliyet kârı üzerinde baskıya yol açması anlamına gelebilmekte.

Nato savunmaya ayrılan payın artırılmasını istiyor. Karar, savunma fi rmalarını olumlu etkiler

Nato’nun savunma harcamasını bütçenin %5’ine çıkaracak olması Otokar’ı olumlu etkiler mi? / Kübra Tunç

Kübra, savunma harcamaları, güvenlik algısıyla doğrudan ilişkilidir. NATO, uzun süredir üye ülkelerin savunmaya ayırdığı payı artırmak istiyor. Önce %2 hedefi konmuştu. Şimdi de hedef, 2035 yılına kadar bütçenin %5’i seviyesine çıkarıldı. Bu artış, sadece bütçe büyüklüğünü değil, savunma sanayine verilecek sipariş hacmini de etkileyecek. Gelişmeler, Otokar gibi savunma sanayi şirketlerini için olumlu sinyal niteliğinde. Henüz erken olduğu için finansal sonuçlara yansıması beklenmemeli. Ancak uzun vadede kararın Otokar’ın ihracat potansiyelini artırması mümkün. 2025’in ilk çeyreğinde ise firma, artan gelire rağmen zarar açıkladı.

YATIRIM FONLARI

Ak Portföy’ün AFO fonu altın temelli yatırım ile 1 yılda %68 kazandırdı

Altın Fonu (AFO), portföyünün ağırlıklı kısmını borsada işlem gören altın ve altına dayalı enstrümanlara yatırıyor. En büyük pozisyonları ISGLK.F ve ZGOLD.F olan fonun toplam büyüklüğü 13,1 milyar TL’ye ulaşmış durumda. 75 bini aşkın yatırımcısı olan AFO’nun %28,56 doluluk oranı ve %11,93 pazar payı dikkat çekiyor. Portföyde kıymetli maden kamu kira sertifikaları, kamu borçlanma araçları ve sınırlı oranlarda yabancı hisse senetleri de yer alıyor. Altın fiyatlarının yükseliş trendiyle uyumlu stratejisi sayesinde fon, yılbaşından bu yana %40,6, son bir yılda da %68,17 getiri sağladı. Söz konusu oran, özellikle TL bazında getiri arayan yatırımcılar için güçlü bir alternatif oluşturuyor. Getiri odaklı ve görece düşük volatiliteye sahip AFO, altına dayalı getiri arayışındaki yatırımcıya hitap ediyor.

TAHVİL

Peker GMYO, %72,88 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Peker GMYO, 7 Temmuz 2025 günü finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 639.000.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %57,50 olurken, bileşik faizi de %72,88’e denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 65 gün vadeli olup ödeme tarihi 10 Eylül 2025 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %10,24 olacak.

%57,5 YILLIK BASİT FAİZ

Diğer taraftan 7 Temmuz tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) 46,57 seviyesinde bulunuyor. Peker GMYO’nun çıkardığı bononun yıllık %57,50 basit faiz oranı, TLREF’in 10,93 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 7 Temmuz 2025 olurken piyasada TRFPEGY92513 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

NET HOLDİNG

Bulgaristan’daki casino tesisini genişletti. Müşteri kapasitesini büyütmeyi amaçlıyor

Net Holding, Bulgaristan’da bulunan Merit Grand Mosta Casino’nun 2.500 m2’lik mevcut oyun salonuna 1.000 m2’lik yeni bir alan daha ekledi. Tamamlanan genişleme sonrası tesisin toplam oyun kapasitesi 391 slot makinesi ve 25 canlı oyun masasına ulaştı. Genişleme, şirketin bölgedeki faaliyetlerini artırma ve müşteri kapasitesini büyütme hedefine işaret ediyor. Casino yatırımları, yüksek kârlılık potansiyeli taşıyan ve turizmle doğrudan ilişkili olan özel sektör girişimleri arasında yer alıyor. Sınır bölgelerinde konumlanan casino işletmeleri, özellikle çevre ülkelerden gelen turistlerin ilgisini çekerek bölgesel turizm gelirini artırıyor. Slot makineleri ve canlı masa oyunları, operasyonel verimlilik ile müşteri sadakatini birlikte optimize eden unsurlar olmakta.

TUREKS TURİZM TAŞ.

İştirakindeki payını artırırken sermayesini de yükseltti. Yeni yatırımla kapasiteyi artırıyor

Tureks Turizm Taşımacılık, bağlı ortaklığı Vizyon Karavan’daki payını artırdı. Diğer ortaklardan %11,10 oranındaki payı satın alarak Vizyon Karavan’daki payını %88,90’a yükseltti. Bu hamleye paralel olarak, iştirakin sermayesi de 19 milyon TL’den 150 milyon TL’ye çıkarıldı. Oluşturulan nakit, üretim hattının tam otomasyon sistemine geçirilmesi ve kapasite artışı için kullanılacak. Tureks, Vizyon Karavan’da hem kontrol gücünü artırmayı hem de büyüyen pazara hızla yanıt verecek bir üretim altyapısı kurmayı hedefl iyor. Sermaye artışının tamamının yatırıma ayrılması, finansal kaynak kullanımında net ve odaklı bir yaklaşımı gösteriyor. Bu hamle, şirketin sadece mevcut talebi karşılamakla kalmayıp uzun vadeli pazar genişlemesine de hazırlandığını işaret ediyor.

KUZEY BORU

Balıkesir’de yeni üretim tesisi için harekete geçti. Üç ayda devreye alınacak. Üretimi %30 artıyor

Kuzey Boru, 2025–2028 stratejik planı doğrultusunda Balıkesir OSB’de yeni bir termoplastik boru üretim tesisi kuruyor. EGE-1 adını taşıyan fabrikanın makine ve ekipman alımı için 5.258.000 dolarlık sözleşme imzalandı. Yaklaşık 27 bin metrekarelik alanda kurulacak tesisin üç ay içinde devreye alınması planlanıyor. Yatırım, mevcut üretim hacmine %30 katkı sağlayacak. Kuzey Boru’nun yatırımı, şirketin büyüme stratejisinde somut bir adım olarak öne çıkıyor. Kısa sürede devreye alınacak olması, yatırımın üretim ve gelir tarafında hızlı geri dönüş potansiyeline işaret ediyor. Kapasite artışıyla birlikte hem iç pazar taleplerine daha etkin cevap verilmesi hem de ihracat hacminin desteklenmesi mümkün olacak. Bu adım, orta vadede şirketin operasyonel gücünü destekleyecek