Enkazın arasında futbol oynuyorlar

Okan Can

YÖNETİM DANIŞMANI/EKONOMİST

Depremin yıkıp geçtiği şehrin, ayakta kalmaya çalışan takımı Hatayspor. Enkaz içinde top oynayan, bagajında acılar taşıyan, tek amacı Süper Lig’de kalarak şehre umut vermeye çalışan bir takım Hatayspor.



Kalacak ve antrenman yapacak yeri olmadığı için İstanbul’da Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde kalan Hatayspor, en son haciz şoku yaşadı. Sonrasında tesisleri boşaltarak Mersin’de bir atış poligonunda kalmaya başlayan takım, ligin bitimine son 2 hafta kala, Süper Lig’e tutunmaya çalışıyor.



Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz Hatayspor’un, Süper Lig’de kalmasının, Hatay şehri için çok önemli olduğunu belirtiyor ve ekliyor ‘’Hatay’ın, Hatayspor’a ve futbola ihtiyacı var.’’

Bu sezon, yaklaşık 70 milyon TL civarında yayın ve lig geliri aldıklarını söyleyen Aydın Toksöz, takımın maliyetinin ise yaklaşık 2,5 milyon Euro olduğunu belirtiyor.



Süper Lig’de kalmak kadar, maçları oynamak için gösterdikleri çabaya da değinen Toksöz, tüm sezon İstanbul’da milli takımın Riva tesislerinde kaldıklarını ve maçlara buradan gittiklerini söyledi. Aydın Toksöz, böyle kritik bir dönemde yaşadıklarını anlatıyor: ‘’Riva’da kaldığımız süredeki konaklama bedeli için tarafımıza bir ücret ödemesi tebliğ edildi ve sonrasında da ödeyemediğimiz için İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, 5 milyon TL’lik haciz işlemleri başlatıldı. Buradan bir deplasman maçına gidip gelmenin maliyeti bile1.5 milyon TL civarında. Yaklaşık 2-3 aydır, futbolcularımıza ödemeleri yapamadık. Ligin son 2 haftasına girdik ve kritik bir dönemeçteyiz. Lig’de kalmalıyız, çünkü şehrimizin buna ihtiyacı var.’’



Evet, Hatay’ın futbola, Hatayspor’un da desteğe ihtiyacı var. Futbol ilk bulunduğunda zayıfın, yoksulun, işçinin oyunuydu ve futbolla meydan okuyorlardı. Savaş zamanlarında bile insanlar, futboldan vazgeçmiyorlardı.



Şimdi de depremin en çok vurduğu Hatay’da Hatayspor, yıkılmış binalar arasından çıkıp, nefes almaya çalışıyor. Tesis yok, saha yok, para yok. Sadece futbol topları var.

Hatayspor’un futbola ve Türkiye’nin desteğine ihtiyacı var.