Enflasyonun bileşeninde neler değişecek?

Günümüzün konusu enflasyon... Zira nereye gitsek karşımıza çıkıyor. Adeta bütün yolları kesmiş gibi… Ücretler artıyor ama bu artışlar fiyatlara yetişemiyor. 100, 200 liralık banknotlar; anlamını yitirdi. 20 lira; 14,69 TL’lik 1 metrobüs yolculuğuna indi. Yakında 500’lük banknotlar göreceğiz.

TÜİK, her yılın ocak ayında sepeti günceller. Bazı maddeleri çıkarır, bazılarını ekler. Bazılarının da sepetteki ağırlığını değiştirir. Ancak yapabilecekleri sınırlı… Zira enflasyon artık baraj, sepet dinlemiyor.

İNECEK SÖZLERİ, AŞIRI İYİMSERLİK

Şimdi size ana fotoğrafı çizeceğim; geçtiğimiz yılın kasım, aralık ve ocak ayları, enflasyonu en güçlü hissettiğimiz aylardı. TÜFE, Aralık’ta %13,58, Ocak’ta %11,1 olmuştu. Şimdi baz etkisi ile Aralık’taki 13,58’lik enflasyonun yerine 1,18’lik artış gelince, enflasyon %84,39’dan %64,27’ye indi.

Peki, bundan sonra nasıl devam edecek? Biliyoruz ki seçime kadar enflasyon artışı aylık olarak %3’ü aşmayacak. Ancak öyle bir durumdayız ki; asgari ücret artışı, taban fiyatlar, KOBİ paketleri, memur zamları, EYT, enerji sübvansiyonları, teşvik programları, krediler…

Bunlar enflasyon paketine girenler. Ya paketten çıkacak var mı? Bu kadar çok fiyatı artan kalem olunca çıkan elbette enflasyon olacak. Sonuçta iyimserce telaffuz edilen rakamlar; hayal.

İKİ SORU, İKİ CEVAP

Enflasyon bir ekonomi için neyi ifade ediyor?

Enflasyon bir ekonominin hazır yiyicisidir. Evdeki hırsız, cepteki deliktir. Enflasyon kanserli hücre gibidir ve her harcama; onu beslemek için uğraşır.

Biz bu durumdan nasıl çıkacağız?

Çok basit; enflasyonla mücadele programı ile... Peki, böyle bir programımız var mı? Hayır yok. Çünkü küreselde daralma var. Ülkede seçim var. Biz bu enflasyonla nasıl yaşamamız gerektiğini öğrenmeliyiz.

NOT

MAAŞ ARTIŞLARI YILDA İKİYE ÇIKACAK

Yıllık olarak artan maaşlar, artık yılda iki defa yaşanacak. Enflasyonun yükselişini maaşların yıllık artış hızında göreceğiz. Zira fiyatlara yetişemeyen ücretler kendilerini yenilemek zorunda kalacak.

Bu durum geçici değil; ekonomideki kırılımlar belli bir dönemsellik içerir. Çünkü gelişmelerin etkileri zincirlemedir. Önlem alınmadığı takdirde kendi kendine bir düzelme göstermez. İyi de halk ne yapsın? Ücretli ne yapsın? Sanayici ne yapsın?